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Finlandiya merkezli oyun stüdyosu Rovio, 2009 yılında çıkış yapan orijinal Angry Birds oyununu geri döndürdü. Rovio Classics: Angry Birds adı altında iOS ve Android kullanıcılarına sunulan oyun, 1 dolar (15.99 TL) gibi bir ücret karşılığında indirilebiliyor.

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Orijinal Angry Birds oyunu 2019 yılında uyumluluk sorunları nedeniyle uygulama mağazalarından kaldırılmıştı. Ancak dünyanın dört bir yanındaki oyun severler #BringBack2012 etiketiyle şirketi efsanevi oyunu geri getirmeye çağırdı.

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Unity motoru ile sıfırdan yapıldı

Rovio, klasik Angry Birds'ün geri dönmesini isteyenleri kırmayarak ilk kızgın kuşları geri getirdi. Oyunun cihazlar ve platformlar arasında daha istikrarlı bir deneyim sağlayan Unity motoru kullanılarak tamamen yeniden tasarlandığını belirtelim.

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Rovio yeni oyunda orijinal Angry Birds'ün tüm özelliklerini ve "ruhunu" koruduğunu iddia ediyor. App Store veya Google Play'de ufak bir ücret karşılığında sunulan oyunda uygulama içi satın alma ve reklam bulunmuyor.

Rovio Classics: Angry Birds Entertainment $0.99 232,6 MB

Rovio Classics: Angry Birds Rovio Entertainment Corporation Bulmaca ₺15,99 137M

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Orijinal Angry Birds oyunu mobil platformlara geri döndü!