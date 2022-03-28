Steam'de geçen haftanın en çok satanları açıklandı: Elden Ring 5 haftadır ilk sırada

PC oyunculuğunun önemli paltformlarından birisi olan Steam için geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Liste hem şaşırtıyor hem şaşırtmıyor.
1. Sıra Yine Elden Ring'e Ait
Paylaşılan listeye baktığımızda ilk sırada beşinci haftasında olan Elden Ring'i görüyoruz. Bu şekilde Elden Ring beşinci haftasında da ilk sırayı bırakmamış oldu. İkinci sırada ise Valve'in yeni taşınabilir PC'si Steam Deck'i görüyoruz. Ayrıca yeni çıkış yapmış olan Ghostwire: Tokyo da listeye girmiş durumda.
Geçtiğimiz hafta Steam'de en çok satan ilk on oyunu aşağıda bulabilirsiniz.
- Elden Ring
- Steam Deck
- It Takes Two
- Ghostwire: Tokyo (Çıkış sonrası)
- Valve Index
- Core Keeper
- Dread Hunger
- Ghostwire: Tokyo (Ön sipariş)
- Red Dead Redemption 2
- Lego Star Wars: The Skywalker Saga
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"