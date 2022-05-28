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    Sevilen oyun Star Wars Jedi Fallen Order'ın devamı duyuruldu: Star Wars Jedi: Survivor

    İlk oyunu 2019 yılında çıkış yapan Star Wars Jedi Fallen Order'ın devam oyunu Star Wars Jedi: Survivor duyuruldu. oyun 2023 yılında çıkış yapacak.               
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    Star Wars Jedi: Survivor duyuruldu
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    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Respawn Entertainment'ın yaptığı Star Wars Jedi Fallen Order'ın devam oyunu duyuruldu.

    Star Wars Jedi Fallen Order'ın devam oyununun adı Star Wars Jedi: Survivor olacak ki daha öncesinde söylentisi çıkmıştı. Oyun; 2023 yılında PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. Ne yazık ki net tarih belli değil. Oyunun ilk detaylarında ise ekibin daha detaylı ve daha kapsamlı bir oyun yapmak istediğini görüyoruz. 

    "Star Wars Jedi: Survivor, Jedi: Fallen Order olaylarından beş yıl sonrasını konu ediniyor. Cal, galakside kalan son Jedi'lardan biri olmanın ağırlığını hissetmeye başlarken, İmparatorluğun sürekli bir adım önünde olmaya çalışacak ve yepyeni karakterlerle ittifak kuracak. Cal, yeni oyun Güç'le olan bağlantısını daha da geliştirecek."

    İlk film her ne kadar birçok açıdan güzel fikirlere sahip olsa da eksik bir oyun olduğunu hissettiriyordu. Umuyoruz ki bu sefer şirketten bir baskı görmeden rahat geliştirilmiş ve eksik olmayan bir oyun görürüz. Oyun için paylaşılan ilk videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

    Star Wars Jedi: Survivor İlk Video

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 1 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 5 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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