DirectX 11 destekli ATi RV870, Windows 7 lansmanına hazır olacak

Ekran kartı üreticilerinin kapalı kapılar ardındak DirectX 11 destekli yeni GPU çalışmaları devam ediyor. AMD-ATi, RV870 GPU'su için çalışmalarını sürdürürken Nvidia cephesi ise GT300 GPU'suna odaklanmış durumda. Her iki üretici de yeni GPU'larını yılın ikinci yarısında kullanıma sunmayı planlarken bu konuda AMD-ATi'nin ilk olması ve RV870 GPU'sunu rakibinden önce pazara sunması bekleniyor. Gelen bilgilere göre ATi RV870, Windows 7 lansmanından önce hazır olabilir ve DirectX 11 öncesinde pazara sunulabilir.

40nm üretim teknolojisine rakibinden önce geçiş yapan AMD-ATi, Computex 2009 fuarında DirectX 11 destekli GPU'ları için ilk wafer tasarımını göstermiş ve hazırlık sürecinde önemli yol katettiğinin sinyallerini vermişti. 40nm üretim teknolojisi ile hazırlanan DirectX 11 destekli RV870 GPU'su, RV770 ile aynı tasarım anlayışına sahip olacak yani AMD-ATi'nin orta segment ile yüksek performans serisi arasındaki geçiş GPU'su olacak RV870'in çiftine yer verilecek R800 ise firmanın liderlik yolundaki asıl silahı olacak.

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AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli ilk ekran kartı dalgası yılın ikinci yarısında gelecek.

Düşük güç tüketimi, fiyat/performans başarımı ve sahip olacağı yenilikçi teknolojiler ile öne çıkacağı söylenen RV870 GPU'sunun mimari anlamda yepyeni bir tasarım olmaktan öte RV770 konsepti üzerine performans iyileştirmeleri, saat hızı arttırımı, daha fazla paralel işlemci takviyesi, verimlilik güncellemesi gibi geliştirmeler ekseninde hazırlanacağı söyleniyor ancak RV770 ile endüstri de oluşan tüm beklentinin aksi bir GPU tasarımı ortaya koyan AMD-ATi'nin, RV870 GPU'su için de sürpriz veya sürprizler gerçekleştirmesi beklenebilir.

Radeon HD 5800 serisine güç vermesi beklenen RV870 GPU'sunu yaz aylarında hazır olması ve Eylül ayı ile birlikte DirectX 11 destekli yeni ekran kartı serisinin lanse edilmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Microsoft, DirectX 11 desteği ile gelecek Windows 7 işletim sistemini ise 22 Ekim'de lanse edecek. Yani AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisi ekran kartları DirectX 11 lansmaından önce pazara giriş yapacak gibi görünüyorlar. Tabii pazara erken girmenin avantajıyla AMD-ATi, DirectX 11 destekli oyunlarda avantaj kazanabilir.

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AMD-ATi'nin bir süre önce açıkladığı 2009 beklentileri yeni GPU'ların özellikleri hakkında ipuçları veriyor.

Hatırlanacağı üzere 2006 yılı sonuna doğru Nvidia,G80 GPU'sunu temel alan DirectX 10 destekli GeForce 8800serisi ekran kartlarını (8800GTS ve 8800GTX) pazara sunmuştu. AMD-ATi'nin DirectX 10 destekli ilk GPU'su olan R600 ise Nvidia'nın çözümlerinden yaklaşık yarım yıl sonra 2007 Mayıs ayında tanıtılabilmişti.Tessellation gibi yeniliklere sahip olan ve işlem gücüyle dikkat çeken R600, yüksek güç tüketimi başta olmak üzere sürücü sorunları gibi nedenlerle AMD-ATi'nin beklentilerini karşılamakta sıkıntı yaşamıştı.

Nvidia'nın DirectX 10 konusunda öncü olması firmanın oyun stüdyoları ile yakınlaşmasına ve yeni nesil pek çok oyunun G80 platformu ekseninde hazırlanmasını sağlamıştı. Ancak yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş konusunda son dönemde liderliği kimselere kaptırmayan ve RV770 GPU'su için izlediği strateji ile yeniden rekabet potasına girmeyi başararak yüksek satış rakamlarına ulaşan AMD-ATi, DirectX 11 destekli oyunların gelişim sürecinde Nvidia'nın DirectX ile elde ettiğini bu sefer kendi lehine kullanabilir.

