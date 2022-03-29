Diablo'nun mobil oyunu Diablo Immortal ön siparişe açıldı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Blizzard Entertainment'ın yaptığı Diablo serisinin yeni oyunu Diablo Immortal'dan güzel haber geldi.
Diablo Immortal ön siparişe açıldı
Geçtiğimiz saatlerde Diablo Immortal App Store ve Google Play üzerinden ön siparişe açıldı. Oyunun sayfasında çıkış tarihi olarak 30 Haziran'ı görüyor olabilirsiniz ancak şirketten bu tarihin sadece bir yer tutucu olduğu, çıkış tarihi olmadığı açıklaması geldi. Oyun eğer 30 milyonun üzerinde bir ön sipariş sayısına ulaşırsa sipariş verenlere özel hediyeler verilecek. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz. Detayları da burada bulabilirsiniz.
Diablo Immortal Blizzard Entertainment, Inc. Rol Oyunu Cihaza göre değişir
Diablo Immortal Games Ücretsiz 3,1 GB
Ayrıca bir de Diablo Immortal'daki kozmetik tarafla ilgili de bir blog yazısı paylaşıldı. Onun detaylarını da buradaki sayfadan öğrenebilirsiniz. Ayrıca oyun için paylaşılan son fragmanı da aşağıdan seyredebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"