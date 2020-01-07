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    Sony, CES 2020'de sürpriz yaparak Vision-S adlı elektrikli konsept otomobilini tanıttı

    Japon elektronik devi Sony, CES 2020 etkinliğinde beklenmedik bir hamle yaparak kendi teknolojileri ile donattığı Vision-S adlı elektrikli konsept otomobilini görücüye çıkardı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sony, CES 2020'de sürpriz yaparak Vision-S adlı elektrikli konsept otomobilini tanıttı
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    Sony denince aklınıza PlayStation, kamera, walkman veya diğer elektronik aletler gelebilir. Ancak Japonya merkezli şirket CES 2020 fuarında herkesi şaşırtarak Vision-S adını verdiği elektrikli konsept otomobilini tanıttı.

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    Akıllarda soru işaretleri bıraktı

    Sony teknolojilerini sergilemek için geliştirildiği düşünülen elektrikli sedan Vision-S, içinde ve dışında 33 farklı sensör, dijital geniş ekranlar, 360 derece ses sistemi ve ağ bağlantısı ile donatılmış. Otomobilin bazı teknolojilerinin ise BlackBerry ve Bosch gibi sektörün önde gelen şirketleriyle ortaklaşa bir şekilde geliştirildiği ifade ediliyor. Aracın tasarım olarak, Porsche ve bazı kısımlarda da Lucid Air izleri taşıdığı ise ortak kanı.

    Vision-S'nin içine bakacak olursak, Çinli Byton şirketinin otomobillerinde olduğu gibi ön konsola tamamen yayılmış bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Koltuk başlarına eklenmiş yolcu ekranlarıyla da dikkat çeken Vision-S için Sony CEO'su Kenichiro Yoshida: "Bu prototip hareketliliğin geleceğine yaptığımız katkıyı somutlaştırıyor." ifadesini kullandı. Sony, bu konsept otomobilin sunumunu sadece birkaç dakikayla sınırlandırırken, arkasında bir çok soru da bırakmış oldu. Zira şirketin Vision-S adlı bu elektrikli otomobili sadece şov için mi yoksa seri üretim için mi tasarladığı henüz açıklığa kavuşmuş değil. Ancak otomobilin özelliklerinin açıklanmamış olması, sadece Sony teknolojilerini göstermek için tasarlandığı düşüncesini güçlendiriyor.



    https://www.theverge.com/2020/1/6/21054270/sony-vision-s-electric-concept-car-ev-announcement-ces-2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    anldrms34 2 hf. en beğenilen
    Zamanında Yugaberk vardı Sony fanı arabası çıksa alırım diyordu hey gidi günler
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    haberelectro 2 hf.
    %100 yerli miymiş. Aaaaa bosch dan yardım almış yazıyor çöp
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    Manhunt Three 2 hf.
    Özellikle iç tasarımını çok beğendim.
    Yanıtla +10
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    MO. 1 hf.
    Togg bunun icinden gecer.
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    buforumbiacayip 1 hf.
    Bunada güncelleme gelmez, almıyorum.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Apple'ın hayalini kurup yapamadığı arabayı Sony yapmış helal olsun. Yeni telefonu da çok iyi.
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    fotifoti 1 hf.
    togg sedan daha güzel. bıyıkları var hem
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    orhanyor 1 hf.
    elektronik denilince sony akla ilk gelen firmalardan biridir. e elektrikli arabalarında büyük bir kısmı elektronik olduğuna göre sony tarafından üretilmiş bir araba muhteşem olur.. togg 1 seneye falan çıksaydı tamam ama 2-3 sene sora belliki piyasaya godaman firmalar girecek pek bir şansı kalmyacak. bu sony mesela togg un içinden geçer bu arabayla.
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    flylo 2 hf.
    Tasarım yerli mi? Tekerlek? Hahaha birde elektrikli olacakmış(!)
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    Sirrüs 2 hf.
    Bu yeni elektrikli markalar sanki bugünü beklercesine mantar gibi çoğaldı. Klasik üreticiler bu kadar zorlanırken veya kabuklarından yeni çıkarken bu elektrikli markaların aniden yayılması bana çok şaşırtıcı geliyor.
    3 Yanıt Yanıtla +2
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    cancanax 2 hf. Sirrüs
    E konu elektrik :) sıra onlarda...Hatta otomobil firmalarından çok teknoloji firmaları daha çok yol alacak yeni süreçte...adamların ar ge leri milyon yönde,otomotiv gibi sabit yön değil...Yeni ortaklıklar kapıda ki olağanüstü şeyler göreceğiz muhtemelen...otomobilin evriminin en hızlı olacağı döneme giriyoruz bence...mesela toyota sony ortaklığı gibi bir ortaklıkla fena şeyler olabilir (örnek)...
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    yigit1044 1 hf. Sirrüs
    önceden mekanik çok önemliydi.

    Yeni nesil araçlarda yazılım,elektrik daha önemli.Elektriğin de babalarından biridir sony, şaşırmadım bu sektöre girmelerine.

    Fakat ortaklık yapmaları lazım bence,özellikle hondayla tam uyuşurlar ikisi de karlı çıkar.
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    orhanyor 1 hf. Sirrüs
    şaşıracak birşey yok içten yanmalı günümüzde kullanılan araçlarda hareketli 1500 ün üzerinde parça var motor yapmak çok zor birşey. elektriklide hareket eden parça sayısı 200 civarı,elektrikli motor yapmak çok daha kolay, vites kutusu yok motora verilen elektriğe göre ileri veya geri gidiyor, üretimi zor olan motor yok, yağ yok kritik bir motor bakımı gerektirmeyen sistem var ama ne varki üstün bir elektronik donanıma sahip çünkü motordan tut bataryaların dolması boşalması hep yazılımla teknolojiyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla büyük teknoloji devlerini artık araba endüstrisinde görmek çok doğal birşey olacak.
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    0MG90 2 hf.
    Tasarımı çok beğendim, gerçekten üretime geçerlerse efsane olur. Gelecek artık bu arabalar.
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    MFN 2 hf.
    Sony araba üreticisi olsaydı eminim şu an hala 1.6 atmosferik motorlu araç yapıyor ve bunu da diğerlerinden 20 milyar fazlaya satmaya çalışıyor olurdu.
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    frkgkc 2 hf.
    Amk iyiki bir araba yapalım dedik ha. Pazara girmeyen kalmadı
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    5477 kez okundu.
    20 yorum yazıldı.

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    8 etiket daha elektrikli otomobil ces2020 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Uğur Seven Galeri Popüler MPopüler
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