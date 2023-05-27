Kim Nerede? 394 Tarihi hibernasyon keşfi uzun uzay yolculuğunun kilidini açmış olabilir 88 Bir sonraki OLED TV'nizi daha ucuza alabilirsiniz: OLED TV fiyatları düşüyor 49 Haftaya BİM marketlerde HP dizüstü ve Redmi Band 2 var
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Dikey iniş ve kalkış yapabilen İHA: Bayraktar DİHA

    Geçtiğimiz aylarda dikey kalkış ve iniş yapabilmesiyle diğer İHA’lardan ayrılan ve 8000 feet operasyonel irtifa uçuş görüntüleri paylaşılan Bayraktar DİHA'yı Teknofest'te görüntüledik

    Bayraktar DİHA, üzerinde barındırdığı dört adet elektrik motoru sayesinde dikey iniş ve kalkış gerçekleştirebiliyor. Kalkış yapıldıktan sonra ise seyir moduna geçerek normal bir İHA olarak görev alıyor. Dikey iniş ve kalkış özelliği Bayraktar DİHA’nın kullanım alanlarını oldukça yükseltiyor zira herhangi bir uzun piste ihtiyaç duymayan araç başta TCG Anadolu olmak üzere çeşitli platformlarda görev alacak.

    Bayraktar DİHA, 150 kilometre haberleşme menzili ve 12 saat havada kalma süresiyle ön plana çıkıyor. Keşif ve istihbarat faaliyetleri için tasarlanan araç otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu gerçekleştirebiliyor. Maksimum 80 knot seyir hızına sahip olan DİHA, yine maksimum 15 bin feet tepe yüksekliğine çıkabiliyor. Öte yandan Bayraktar DİHA'nın ebatları tarafına gelirsek kanat açıklığının 5 metre uzunluğunun ise 1,5 metre olduğunu görüyoruz.

    • 150 kilometre haberleşme menzili
    • 45-50 knot seyir hızı
    • 80 knot maksimum hız
    • 9000 feet operasyonel irtifa
    • 15000 feet irtifa tavanı
    • 12 saat havada kalma süresi
    • 5 metre kanat açıklığı
    • 1.5 metre uzunluk
    • Dikey iniş kalkışlı
    • 5 kilogram faydalı yük kapasitesi
    • 50 kilogram azami kalkış ağırlığı
    • Tam otomatik uçuş sistemi
    • Sensör füzyonu yardımlı tam otonom
    • Otonom kalkış ve iniş sistemi
    • Yarı otonom uçuş modu
    • Hataya dayanıklı sistem mimarisi
    • Üç yedekli uçuş kontrol sistemi
    • Yedekli servo eyleyiciler
    • Elektro-optik (eo) kamera modülü
    • Kızılötesi (ır) kamera modülü
    • Lazer mesafe ölçer
    • Lazer işaretleyici
    • Dijital veri ve video link
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız