Tam Boyutta Gör FTX borsasının çöküşünden ciddi şekilde etkilenen kripto şirketi Digital Currency Group, yeni banka ortağı arayışına çıktı. Santander, HSBC ve Deutsche Bank’ın kripto şirketleriyle bağlantı kurma isteği olduğu belirtildi. Raporda DCG’nin BlackRock, JPMorgan ve Bank of America’ya ulaştığı kaydedildi.

Diğer yandan bankaların, kripto şirketleri için aracılık ve para piyasası hizmetleri ile üçüncü taraflara para havalesi gibi bazı hizmetleri kısıtlayabileceği ifade edildi. Geleneksel bankaların kripto şirketleri için bankacılık hesapları oluşturabileceği kaydedildi.

Kripto şirketleri, ABD’de yaşanan bankacılık krizinin ardından yeni arayışlara yöneldi. Silvergate, Signature ve Silicon Valley Bank, kripto şirketleri ve teknoloji şirketleri ile ortaklık kuran bankalar arasında yer alıyordu. Kripto şirketi Digital Currency Group (DCG) ile yeni bankacılık ortakları arayan şirketler arasında bulunuyor.

Krizler peşi sıra! Kripto para dostu Signature Bank kapatıldı 1 gün önce eklendi

ABD’de bankacılık sektörü üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. SVB ile başlayan kriz Signature Bank ile devam etti. Her iki bankaya da kayyum atandı. Kriz son olarak First Republic Bank’a sıçradı. ABD’nin bölgesel bankaları üzerindeki baskı yakından takip ediliyor. Son olarak DCG, bir önce bağlı şirketi Genesis’in iflası ile gündeme gelmişti. DCG’nin medya şirketi CoinDesk‘i ise Binance’in satın alacağı iddia edilmişti.

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Digital Currency Group, bankalar ile ortaklık kurmayı planlıyor