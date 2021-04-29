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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DigitalOcean veri ihlali yaşadığını duyurdu: Müşterilerin ödeme bilgileri sızdırıldı

    Dünyanın önde gelen bulut altyapı sağlayıcılarından biri olan DigitalOcean, şirketin bir veri ihlaline maruz kaldığını ve müşteri ödeme bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı.
    29 Nisan 2021, 16:00 (Güncellendi, 7 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    DigitalOcean veri ihlali yaşadığını duyurdu: Müşterilerin ödeme bilgileri sızdırıldı
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    Amerikan bulut altyapı sağlayıcısı DigitalOcean, müşterilere ödeme verilerinin sızdırıldığına dair bir uyarı gönderdi . Şirket, kimliği belirsiz kişilerin 9-22 Nisan tarihleri arasında "bazı faturalandırma bilgilerine erişim sağladığını" söyledi.

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    Bilgisayar korsanları, fatura kesilecek müşterilerin adlarını ve adreslerini, ayrıca ödeme kartlarının son dört hanesini, son kullanma tarihlerini ve kartı veren bankanın adını öğrendiler. DigitalOcean, saldırganların kullanıcı şifrelerini sızdıramadıklarını iddia ediyor.

    Yetkililere haber verilmiş

    Saldırının, sağlayıcının zaten ortadan kaldırdığı ve veri koruma yetkililerine bildirilen bir güvenlik açığı nedeniyle meydana geldiği belirtildi. DigitalOcean şimdi ek güvenlik tedbirleri almış durumda.

    DigitalOcean veri ihlali yaşadığını duyurdu: Müşterilerin ödeme bilgileri sızdırıldı
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    DigitalOcean güvenlik şefi Tyler Healy, saldırının ödeme profillerinin %1'ini etkilediğini söyledi. Ancak, güvenlik açığının nasıl keşfedildiği ve hangi yetkililerin bundan haberdar olduğu hakkındaki soruları ise yanıtlamayı reddetti.

    Artık Avrupa'da müşterileri olan bir şirket, GDPR kapsamında yıllık gelirinin % 4'üne kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. DigitalOcean bu Mart ayında halka açıldı ve ilk halka arzında yaklaşık 775 milyon dolar topladı.



    https://techcrunch.com/2021/04/28/digitalocean-customer-billing-data-breach/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    A afobe_ (Furkan ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yapcaginiz ise…
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