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    Anlık Bildirim

    Çinli otomobillerin Türkiye'deki pazar payı ne kadar?

    Özellikle Chery'nin rekabetçi fiyatlarla pazara geri dönmesinden sonra tüketicinin daha da ilgisini çekmeye başlayan Çin menşeli otomobillerin bu yılki satış adetlerini sizler için derledik.
    Çinli otomobillerin Türkiye'deki pazar payı ne kadar?
    Çinli otomotiv üreticileri her ne kadar Avrupalı üreticilerin uykularını kaçırmasa da sıkı bir rekabet havası oluşturdukları su götürmez bir gerçek. Ülkemizde de son yıllarda Çin menşeli markaların sayısı arttı ve artmaya devam ediyor. Peki Çinlilerin Türkiye'deki satışlarda toplam payı ne kadar?

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan Ocak-Ekim verilerine göre bu yıl toplam 749.501 adet otomobil satışı gerçekleştirildi. Listedeki isimlere baktığımızda, Çinli markaların ilk 10 aylık süreçte toplam 43.562 adet otomobil sattığını görmekteyiz. Bu da toplam pazarda yaklaşık yüzde 6'lık dilime ulaştıklarını gösteriyor.

    Ülkemizde şu an Skywell, Chery, MG, Seres, Leapmotor, Hongqi ve Voyah gibi Çin menşeli markalar faaliyet gösteriyor. Bunlara DFSK ve BYD'nin de dahil olmasıyla sayı dokuza kadar yükseliyor. Geçtiğimiz aylarda pazara rekabetçi fiyatlarla giriş yapan Chery, büyük farkla Çinli markalar arasında başı çekiyor. Ardından hem içten yanmalı motorlu hem de %100 elektrikli otomobilleriyle geniş bir yelpaze sunan MG geliyor.

    Çinli markaların 10 aylık satışları🚗
    Sıra Marka Adet
    1. Chery 31.040
    2. MG 9.867
    3. Skywell 2.041
    4. Leapmotor 310
    5. Seres 289
    6. Hongqi 15
    Toplam - 43.562

    Diğer markaların satış başarılarını da Kasım itibarıyla görmeye başlayacağız. Açıklanan satış hedeflerine baktığımızda ise Voyah'ın 2023 yılına yönelik 200 adet, BYD'nin 1.500 adet satış hedefi bulunuyor. DFSK ise 2024 yılında toplam 5 bin adet satış hedefiyle yola çıkmış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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