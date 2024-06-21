Yeni DFSK E5, yakında Türkiye'de satışa sunulacak

Yan taraftan bakıldığında yükselen omuz çizgisi ve beş kollu tasarıma sahip 19 inçlik jantlarıyla dikkat çeken modelin arka bölümünde agresif bir görüntü sunan üç parçalı LED stoplar ve entegre bagaj spoyleri göze çarpıyor.
Türkiye'de satılacak modelin teknik verileri henüz açıklanmadı fakat Çin'deki verilere göz attığımızda kaputun altında 1.5 litre atmosferik motora yer verildiğini görüyoruz. Bu motor tek başına 81 hp güç ve 135 Nm tork üretiyor. Otomobildeki elektrik motoru ise 130 kW güç ve 300 Nm tork üretiyor.
Bağımsız arka süspansiyona sahip olan DFSK E5'in üst donanım seviyelerinde 6 hava yastığı, ön-arka park sensörleri, panoramik cam tavan, 360 derece çevre görüş sistemi, otomatik klima kontrolleri, 7 inç dijital gösterge, 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı, 12 hoparlörlü ses sistemi, rejeneratif fren sistemi, V2L, hız sabitleyici, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, şerit değiştirme asistanı, kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, arka çarpışma uyarısı gibi özellikler sunuluyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.