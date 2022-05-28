Sevilen oyun Star Wars Jedi Fallen Order'ın devamı duyuruldu: Star Wars Jedi: Survivor

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Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Respawn Entertainment'ın yaptığı Star Wars Jedi Fallen Order'ın devam oyunu duyuruldu.

Sony PlayStation'la ilgili bilgiler ve istatistikler paylaştı 1 gün önce eklendi

Star Wars Jedi Fallen Order'ın devam oyununun adı Star Wars Jedi: Survivor olacak ki daha öncesinde söylentisi çıkmıştı. Oyun; 2023 yılında PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. Ne yazık ki net tarih belli değil. Oyunun ilk detaylarında ise ekibin daha detaylı ve daha kapsamlı bir oyun yapmak istediğini görüyoruz.

"Star Wars Jedi: Survivor, Jedi: Fallen Order olaylarından beş yıl sonrasını konu ediniyor. Cal, galakside kalan son Jedi'lardan biri olmanın ağırlığını hissetmeye başlarken, İmparatorluğun sürekli bir adım önünde olmaya çalışacak ve yepyeni karakterlerle ittifak kuracak. Cal, yeni oyun Güç'le olan bağlantısını daha da geliştirecek."

İlk film her ne kadar birçok açıdan güzel fikirlere sahip olsa da eksik bir oyun olduğunu hissettiriyordu. Umuyoruz ki bu sefer şirketten bir baskı görmeden rahat geliştirilmiş ve eksik olmayan bir oyun görürüz. Oyun için paylaşılan ilk videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

Star Wars Jedi: Survivor İlk Video

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Star Wars Jedi: Survivor duyuruldu