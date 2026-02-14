Diablo II, 25 yıl sonra ilk büyük güncellemesini aldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Diablo 2: Resurrected, çıkışından bu yana belki de en önemli güncellemesini aldı. Reign of the Warlock genişlemesi, Diablo 2 ekosistemine yıllar sonra eklenen ilk yeni oynanabilir sınıf olan Warlock'u getiriyor.

Yeni büyücü sınıfı: Reign of the Warlock DLC'si duyuruldu

Tam Boyutta Gör Reign of the Warlock adlı DLC, başroldeki Warlock karakterini seslendiren aktör Rahul Kohli'yi (The Haunting: Bly Malikânesi, ​​Gece Yarısı Ayini, iZombie) içerecek. Blizzard'a göre Warlock, itaatsizlik nedeniyle cezalandırılmış, uğursuz ve inanılmaz derecede akıllı, yıllarca gölgelerde gizlenmiş bir karakter.

Warlock sınıfı orijinal Diablo 2’nin yeniden düzenlenmiş versiyonu olan Diablo II: Resurrected için yeni güncellemede yer alacak. Ayrıca Nisan ayında çıkacak olan Diablo IV: Lord of Hatred ve yaklaşan mobil oyun Diablo Immortal’a gelecek.

Reign of the Warlock güncellemesi, Diablo II: Resurrected oyununda Battle.net, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch platformlarında yayınlanacak. Diablo Immortal oyununun Warlock odaklı güncellemesi Andariel Rises ise bu yaz sunulacak. Diablo IV güncellemesi Lord of Hatred ise 28 Nisan'da Battle.net, PlayStation, Xbox ve Steam platformlarında yayınlanacak ve Warlock karakterinin bu DLC'ye nasıl dahil edildiğine dair daha fazla bilgi, 5 Mart'ta düzenlenecek geliştirici güncelleme etkinliğinde açıklanacak.

Blizzard Entertainment, Çarşamba günü yaptığı duyurularla Microsoft'a ait Diablo serisinin bu yıl 30. yıl dönümünü kutlamak için çeşitli yollar sunacağını ve Eylül ayındaki BlizzCon'da daha fazla açıklama yapılacağını da duyurdu. Aşağıdaki videoda Kohli'nin Warlock karakterini tanıtan Diablo serisinin sinematik fragmanını izleyebilirsiniz:

Diablo 2, 25 yıl sonra ilk büyük güncellemesini aldı

