Diesel, Snapdragon Wear 3100 işlemcili yeni akıllı saatlerini tanıttı

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Saat markası denince akla gelen birkaç şirketten biri olan Diesel, hem erkekler, hem de kadınlar için tasarlanmış dokunmatik ekranlı akıllı saat modeli Diesel On Fadelite'ı CES 2020 fuarında tanıttı.

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275 dolardan satılacak

Diesel'in Wear OS tabanlı akıllı saati Diesel On Fadelite, Qualcomm Snapdragon Wear 3100 platformu üzerinde çalışıyor ve dört farklı şeffaf renkte kayış seçeneğiyle geliyor. Son derece hafif olduğu belirtilen akıllı saatin, minimalist bir estetiğe sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Ayrıca, kullanıcının bulunduğu yere göre gerçek zamanlı hava koşullarını gösteren etkileşimli animasyonlara da sahip.

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GPS, NFC, Google Asistan, etkinlik izleme, özelleştirilebilir saat yüzleri ve akıllı telefon bildirimleri gibi birçok özelliği barındıran Diesel On Fadelite, 512 GB RAM ve 4 GB depolama alanı özellikleriyle geliyor. 43mm kasa ebatına sahip akıllı saatin, önümüzdeki Mart ayında 275 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkacağını da belirtelim.

https://www.gsmarena.com/diesel_launches_the_fadelite_smartwatch_with_wearos_and_snapdragon_3100-news-40901.php

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