Diablo'nun mobil oyunu Diablo Immortal ön siparişe açıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Blizzard Entertainment'ın yaptığı Diablo serisinin yeni oyunu Diablo Immortal'dan güzel haber geldi.

Diablo Immortal ön siparişe açıldı

Geçtiğimiz saatlerde Diablo Immortal App Store ve Google Play üzerinden ön siparişe açıldı. Oyunun sayfasında çıkış tarihi olarak 30 Haziran'ı görüyor olabilirsiniz ancak şirketten bu tarihin sadece bir yer tutucu olduğu, çıkış tarihi olmadığı açıklaması geldi. Oyun eğer 30 milyonun üzerinde bir ön sipariş sayısına ulaşırsa sipariş verenlere özel hediyeler verilecek. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz. Detayları da burada bulabilirsiniz.

Diablo Immortal Blizzard Entertainment, Inc. Rol Oyunu Cihaza göre değişir

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Ayrıca bir de Diablo Immortal'daki kozmetik tarafla ilgili de bir blog yazısı paylaşıldı. Onun detaylarını da buradaki sayfadan öğrenebilirsiniz. Ayrıca oyun için paylaşılan son fragmanı da aşağıdan seyredebilirsiniz.

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