Çinli otomotiv üreticileri her ne kadar Avrupalı üreticilerin uykularını kaçırmasa da sıkı bir rekabet havası oluşturdukları su götürmez bir gerçek. Ülkemizde de son yıllarda Çin menşeli markaların sayısı arttı ve artmaya devam ediyor. Peki Çinlilerin Türkiye'deki satışlarda toplam payı ne kadar?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan Ocak-Ekim verilerine göre bu yıl toplam 749.501 adet otomobil satışı gerçekleştirildi. Listedeki isimlere baktığımızda, Çinli markaların ilk 10 aylık süreçte toplam 43.562 adet otomobil sattığını görmekteyiz. Bu da toplam pazarda yaklaşık yüzde 6'lık dilime ulaştıklarını gösteriyor.

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Ülkemizde şu an Skywell, Chery, MG, Seres, Leapmotor, Hongqi ve Voyah gibi Çin menşeli markalar faaliyet gösteriyor. Bunlara DFSK ve BYD'nin de dahil olmasıyla sayı dokuza kadar yükseliyor. Geçtiğimiz aylarda pazara rekabetçi fiyatlarla giriş yapan Chery, büyük farkla Çinli markalar arasında başı çekiyor. Ardından hem içten yanmalı motorlu hem de %100 elektrikli otomobilleriyle geniş bir yelpaze sunan MG geliyor.

Çinli markaların 10 aylık satışları🚗 Sıra Marka Adet 1. Chery 31.040 2. MG 9.867 3. Skywell 2.041 4. Leapmotor 310 5. Seres 289 6. Hongqi 15 Toplam - 43.562

Diğer markaların satış başarılarını da Kasım itibarıyla görmeye başlayacağız. Açıklanan satış hedeflerine baktığımızda ise Voyah'ın 2023 yılına yönelik 200 adet, BYD'nin 1.500 adet satış hedefi bulunuyor. DFSK ise 2024 yılında toplam 5 bin adet satış hedefiyle yola çıkmış durumda.

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Çinli otomobillerin Türkiye'deki pazar payı ne kadar?