DH Android uygulaması 2 kat hızlandı, daha az pil tüketmeye başladı

DonanımHaber’in mobil platformlardaki yüzü DH, hem Android hem de iOS tarafında yepyeni özellikler kazanırken bir yandan da sizlerin yaptığı yorumlar neticesinde iyileştirmeler kazanmaya devam ediyor.
Özellikle Android tarafında bir süredir üst seviye cihazlar da dahil olmak üzere uygulamanın ilk açılış süresinin kısalması ve ülkemizde de en çok kullanılan Youtube, Instagram, WhatsApp gibi global ölçekli Android uygulamalarına denk bir deneyim sunması adına önemli çalışmalar yürütüyorduk.
Performans metriklerini düzenli olarak inceleyip analizler yapan ve performansı sekteye uğratan durumları tespit eden Android takımındaki mühendis arkadaşlarımız, uzun testler sonrasında problemlere yenilikçi çözümler üretti. Aşağıda en çok kullanılan ekranlardan üç tanesi yer alıyor. Zaman içindeki performansın artışını görsel olarak da gözlemleyebilirsiniz.
Hem forum hem de ana sayfa için performans metriği
Forumda mesajların göründüğü ekranlar için performans metriği
Forum konularının listelenme ekranları için performans metriği
Arama çok daha hızlı hale geldi
Sizlerin de bildiği üzere bir süredir Elastic Search alt yapısı ile desteklenmiş arama motorumuz üzerinde çalışıyoruz. Her gün binlerce arama sorgusunun yapıldığı aramayı daha iyi hale getirmek adına bir yandan da yapay zeka destekli olarak sistemi daha iyi öğrenen ve akıllı hale getirmeye çalışıyoruz. Tabi bunlar olurken optimizasyonlar da yapmaktan geri durmadık ve bugün yayına çıkan son arama sürümü ile hem web sürümlerinde hem de mobil uygulamalarda aramayıbir saniyeden daha kısa sürede -anlık olarak- sonuç dönecek hale getirdik.
Mobil uygulamaların geliştirilmesinde sizlerin yorumları ve istekleri bizim için yol gösterici oluyor. Tüm yorumları tek tek okuyup değerlendirmeye alıyoruz. Bu haberin yorumlarında taleplerinizi ve deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirseniz çok seviniriz.
DH - Teknoloji Haberleri Video DONANIM HABER ELEKTRONIK YAYINCILIK LTD. STI News Ücretsiz 77 MB
DH - Teknoloji Haberleri, Forum, Sıcak Fırsatlar DONANIM HABER ELEKTRONİK YAY.LTD.ŞTİ. Haberler ve Dergiler Ücretsiz 30M
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-Gelen açılsa bile bir hata veriyor ve bildirime ulaşamıyorum.
Klasik DH yani, problem yoksa problem var.
Bende açıyorum webden.
Ben bildirim almak istemiyorum, zaten günde çok defa uygulamayı açıp bakıyorum haberlere. Neden inatla bildirim ayarlarını sıfırlıyor ki?
Bunun düzeltilmesi lazım.
Bir de yorumları eskiden yeniye sıralama çok kullanışsız. Normal tarayıcıdaki gibi en eski yorumu en üstte görelim sıralamaya basınca.
Hem uygulamadan çıkıp geri girince hem de güncellense bile bu ayar bozulmasın.
Haberlerin yorum sıralamasından bahsediyoruz değil mi ? Web'de de aynı şekilde yeniden eskiye doğru gidiyor ama sanırım web'de yaptığınız seçimi hatırlıyor uygulamada da böyle olsa sorun çözülür sizin için sanırım. Bunu listemize alalım ve sizin için yapalım.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3712 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
dh, donanımhaber ve