Sony, CES 2020'de sürpriz yaparak Vision-S adlı elektrikli konsept otomobilini tanıttı

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Sony denince aklınıza PlayStation, kamera, walkman veya diğer elektronik aletler gelebilir. Ancak Japonya merkezli şirket CES 2020 fuarında herkesi şaşırtarak Vision-S adını verdiği elektrikli konsept otomobilini tanıttı.

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Akıllarda soru işaretleri bıraktı

Sony teknolojilerini sergilemek için geliştirildiği düşünülen elektrikli sedan Vision-S, içinde ve dışında 33 farklı sensör, dijital geniş ekranlar, 360 derece ses sistemi ve ağ bağlantısı ile donatılmış. Otomobilin bazı teknolojilerinin ise BlackBerry ve Bosch gibi sektörün önde gelen şirketleriyle ortaklaşa bir şekilde geliştirildiği ifade ediliyor. Aracın tasarım olarak, Porsche ve bazı kısımlarda da Lucid Air izleri taşıdığı ise ortak kanı.



Vision-S'nin içine bakacak olursak, Çinli Byton şirketinin otomobillerinde olduğu gibi ön konsola tamamen yayılmış bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Koltuk başlarına eklenmiş yolcu ekranlarıyla da dikkat çeken Vision-S için Sony CEO'su Kenichiro Yoshida: "Bu prototip hareketliliğin geleceğine yaptığımız katkıyı somutlaştırıyor." ifadesini kullandı. Sony, bu konsept otomobilin sunumunu sadece birkaç dakikayla sınırlandırırken, arkasında bir çok soru da bırakmış oldu. Zira şirketin Vision-S adlı bu elektrikli otomobili sadece şov için mi yoksa seri üretim için mi tasarladığı henüz açıklığa kavuşmuş değil. Ancak otomobilin özelliklerinin açıklanmamış olması, sadece Sony teknolojilerini göstermek için tasarlandığı düşüncesini güçlendiriyor.

https://www.theverge.com/2020/1/6/21054270/sony-vision-s-electric-concept-car-ev-announcement-ces-2020

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