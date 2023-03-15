Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Digital Currency Group, bankalar ile ortaklık kurmayı planlıyor

    kripto şirketi Digital Currency Group, bankalar ile iş birliği yapmayı planlıyor. ABD'de hizmet veren çeşitli ünlü markalarla görüşmeler başladı.                
    Oy Ver
    Digital Currency Group, bankalar ile ortaklık kurmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    FTX borsasının çöküşünden ciddi şekilde etkilenen kripto şirketi Digital Currency Group, yeni banka ortağı arayışına çıktı. Santander, HSBC ve Deutsche Bank’ın kripto şirketleriyle bağlantı kurma isteği olduğu belirtildi. Raporda DCG’nin BlackRock, JPMorgan ve Bank of America’ya ulaştığı kaydedildi. 

    Diğer yandan bankaların, kripto şirketleri için aracılık ve para piyasası hizmetleri ile üçüncü taraflara para havalesi gibi bazı hizmetleri kısıtlayabileceği ifade edildi. Geleneksel bankaların kripto şirketleri için bankacılık hesapları oluşturabileceği kaydedildi.

    Kripto şirketleri, ABD’de yaşanan bankacılık krizinin ardından yeni arayışlara yöneldi. Silvergate, Signature ve Silicon Valley Bank, kripto şirketleri ve teknoloji şirketleri ile ortaklık kuran bankalar arasında yer alıyordu. Kripto şirketi Digital Currency Group (DCG) ile yeni bankacılık ortakları arayan şirketler arasında bulunuyor.

    ABD’de bankacılık sektörü üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. SVB ile başlayan kriz Signature Bank ile devam etti. Her iki bankaya da kayyum atandı. Kriz son olarak First Republic Bank’a sıçradı. ABD’nin bölgesel bankaları üzerindeki baskı yakından takip ediliyor. Son olarak DCG, bir önce bağlı şirketi Genesis’in iflası ile gündeme gelmişti. DCG’nin medya şirketi CoinDesk‘i ise Binance’in satın alacağı iddia edilmişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    P
    pskillercheto 14 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 14 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kamera koruyucu nasıl çıkarılır yazılım kursu istanbul hotpoint ariston buzdolabı soğutmuyor half life hikayesi boş içki şişesi nereden bulunur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız