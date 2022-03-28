Steam'de geçen haftanın en çok satanları açıklandı: Elden Ring 5 haftadır ilk sırada

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PC oyunculuğunun önemli paltformlarından birisi olan Steam için geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Liste hem şaşırtıyor hem şaşırtmıyor.

1. Sıra Yine Elden Ring'e Ait

Paylaşılan listeye baktığımızda ilk sırada beşinci haftasında olan Elden Ring'i görüyoruz. Bu şekilde Elden Ring beşinci haftasında da ilk sırayı bırakmamış oldu. İkinci sırada ise Valve'in yeni taşınabilir PC'si Steam Deck'i görüyoruz. Ayrıca yeni çıkış yapmış olan Ghostwire: Tokyo da listeye girmiş durumda.

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Geçtiğimiz hafta Steam'de en çok satan ilk on oyunu aşağıda bulabilirsiniz.

Elden Ring Steam Deck It Takes Two Ghostwire: Tokyo (Çıkış sonrası) Valve Index Core Keeper Dread Hunger Ghostwire: Tokyo (Ön sipariş) Red Dead Redemption 2 Lego Star Wars: The Skywalker Saga

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Steam'de geçen haftanın en çok satanları açıklandı