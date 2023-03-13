Yeni bankacılık krizi mi geliyor? Kripto para dostu Signature Bank kapatıldı!

Kripto para dostu Signature Bank'e kayyum atandı
ABD Hazine Bakanlığı, FDIC ve Federal Reserve tarafından yapılan ortak açıklamada mevduat sahiplerini koruyacak kararlar sonucu oluşacak hiçbir kaybın vergi mükellefleri tarafından karşılanmayacağı vurgulandı. Yine başka bir deyişle, zarara uğrayan herkes paralarını geri alabilecek.
Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın birbiriyle içsel olarak bağlantılı hale gelmesinin nedeni de bu kripto araçlarıydı. Circle tarafından yönetilen popüler bir stabilcoin olan USDC, Silicon Valley Bank’in en önemli müşterilerinden birisiydi. Circle destek sermayesinin bir kısmını Silicon Valley Bank’te tutuyordu.
Signature Bank'ın kapatılması kripto şirketleri için de bazı teknik zorluklar yaratacak çünkü banka 7/24 çalışan ve kripto şirketleri tarafından kullanılan bir ödeme sistemi olan Signet'i işletiyordu. Şirket Circle, Coinbase, OKX ve diğerleriyle de çalışıyordu. Bugün itibariyle FDIC, National Bank of Santa Clara adında bir köprü banka kurarak müşterilerin mevduatlarına ulaşmasını sağlayacak ve müşteriler varlıklarına erişebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez