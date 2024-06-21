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    Yeni DFSK E5, yakında Türkiye'de satışa sunulacak

    Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına giriş yapan Çinli markalardan biri olan DFSK, yeni modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. DFSK E5 isimli yeni SUV modelin ilk lansmanı haziranda gerçekleştirilecek.
    Yeni DFSK E5, yakında Türkiye'de satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    DFSK E5, markanın Türkiye'deki benzinli SUV modellerine kıyasla çok daha modern bir tasarıma sahip. Ön tarafta ince LED şeritle birleştirilen farlar, aydınlatılmış noktalardan oluşan E logosu, dikey hava girişleri ve nokta benzeri grafiklerden oluşan siyah ön panel dikkat çekiyor.

    Yan taraftan bakıldığında yükselen omuz çizgisi ve beş kollu tasarıma sahip 19 inçlik jantlarıyla dikkat çeken modelin arka bölümünde agresif bir görüntü sunan üç parçalı LED stoplar ve entegre bagaj spoyleri göze çarpıyor.

    Yeni DFSK E5, yakında Türkiye'de satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    DFSK E5, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip orta sınıf bir SUV olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu model; 4760 mm uzunluğa, 1865 mm genişliğe, 1710 mm yüksekliğe ve 2785 mm aks mesafesine sahip. Yerden yüksekliği 180 mm olan E5'in yaşam alanında opsiyon olarak 7 kişiye kadar oturma kapasitesi sunulabiliyor.

    Türkiye'de satılacak modelin teknik verileri henüz açıklanmadı fakat Çin'deki verilere göz attığımızda kaputun altında 1.5 litre atmosferik motora yer verildiğini görüyoruz. Bu motor tek başına 81 hp güç ve 135 Nm tork üretiyor. Otomobildeki elektrik motoru ise 130 kW güç ve 300 Nm tork üretiyor.

    Yeni DFSK E5, yakında Türkiye'de satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    E5'in elektrik motoru, 17,52 kWsa kapasiteye sahip bataryadan güç alıyor. Söz konusu batarya, 87 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sağlarken 6.6 kW AC şarj ile tam doluma ulaşması 4 saat sürüyor. Araçtaki her iki motor da ön tekerleklere güç verirken E-CVT şanzımanla kombine ediliyor.

    Bağımsız arka süspansiyona sahip olan DFSK E5'in üst donanım seviyelerinde 6 hava yastığı, ön-arka park sensörleri, panoramik cam tavan, 360 derece çevre görüş sistemi, otomatik klima kontrolleri, 7 inç dijital gösterge, 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı, 12 hoparlörlü ses sistemi, rejeneratif fren sistemi, V2L, hız sabitleyici, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, şerit değiştirme asistanı, kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, arka çarpışma uyarısı gibi özellikler sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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