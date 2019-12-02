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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DH Android uygulaması 2 kat hızlandı, daha az pil tüketmeye başladı

    DonanımHaber’in Android platformundaki uygulaması, son düzenlemeler ile birlikte forumdaki konuları ve haberleri çok daha hızlı ekrana getiriyor.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    DH Android uygulaması 2 kat hızlandı, daha az pil tüketmeye başladı
    Tam Boyutta Gör

    DonanımHaber’in mobil platformlardaki yüzü DH, hem Android hem de iOS tarafında yepyeni özellikler kazanırken bir yandan da sizlerin yaptığı yorumlar neticesinde iyileştirmeler kazanmaya devam ediyor.

    Özellikle Android tarafında bir süredir üst seviye cihazlar da dahil olmak üzere uygulamanın ilk açılış süresinin kısalması ve ülkemizde de en çok kullanılan Youtube, Instagram, WhatsApp gibi global ölçekli Android uygulamalarına denk bir deneyim sunması adına önemli çalışmalar yürütüyorduk.

    Performans metriklerini düzenli olarak inceleyip analizler yapan ve performansı sekteye uğratan durumları tespit eden Android takımındaki mühendis arkadaşlarımız, uzun testler sonrasında problemlere yenilikçi çözümler üretti. Aşağıda en çok kullanılan ekranlardan üç tanesi yer alıyor. Zaman içindeki performansın artışını görsel olarak da gözlemleyebilirsiniz.

    DH Android uygulaması 2 kat hızlandı, daha az pil tüketmeye başladı
    Tam Boyutta Gör

    Hem forum hem de ana sayfa için performans metriği

    DH Android uygulaması 2 kat hızlandı, daha az pil tüketmeye başladı
    Tam Boyutta Gör

    Forumda mesajların göründüğü ekranlar için performans metriği

    DH Android uygulaması 2 kat hızlandı, daha az pil tüketmeye başladı
    Tam Boyutta Gör

    Forum konularının listelenme ekranları için performans metriği

    Arama çok daha hızlı hale geldi

    Sizlerin de bildiği üzere bir süredir Elastic Search alt yapısı ile desteklenmiş arama motorumuz üzerinde çalışıyoruz. Her gün binlerce arama sorgusunun yapıldığı aramayı daha iyi hale getirmek adına bir yandan da yapay zeka destekli olarak sistemi daha iyi öğrenen ve akıllı hale getirmeye çalışıyoruz. Tabi bunlar olurken optimizasyonlar da yapmaktan geri durmadık ve bugün yayına çıkan son arama sürümü ile hem web sürümlerinde hem de mobil uygulamalarda aramayıbir saniyeden daha kısa sürede -anlık olarak- sonuç dönecek hale getirdik.

    Mobil uygulamaların geliştirilmesinde sizlerin yorumları ve istekleri bizim için yol gösterici oluyor. Tüm yorumları tek tek okuyup değerlendirmeye alıyoruz. Bu haberin yorumlarında taleplerinizi ve deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirseniz çok seviniriz.

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    Galatas4ray 1 hf. en beğenilen
    Kaç gündür özel mesaj atarken hep büyük harfle yazıyor anroidde bunu çözün ilk
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    ahmet. 3 gün foxwoods
    Ekran videosu atma şansınız var mı? Bir de cihaz modeli ve OS sürümü nedir?
    2 Yanıt Yanıtla
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    foxwoods 3 gün ahmet.
    Ekran videosu alınca paylaşırım, iphone 7 plus 10.3.3 sürüm
    Yanıtla
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    foxwoods 2 gün ahmet.
    Video olarak atabileceğim bir mail adresin mevcut mu?
    Yanıtla
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    Cmhrsfk 1 hf.
    Tarayicidan giriyorum reklamsız on numara
    Yanıtla
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    interwap 1 hf.
    -Gelen bildirime tıklıyorum 8-10 saniye sonra uygulama açılıyor.
    -Gelen açılsa bile bir hata veriyor ve bildirime ulaşamıyorum.
    Klasik DH yani, problem yoksa problem var.
    Bende açıyorum webden.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Citizen 1 hf. interwap
    Merhaba, bildirimler forum bildirimi mi portal bildirimi mi? Eğer forum bildirimiyse ne tip bildirimlerde bu durumu yaşıyorsunuz? (özel mesaj, alıntı vs gibi)
    1 Yanıt Yanıtla
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    gun 1 hf. interwap
    @interwap Hangi uygulamayı kullanıyorsunuz ios mi android mi acaba ?
    Yanıtla
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    der_Kaiser 1 hf.
    Her güncelleme sonrasında bildirim ayarlarını kafasına göre sıfırlıyor uygulama.
    Ben bildirim almak istemiyorum, zaten günde çok defa uygulamayı açıp bakıyorum haberlere. Neden inatla bildirim ayarlarını sıfırlıyor ki?
    Bunun düzeltilmesi lazım.
    Bir de yorumları eskiden yeniye sıralama çok kullanışsız. Normal tarayıcıdaki gibi en eski yorumu en üstte görelim sıralamaya basınca.
    Hem uygulamadan çıkıp geri girince hem de güncellense bile bu ayar bozulmasın.
    1 Yanıt Yanıtla
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    gun 1 hf. der_Kaiser
    @der_Kaiser Bu bildirim ayarları meraksız seçili iken meraklıya mı dönüyor. Bilgi alalım ve çözmeye çalışalım.

    Haberlerin yorum sıralamasından bahsediyoruz değil mi ? Web'de de aynı şekilde yeniden eskiye doğru gidiyor ama sanırım web'de yaptığınız seçimi hatırlıyor uygulamada da böyle olsa sorun çözülür sizin için sanırım. Bunu listemize alalım ve sizin için yapalım.
    1 Yanıt Yanıtla
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    E.YzR 1 hf.
    Özel mesajı yanıtlarken büyük harfle yazıyor, klavyeden küçültüyorum, yine büyük hale getiriyor, bunu düzeltir misiniz
    Yanıtla +1
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Sıklıkla "bağlantı hatası" uyarısı alıyorum?! Tarayıcıdan girince sorun yok
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    encryted 1 hf.
    Video izlerken ekran kilidi devreye giriyor.
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    ozansirinn 1 hf.
    Teşekkürler emeğinize sağlık
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    alemburda34 1 hf.
    videolu içerikler bildirimle geldiğinde tıkladığımızda video çıkacağını belirten simge birşey ekleyin
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    rosedaled3 1 hf.
    Klasik Google Chrome haberi gibi
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