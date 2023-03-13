Yeni bankacılık krizi mi geliyor? Kripto para dostu Signature Bank kapatıldı!

Tam Boyutta Gör Signature Bank, Silicon Valley Bank’in iflasının ardından ABD'de devam eden bankacılık krizinin ikinci kurbanı oldu. New York merkezli finans kuruluşu Pazar günü faaliyetlerini aniden durdurdu ancak müşterilerinin tamamı için tazminat ödenecek. Düzenleyiciler, Signature Bank'ın da sistemik bir riske neden olduğunu ve ABD bankacılık sistemini tehdit edebileceğini söyledi. Başka bir deyişle, ABD hükümeti ekonomiyi korumak için adım atarak Signature Bank’a kayyum atadı.

Kripto para dostu Signature Bank'e kayyum atandı

ABD Hazine Bakanlığı, FDIC ve Federal Reserve tarafından yapılan ortak açıklamada mevduat sahiplerini koruyacak kararlar sonucu oluşacak hiçbir kaybın vergi mükellefleri tarafından karşılanmayacağı vurgulandı. Yine başka bir deyişle, zarara uğrayan herkes paralarını geri alabilecek.

Tam Boyutta Gör Signature Bank'ın 31 Aralık 2022 itibarıyla yaklaşık 110,4 milyar dolarlık varlığı ve yaklaşık 88,6 milyar dolarlık mevduatı bulunuyordu. Banka, emlak şirketlerine, hukuk firmalarına ve aynı zamanda kripto para şirketlerine bankacılık hizmetleri sağlıyordu. Bankanın mevduatlarının yaklaşık yüzde 30’u kripto sektöründen geliyordu ve sektörde önemli bir finans aracı olarak görülüyordu.

Silicon Valley Bank’in batışı 2008’den sonraki en büyük kriz 7 sa. önce eklendi

Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın birbiriyle içsel olarak bağlantılı hale gelmesinin nedeni de bu kripto araçlarıydı. Circle tarafından yönetilen popüler bir stabilcoin olan USDC, Silicon Valley Bank’in en önemli müşterilerinden birisiydi. Circle destek sermayesinin bir kısmını Silicon Valley Bank’te tutuyordu.

Signature Bank'ın kapatılması kripto şirketleri için de bazı teknik zorluklar yaratacak çünkü banka 7/24 çalışan ve kripto şirketleri tarafından kullanılan bir ödeme sistemi olan Signet'i işletiyordu. Şirket Circle, Coinbase, OKX ve diğerleriyle de çalışıyordu. Bugün itibariyle FDIC, National Bank of Santa Clara adında bir köprü banka kurarak müşterilerin mevduatlarına ulaşmasını sağlayacak ve müşteriler varlıklarına erişebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

Krizler peşi sıra! Kripto para dostu Signature Bank kapatıldı