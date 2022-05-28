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    Diablo Immortal'ın ne zaman erişime açılacağı belli oldu: PC'de ön yüklemeye açıldı

    Oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olan Diablo'nun geçtiğimiz yıllarda duyurulan mobil oyunu Diablo Immortal'ın ne zaman erişime açılacağı belli oldu.   
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    Diablo Immortal'ın ne zaman erişime açılacağı belli oldu
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Blizzard Entertainment'ın yaptığı Diablo serisinin yeni oyunu Diablo Immortal'dan güzel haber geldi.

    2 Haziran'da Geliyor

    Diablo Immortal, 2 Haziran'da çıkıyor. Çıkışının öncesinde 1 Haziran'da Pasifik zaman diliminde sabah saatlerinde Apple App Store'da ve Google Play'de mobil sürümü dağıtılmaya başlanacak. 2 Haziran Türkiye saati ile 20:00'de oyun tüm bölgelerde tamamen erişime açılmış olacak. Activision’dan lansmanla ilgili yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

    “Bu, mobil oyunların çıkış süreçlerinden kaynaklanmaktadır ve çıkışın sorunsuz olmasını sağlayacaktır. Buna ek olarak PC sürümü için de ön yükleme şu an başladı. Yükleme talimatlarının tamamı, çıkış takvimimiz ve SSS yazımız için lütfen buradan tam blog yazımızı inceleyin. Sanctuary'de görüşmek üzere! ”

    Diablo Immortal, MMO türünde bir oyun olacak ve ücretsiz bir oyun olacak. Ancak elbette oyun içi satış da olacak. Oyunun tam sürümü ile ilgili incelememizi de ilerleyen haftalarda yayınlayacağız. Oyunun mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blizzard.diablo.immortal

    Diablo Immortal Diablo Immortal Diablo Immortal Diablo Immortal Games Ücretsiz 3,5 GB

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 2 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 6 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 6 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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