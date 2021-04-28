Ekran altı kameralı Nubia Z30'un yüksek kalitede görselleri paylaşıldı

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Çinli teknoloji üreticilerinden Nubia'nın, yaklaşan yeni amiral gemisini akıllı telefonunun yüksek kalitede görselleri ortaya çıktı. Nubia Z30'un ana özellikleri, ekrana entegre ön kamera, ince gövde ve etkileyici yakınlaştırma oranına sahip ana kamera modülü ile yanlardan kavisli ekran olacak.

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Tam ekran tasarım

Çin sosyal ağı Weibo'da yayınlanan görsellere göre, cihaz üstte ve altta minimum çerçeve kalınlığına sahip bir ekranla gelecek. Akıllı telefonun ekranında, ön kamera modülünün yerleştirildiği bir çentik yer almıyor. Dolayısı ile de sızan bilgilere göre üretici, ön kamera sensörünü ekranın altına yerleştirmiş ve böylece tam ekranlı bir tasarım ortaya çıkmış.

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefonun ana kamerası, dört sensöre sahip olacak ve bloğun altındaki yazıya bakılırsa, 100x dijital yakınlaştırma işlevini destekleyecek. Cihazın diğer teknik özellikleri hala bilinmemekte ancak söylentilere göre, Nubia Z30 amiral gemisi Snapdragon 888 işlemci üzerine inşa edilecek. Cihazın sunum tarihi ve maliyeti ise henüz üretici tarafından açıklanmış değil.

https://www.gsmarena.com/leaked_nubia_z30_render_shows_an_under_display_selfie_camera_quad_cam_with_periscope-news-48877.php

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