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AMD-ATi,Computex 2009 fuarında 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 GPU silikonunu göstermişti.

DirectX 11 destekli oyunlar için stüdyolar ile yakın ilişiki içerisine giren ve önde gelen yapım firmalarına DirectX 11 destekli kart örnekleri gönderdiği belirtilen AMD-ATi görünüşe bakılırsa Windows 7 lansmanını takiben tanıtılması beklenen DirectX 11 destekli ilk oyunlarda avantaj saihibi taraf olabilir. Okula dönüş dönemi olarak bilinen ve yaz dönemi sonrasında endüstri de yeniden satışlarını artmaya başladığı sürecin başlangıcı olarak kabul gören Eylül ayında AMD-ATi'nin DX11 destekli ilk kartları anons edilebilir.

AMD-ATi, RV870 GPU'suna ek olarak alt segmentler için hazırladığı maliyet odaklı diğer GPU modellerini de Windows 7 lansmanından önce duyurabilir. Hatırlanacağı üzere firma tepe yöneticisi Dirk Meyer daha önce yaptığı açıklamasında "DirectX 11 destekli ilk dalga yılın ikinci yarısında gelecek" demişti. Son gelen bilgilere göre AMD-ATi, yıl sona ermeden DirectX 11 destekli en az dört yeni modelini endüstrinin beğenisine sunabilir ki bu modeller arasında RV810 ve/veya RV830 tabanlı modeller de yer alabilir.

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AMD-ATi, DirectX 11 konusunda ilk olmak ve bu avantajı oyun stüdyoları ile yakın ilişki kurarak değerlendirmek istiyor.

Yeni nesil ekran kartlarının hacimli üretimi için cevabı merak edilen bir diğer önemli soru ise TSMC'nin 40nm üretim teknolojisine yönelik verimlilik problemlerinin ne zaman aşılacağı. Mevcut şartlar altında 40nm üretim teknolojisine %25 gibi oldukça düşük bir verimilik değeri ile devam eden Tayvan merkezli döküm firmasının ile yapılan çalışmalar doğrultusunda Ağustos ayında 40nm üretim teknolojisinde yaşanan verimlilik sıkıntısını aşması bekleniyor. Tabii bu sıkıntıdan etkilenen AMD-ATi gelecekte farklı bir yol izleyebilir.

Bir süre önce üretim tesislerini ATIC ortaklığında kurulan Globalfoundries firmasına devreden AMD-ATi'nin grafik işlemci üretiminde TSMC'nin yerine Globalfoundries firması ile çalışabileceği iddia ediliyor. Yeni nesil GPU tasarımları için 28nm üretim teknolojisi üzerinde çalışan Globalfoundries firması ile aynı zamanda Nvidia'nın da görüştüğü ve olası bir iş birliği üzerine düşündüğü iddia ediliyor. Peki TSMC tarafından üretilecek 40nm RV870 GPU'su performans noktasında kullanıcılara neler vaat edecek ?

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ATi RV870'in RV770 konsepti üzerine inşa edileceği iddia ediliyor.

Bilindiği üzere AMD-ATi'nin tek rakibi artık Nvidia değil, Larrabee projesi ile Intel en az Nvidia kadar AMD-ATi için de ciddi bir tehlike. Bu durumun farkında olan ancak fazla yorum yapmayan AMD-ATi, yeni nesil GPU tasarımlarının hazırlanmasında Nvidia kadar Intel'den gelecek olası girişimleri hesaplayarak geliştiriyorlar. Henüz net bir rakam olmasa da RV770'e kıyasla ciddi ölçüde daha hızlı olması beklenen RV870 GPU'sunda AMD-ATi'nin performans kadar Stream teknolojisine de daha fazla önem vermesi bekleniyor.

Larrabee projesi ile harici ekran kartı pazarına adım atacak olan Intel'in de rekabet potasına girmesiyle daha fazla önem kazanacak görsel işlem çözümleri ve GPU tabanlı yüksek işlem sistemlerinde daha iddialı olmak isteyen AMD-ATi'nin RV870 GPU'su ile OpenCL ve DirectX 11 ile gelecek "Compute Shader" gibi özellikleri etkin bir şekilde kullanmak istediği, RV770 ile birlikte dünyada ilk defa TeraFLOP seviyesinde GPU hazırlayan firmanın, yüksek işlem kapasitesini daha yaygın bir şekilde kullanmak istediği söyleniyor.