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    Anlık Bildirim

    Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin verileri sızdı

    Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından KVKK'ye yapılan bildirime göre üniversitenin sistemine yetkisiz giriş yapıldı. 741 öğrencinin kişisel verileri sızdırıldı.
    Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin verileri sızdı
    Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) web sitesinde yayımlanan duyuruya göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin kişisel verileri sızdırıldı. Sistemdeki bir açığı kullanan siber saldırganlar, öğrencilerin kimlik bilgileri başta olmak üzere pek çok bilgisine ulaştı.

    Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan araştırmada Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Reşadiye Meslek Yüksekokulu öğrenci bilgilerinin çeşitli forum sitelerinde satışa sunulduğu tespit edildi. Okula yapılan bildirimin ardından sunuculara izinsiz giriş yapıldığı tespit edildi.

    3 Ekim 2023 tarihinde yapılan araştırmada, üniversitenin sistemine 11 Eylül 2023 tarihinden itibaren yurt dışı IP adreslerinden yetkili kullanıcı olarak giriş yapıldığı belirlendi. KVKK’ye yapılan veri ihlali bildirimine göre 741 öğrencinin kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıtlı kişisel verilerinin sızdığı açıklandı.

    Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından KVKK’ye iletilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle:

    • Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yürütülen tehdit istihbaratı faaliyetleri kapsamında Reşadiye Meslek Yüksekokuluna ait olduğu değerlendirilen öğrenci bilgilerinin saldırganlar tarafından internette çeşitli forum sitelerinde satıldığı veya satılmaya çalışıldığı bilgisinin 03.10.2023 tarihinde veri sorumlusuna bildirildiği,
    • Yapılan incelemelerde yurtdışı IP adreslerinden veri sorumlusu sistemlerine yetkili kullanıcı olarak giriş yapıldığının tespit edildiği,
    • İhlalin 11.09.2023 tarihinde meydana geldiği ve 03.10.2023 tarihinde tespit edildiği,
    • İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun öğrenciler olduğu,
    • İhlalden etkilenen verilerin; kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıt verileri olduğu,
    • İhlalden etkilenen kişi sayısının tahmini 741 olduğu,
    • İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili olarak veri sorumlusunun rmyo@gop.edu.tr, kvkk@gop.edu.tr e-posta adreslerinden ve 0356 252 16 16/4250-4255-4257 numaralı telefonlardan bilgi sağlayabilecekleri

    bilgilerine yer verildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 3 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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