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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Diesel, Snapdragon Wear 3100 işlemcili yeni akıllı saatlerini tanıttı

    Ünlü saat markası Diesel, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2020'de, Snapdragon Wear 3100 yonga setine sahip yeni akıllı saat modeli olan Diesel On Fadelite'ı tanıttı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Diesel, Snapdragon Wear 3100 işlemcili yeni akıllı saatlerini tanıttı
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    Saat markası denince akla gelen birkaç şirketten biri olan Diesel, hem erkekler, hem de kadınlar için tasarlanmış dokunmatik ekranlı akıllı saat modeli Diesel On FadeliteCES 2020 fuarında tanıttı.

    Ayrıca Bkz. "Sony, CES 2020'de sürpriz yaparak Vision-S adlı elektrikli konsept otomobilini tanıttı"

    275 dolardan satılacak

    Diesel'in Wear OS tabanlı akıllı saati Diesel On Fadelite, Qualcomm Snapdragon Wear 3100 platformu üzerinde çalışıyor ve dört farklı şeffaf renkte kayış seçeneğiyle geliyor. Son derece hafif olduğu belirtilen akıllı saatin, minimalist bir estetiğe sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Ayrıca, kullanıcının bulunduğu yere göre gerçek zamanlı hava koşullarını gösteren etkileşimli animasyonlara da sahip.

    Diesel, Snapdragon Wear 3100 işlemcili yeni akıllı saatlerini tanıttı
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    GPS, NFC, Google Asistan, etkinlik izleme, özelleştirilebilir saat yüzleri ve akıllı telefon bildirimleri gibi birçok özelliği barındıran Diesel On Fadelite, 512 GB RAM ve 4 GB depolama alanı özellikleriyle geliyor. 43mm kasa ebatına sahip akıllı saatin, önümüzdeki Mart ayında 275 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkacağını da belirtelim.



    https://www.gsmarena.com/diesel_launches_the_fadelite_smartwatch_with_wearos_and_snapdragon_3100-news-40901.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Artpopist 1 hf.
    2749 tl
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    DH Misafiri 1 hf.
    512 GB ram yazmışsınız, MB olmasın o
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    burakk, 1 hf. DH Misafiri
    Yeni bir teknoloji olsa gerek.
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    cabriyo 1 hf.
    çocuk takip saati gibi geldi geldi bana. farklı tarz yapim derken bazen olmaz işte.
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    Sipihrz 1 hf.
    Hayret tasarımı fena değil.

    Diesel in tam keko analog saatleri var onlara benzemiyor. Gerçi Diesel de saat markası da değil.
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    tayfunjean 1 hf.
    512mb ram 4 GB depolama mı? Yoksa 512 GB depolama 4 GB ram mi? İlk seçenek daha mantıklı sonuçta telefon değil bu.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    furky86 1 hf. tayfunjean
    4 GB RAM saate fazla

    512 MB RAM 4 GB depolamadır
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