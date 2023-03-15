Digital Currency Group, bankalar ile ortaklık kurmayı planlıyor

Diğer yandan bankaların, kripto şirketleri için aracılık ve para piyasası hizmetleri ile üçüncü taraflara para havalesi gibi bazı hizmetleri kısıtlayabileceği ifade edildi. Geleneksel bankaların kripto şirketleri için bankacılık hesapları oluşturabileceği kaydedildi.
Kripto şirketleri, ABD’de yaşanan bankacılık krizinin ardından yeni arayışlara yöneldi. Silvergate, Signature ve Silicon Valley Bank, kripto şirketleri ve teknoloji şirketleri ile ortaklık kuran bankalar arasında yer alıyordu. Kripto şirketi Digital Currency Group (DCG) ile yeni bankacılık ortakları arayan şirketler arasında bulunuyor.
ABD’de bankacılık sektörü üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. SVB ile başlayan kriz Signature Bank ile devam etti. Her iki bankaya da kayyum atandı. Kriz son olarak First Republic Bank’a sıçradı. ABD’nin bölgesel bankaları üzerindeki baskı yakından takip ediliyor. Son olarak DCG, bir önce bağlı şirketi Genesis’in iflası ile gündeme gelmişti. DCG’nin medya şirketi CoinDesk‘i ise Binance’in satın alacağı iddia edilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)