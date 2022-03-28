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    Steam'de geçen haftanın en çok satanları açıklandı: Elden Ring 5 haftadır ilk sırada

    Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunları açıklandı ve Elden Ring'in beşinci haftasında da ilk sırada olması dikkat çekti.                                
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    Steam'de geçen haftanın en çok satanları açıklandı
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    PC oyunculuğunun önemli paltformlarından birisi olan Steam için geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Liste hem şaşırtıyor hem şaşırtmıyor.

    1. Sıra Yine Elden Ring'e Ait

    Paylaşılan listeye baktığımızda ilk sırada beşinci haftasında olan Elden Ring'i görüyoruz. Bu şekilde Elden Ring beşinci haftasında da ilk sırayı bırakmamış oldu. İkinci sırada ise Valve'in yeni taşınabilir PC'si Steam Deck'i görüyoruz. Ayrıca yeni çıkış yapmış olan Ghostwire: Tokyo da listeye girmiş durumda.

    Geçtiğimiz hafta Steam'de en çok satan ilk on oyunu aşağıda bulabilirsiniz.

    1. Elden Ring
    2. Steam Deck
    3. It Takes Two
    4. Ghostwire: Tokyo (Çıkış sonrası)
    5. Valve Index
    6. Core Keeper
    7. Dread Hunger
    8. Ghostwire: Tokyo (Ön sipariş)
    9. Red Dead Redemption 2
    10. Lego Star Wars: The Skywalker Saga
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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 13 saat önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 4 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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