Diablo II, 25 yıl sonra ilk büyük güncellemesini aldı

Yeni büyücü sınıfı: Reign of the Warlock DLC'si duyuruldu
Warlock sınıfı orijinal Diablo 2’nin yeniden düzenlenmiş versiyonu olan Diablo II: Resurrected için yeni güncellemede yer alacak. Ayrıca Nisan ayında çıkacak olan Diablo IV: Lord of Hatred ve yaklaşan mobil oyun Diablo Immortal’a gelecek.
Reign of the Warlock güncellemesi, Diablo II: Resurrected oyununda Battle.net, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch platformlarında yayınlanacak. Diablo Immortal oyununun Warlock odaklı güncellemesi Andariel Rises ise bu yaz sunulacak. Diablo IV güncellemesi Lord of Hatred ise 28 Nisan'da Battle.net, PlayStation, Xbox ve Steam platformlarında yayınlanacak ve Warlock karakterinin bu DLC'ye nasıl dahil edildiğine dair daha fazla bilgi, 5 Mart'ta düzenlenecek geliştirici güncelleme etkinliğinde açıklanacak.
Blizzard Entertainment, Çarşamba günü yaptığı duyurularla Microsoft'a ait Diablo serisinin bu yıl 30. yıl dönümünü kutlamak için çeşitli yollar sunacağını ve Eylül ayındaki BlizzCon'da daha fazla açıklama yapılacağını da duyurdu. Aşağıdaki videoda Kohli'nin Warlock karakterini tanıtan Diablo serisinin sinematik fragmanını izleyebilirsiniz:Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: