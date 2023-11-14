Çinli otomobillerin Türkiye'deki pazar payı ne kadar?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan Ocak-Ekim verilerine göre bu yıl toplam 749.501 adet otomobil satışı gerçekleştirildi. Listedeki isimlere baktığımızda, Çinli markaların ilk 10 aylık süreçte toplam 43.562 adet otomobil sattığını görmekteyiz. Bu da toplam pazarda yaklaşık yüzde 6'lık dilime ulaştıklarını gösteriyor.
Ülkemizde şu an Skywell, Chery, MG, Seres, Leapmotor, Hongqi ve Voyah gibi Çin menşeli markalar faaliyet gösteriyor. Bunlara DFSK ve BYD'nin de dahil olmasıyla sayı dokuza kadar yükseliyor. Geçtiğimiz aylarda pazara rekabetçi fiyatlarla giriş yapan Chery, büyük farkla Çinli markalar arasında başı çekiyor. Ardından hem içten yanmalı motorlu hem de %100 elektrikli otomobilleriyle geniş bir yelpaze sunan MG geliyor.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Chery
|31.040
|2.
|MG
|9.867
|3.
|Skywell
|2.041
|4.
|Leapmotor
|310
|5.
|Seres
|289
|6.
|Hongqi
|15
|Toplam
|-
|43.562
Diğer markaların satış başarılarını da Kasım itibarıyla görmeye başlayacağız. Açıklanan satış hedeflerine baktığımızda ise Voyah'ın 2023 yılına yönelik 200 adet, BYD'nin 1.500 adet satış hedefi bulunuyor. DFSK ise 2024 yılında toplam 5 bin adet satış hedefiyle yola çıkmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.