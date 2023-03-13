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    Yeni bankacılık krizi mi geliyor? Kripto para dostu Signature Bank kapatıldı!

    Geçtiğimiz Cuma günü Silicon Valley Bank’in iflas haberiyle sarsılan ABD bankacılık sistemi, geçtiğimiz gün düzenleyiciler tarafından kapatılan Signature Bank ile bir kez daha sarsıldı.
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    Krizler peşi sıra! Kripto para dostu Signature Bank kapatıldı Tam Boyutta Gör
    Signature Bank, Silicon Valley Bank’in iflasının ardından ABD'de devam eden bankacılık krizinin ikinci kurbanı oldu. New York merkezli finans kuruluşu Pazar günü faaliyetlerini aniden durdurdu ancak müşterilerinin tamamı için tazminat ödenecek. Düzenleyiciler, Signature Bank'ın da sistemik bir riske neden olduğunu ve ABD bankacılık sistemini tehdit edebileceğini söyledi. Başka bir deyişle, ABD hükümeti ekonomiyi korumak için adım atarak Signature Bank’a kayyum atadı.

    Kripto para dostu Signature Bank'e kayyum atandı

    ABD Hazine Bakanlığı, FDIC ve Federal Reserve tarafından yapılan ortak açıklamada mevduat sahiplerini koruyacak kararlar sonucu oluşacak hiçbir kaybın vergi mükellefleri tarafından karşılanmayacağı vurgulandı. Yine başka bir deyişle, zarara uğrayan herkes paralarını geri alabilecek.

    Krizler peşi sıra! Kripto para dostu Signature Bank kapatıldı Tam Boyutta Gör
    Signature Bank'ın 31 Aralık 2022 itibarıyla yaklaşık 110,4 milyar dolarlık varlığı ve yaklaşık 88,6 milyar dolarlık mevduatı bulunuyordu. Banka, emlak şirketlerine, hukuk firmalarına ve aynı zamanda kripto para şirketlerine bankacılık hizmetleri sağlıyordu. Bankanın mevduatlarının yaklaşık yüzde 30’u kripto sektöründen geliyordu ve sektörde önemli bir finans aracı olarak görülüyordu.

    Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın birbiriyle içsel olarak bağlantılı hale gelmesinin nedeni de bu kripto araçlarıydı. Circle tarafından yönetilen popüler bir stabilcoin olan USDC, Silicon Valley Bank’in en önemli müşterilerinden birisiydi. Circle destek sermayesinin bir kısmını Silicon Valley Bank’te tutuyordu.

    Signature Bank'ın kapatılması kripto şirketleri için de bazı teknik zorluklar yaratacak çünkü banka 7/24 çalışan ve kripto şirketleri tarafından kullanılan bir ödeme sistemi olan Signet'i işletiyordu. Şirket Circle, Coinbase, OKX ve diğerleriyle de çalışıyordu. Bugün itibariyle FDIC, National Bank of Santa Clara adında bir köprü banka kurarak müşterilerin mevduatlarına ulaşmasını sağlayacak ve müşteriler varlıklarına erişebilecek.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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