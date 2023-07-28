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    KVKK: "Vestel çalışanlarının kişisel bilgileri sızdırıldı"

    KVKK'nin web sitesinden yayımlanan veri ihlali bildirimine göre binlerce Vestel personelinin kişisel verileri ele geçirildi. Hangi bilgiler sızdırıldı? Kaç kişinin verisi sızdı?
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    KVKK: 'Vestel personelinin kişisel bilgileri sızdırıldı' Tam Boyutta Gör
    Şirketlere CRM ve Satış Kanalı Sadakati Yönetimi çözümleri sunan Mivento, siber saldırıya uğradı. Bayileri ödüllendirmek için Mivento’yu kullanan Vestel’in kişisel bilgileri hackerların eline geçti.

    Hangi bilgiler sızdırıldı?

    Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (KVKK) yapılan veri ihlali bildirimine göre Vestel çalışanlarının TC Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, e-posta adresi ve telefon numarası sızdı. 7.560 kişinin verisi sızdırılırken sızan toplam kayıt sayısının 30.183 olduğu bildirildi. Veri sızıntısına maruz kalan kişilerin hukukverikorumasi@zorlu.com adresinden bilgi talep edebileceği ifade edildi.

    KVKK’ye yapılan bildirime göre Vestel, Mivento’dan bayi çalışanları için hediye/promosyon uygulamalarının yönetildiği bir altyapı hizmeti alıyordu. 24 Mayıs 2023 tarihinde Mivento’nun sunucularına siber saldırı yapıldı. Siber saldırı, 12 Temmuz 2023’te tespit edildi.

    Mivento’da yaşanan veri sızıntısı, Vestel’in yanı sıra Vodafone, Toyota, Scneider Elektrik, Mais, Geberit Tesisat, Çelik Motor ve Anadolu Isuzu’yu da etkiledi. Bu şirketlerin binlerce çalışanının verileri sızdı.

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