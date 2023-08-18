Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin verileri sızdırıldı

Bir personelin kullanıcı adı ve şifresini ele geçiren hackerlar, sisteme erişim sağlayarak yaklaşık 12 bin kişinin kişisel verilerini ele geçirdi. Veri sızıntısının 09.08.2023 tarihinde tespit edildiği duyuruldu.
Öğrencilerin aile sıra no, kütük sıra no ve cilt sıra no bilgileri sızdırıldı
Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre öğrencilerin ve çalışanların T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, aile sıra no, kütük sıra no, cilt sıra no, sistemde kayıtlı fiziki iletişim adresi, e-posta adresi, cep telefonu numarası, eğitim görmekte olunan birim gibi kişisel veriler sızdırıldı.
Atatürk Üniversitesi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;
- 09.08.2023 tarihinde işlem günlüklerinde aşırı trafik olduğunun fark edildiği,
- Yapılan incelemelerde, idari görevi olan personelin kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak, kişisel verilere yetkisiz erişim sağlandığı ve öğrenci ve çalışan bilgilerinin görüntülendiğinin tespit edildiğinin düşünüldüğü,
- İhlale konu kişisel verilerin T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, aile sıra no, kütük sıra no, cilt sıra no, sistemde kayıtlı fiziki iletişim adresi, e-posta adresi, cep telefonu numarası, eğitim görmekte olunan birim bilgileri olduğu,
- İhlalden etkilenen ilgili kişi sayısının yaklaşık 12.000 olduğu;
- İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun çalışanlar ve öğrenciler olduğu
bilgilerine yer verildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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