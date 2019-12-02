DH Android uygulaması 2 kat hızlandı, daha az pil tüketmeye başladı

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DonanımHaber’in mobil platformlardaki yüzü DH, hem Android hem de iOS tarafında yepyeni özellikler kazanırken bir yandan da sizlerin yaptığı yorumlar neticesinde iyileştirmeler kazanmaya devam ediyor.

Özellikle Android tarafında bir süredir üst seviye cihazlar da dahil olmak üzere uygulamanın ilk açılış süresinin kısalması ve ülkemizde de en çok kullanılan Youtube, Instagram, WhatsApp gibi global ölçekli Android uygulamalarına denk bir deneyim sunması adına önemli çalışmalar yürütüyorduk.

Performans metriklerini düzenli olarak inceleyip analizler yapan ve performansı sekteye uğratan durumları tespit eden Android takımındaki mühendis arkadaşlarımız, uzun testler sonrasında problemlere yenilikçi çözümler üretti. Aşağıda en çok kullanılan ekranlardan üç tanesi yer alıyor. Zaman içindeki performansın artışını görsel olarak da gözlemleyebilirsiniz.

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Hem forum hem de ana sayfa için performans metriği

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Forumda mesajların göründüğü ekranlar için performans metriği

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Forum konularının listelenme ekranları için performans metriği

Arama çok daha hızlı hale geldi

Sizlerin de bildiği üzere bir süredir Elastic Search alt yapısı ile desteklenmiş arama motorumuz üzerinde çalışıyoruz. Her gün binlerce arama sorgusunun yapıldığı aramayı daha iyi hale getirmek adına bir yandan da yapay zeka destekli olarak sistemi daha iyi öğrenen ve akıllı hale getirmeye çalışıyoruz. Tabi bunlar olurken optimizasyonlar da yapmaktan geri durmadık ve bugün yayına çıkan son arama sürümü ile hem web sürümlerinde hem de mobil uygulamalarda aramayıbir saniyeden daha kısa sürede -anlık olarak- sonuç dönecek hale getirdik.

Mobil uygulamaların geliştirilmesinde sizlerin yorumları ve istekleri bizim için yol gösterici oluyor. Tüm yorumları tek tek okuyup değerlendirmeye alıyoruz. Bu haberin yorumlarında taleplerinizi ve deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirseniz çok seviniriz.

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