Dikey iniş ve kalkış yapabilen İHA: Bayraktar DİHA

Geçtiğimiz aylarda dikey kalkış ve iniş yapabilmesiyle diğer İHA’lardan ayrılan ve 8000 feet operasyonel irtifa uçuş görüntüleri paylaşılan Bayraktar DİHA'yı Teknofest'te görüntüledik

Bayraktar DİHA, üzerinde barındırdığı dört adet elektrik motoru sayesinde dikey iniş ve kalkış gerçekleştirebiliyor. Kalkış yapıldıktan sonra ise seyir moduna geçerek normal bir İHA olarak görev alıyor. Dikey iniş ve kalkış özelliği Bayraktar DİHA’nın kullanım alanlarını oldukça yükseltiyor zira herhangi bir uzun piste ihtiyaç duymayan araç başta TCG Anadolu olmak üzere çeşitli platformlarda görev alacak.

Bayraktar DİHA, 150 kilometre haberleşme menzili ve 12 saat havada kalma süresiyle ön plana çıkıyor. Keşif ve istihbarat faaliyetleri için tasarlanan araç otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu gerçekleştirebiliyor. Maksimum 80 knot seyir hızına sahip olan DİHA, yine maksimum 15 bin feet tepe yüksekliğine çıkabiliyor. Öte yandan Bayraktar DİHA'nın ebatları tarafına gelirsek kanat açıklığının 5 metre uzunluğunun ise 1,5 metre olduğunu görüyoruz.

150 kilometre haberleşme menzili

45-50 knot seyir hızı

80 knot maksimum hız

9000 feet operasyonel irtifa

15000 feet irtifa tavanı

12 saat havada kalma süresi

5 metre kanat açıklığı

1.5 metre uzunluk

Dikey iniş kalkışlı

5 kilogram faydalı yük kapasitesi

50 kilogram azami kalkış ağırlığı

Tam otomatik uçuş sistemi

Sensör füzyonu yardımlı tam otonom

Otonom kalkış ve iniş sistemi

Yarı otonom uçuş modu

Hataya dayanıklı sistem mimarisi

Üç yedekli uçuş kontrol sistemi

Yedekli servo eyleyiciler

Elektro-optik (eo) kamera modülü

Kızılötesi (ır) kamera modülü

Lazer mesafe ölçer

Lazer işaretleyici

Dijital veri ve video link

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