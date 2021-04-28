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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ekran altı kameralı Nubia Z30'un yüksek kalitede görselleri paylaşıldı

    Nubia'nın, önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı ekran altı kameralı ve neredeyse çerçevesiz akıllı telefonu Nubia Z30'un yüksek kalitede görselleri yayınlandı.
    28 Nisan 2021, 23:00 (5 sa.)
    828
    17
    2
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    1

    Ekran altı kameralı Nubia Z30'un yüksek kalitede görselleri paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji üreticilerinden Nubia'nın, yaklaşan yeni amiral gemisini akıllı telefonunun yüksek kalitede görselleri ortaya çıktı. Nubia Z30'un ana özellikleri, ekrana entegre ön kamera, ince gövde ve etkileyici yakınlaştırma oranına sahip ana kamera modülü ile yanlardan kavisli ekran olacak.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M42 5G tanıtıldı: Snapdragon 750G, 5.000mAh pil ve dörtlü kamera"

    Tam ekran tasarım

    Çin sosyal ağı Weibo'da yayınlanan görsellere göre, cihaz üstte ve altta minimum çerçeve kalınlığına sahip bir ekranla gelecek. Akıllı telefonun ekranında, ön kamera modülünün yerleştirildiği bir çentik yer almıyor. Dolayısı ile de sızan bilgilere göre üretici, ön kamera sensörünü ekranın altına yerleştirmiş ve böylece tam ekranlı bir tasarım ortaya çıkmış.

    Akıllı telefonun ana kamerası, dört sensöre sahip olacak ve bloğun altındaki yazıya bakılırsa, 100x dijital yakınlaştırma işlevini destekleyecek. Cihazın diğer teknik özellikleri hala bilinmemekte ancak söylentilere göre, Nubia Z30 amiral gemisi Snapdragon 888 işlemci üzerine inşa edilecek. Cihazın sunum tarihi ve maliyeti ise henüz üretici tarafından açıklanmış değil.



    https://www.gsmarena.com/leaked_nubia_z30_render_shows_an_under_display_selfie_camera_quad_cam_with_periscope-news-48877.php
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    OROFI 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    S8 ve ayfon karışımı olmuş tasarımı
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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu ekran altı kamera düzgün şekile gelse de artık çentikten kurdulsak.
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