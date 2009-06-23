DirectX 11 destekli ATi RV870, Windows 7 lansmanına hazır olacak

Ekran kartı üreticilerinin kapalı kapılar ardındak DirectX 11 destekli yeni GPU çalışmaları devam ediyor. AMD-ATi, RV870 GPU'su için çalışmalarını sürdürürken Nvidia cephesi ise GT300 GPU'suna odaklanmış durumda. Her iki üretici de yeni GPU'larını yılın ikinci yarısında kullanıma sunmayı planlarken bu konuda AMD-ATi'nin ilk olması ve RV870 GPU'sunu rakibinden önce pazara sunması bekleniyor. Gelen bilgilere göre ATi RV870, Windows 7 lansmanından önce hazır olabilir ve DirectX 11 öncesinde pazara sunulabilir.
40nm üretim teknolojisine rakibinden önce geçiş yapan AMD-ATi, Computex 2009 fuarında DirectX 11 destekli GPU'ları için ilk wafer tasarımını göstermiş ve hazırlık sürecinde önemli yol katettiğinin sinyallerini vermişti. 40nm üretim teknolojisi ile hazırlanan DirectX 11 destekli RV870 GPU'su, RV770 ile aynı tasarım anlayışına sahip olacak yani AMD-ATi'nin orta segment ile yüksek performans serisi arasındaki geçiş GPU'su olacak RV870'in çiftine yer verilecek R800 ise firmanın liderlik yolundaki asıl silahı olacak.
AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli ilk ekran kartı dalgası yılın ikinci yarısında gelecek.
Düşük güç tüketimi, fiyat/performans başarımı ve sahip olacağı yenilikçi teknolojiler ile öne çıkacağı söylenen RV870 GPU'sunun mimari anlamda yepyeni bir tasarım olmaktan öte RV770 konsepti üzerine performans iyileştirmeleri, saat hızı arttırımı, daha fazla paralel işlemci takviyesi, verimlilik güncellemesi gibi geliştirmeler ekseninde hazırlanacağı söyleniyor ancak RV770 ile endüstri de oluşan tüm beklentinin aksi bir GPU tasarımı ortaya koyan AMD-ATi'nin, RV870 GPU'su için de sürpriz veya sürprizler gerçekleştirmesi beklenebilir.
Radeon HD 5800 serisine güç vermesi beklenen RV870 GPU'sunu yaz aylarında hazır olması ve Eylül ayı ile birlikte DirectX 11 destekli yeni ekran kartı serisinin lanse edilmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Microsoft, DirectX 11 desteği ile gelecek Windows 7 işletim sistemini ise 22 Ekim'de lanse edecek. Yani AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisi ekran kartları DirectX 11 lansmaından önce pazara giriş yapacak gibi görünüyorlar. Tabii pazara erken girmenin avantajıyla AMD-ATi, DirectX 11 destekli oyunlarda avantaj kazanabilir.
AMD-ATi'nin bir süre önce açıkladığı 2009 beklentileri yeni GPU'ların özellikleri hakkında ipuçları veriyor.
Hatırlanacağı üzere 2006 yılı sonuna doğru Nvidia,G80 GPU'sunu temel alan DirectX 10 destekli GeForce 8800serisi ekran kartlarını (8800GTS ve 8800GTX) pazara sunmuştu. AMD-ATi'nin DirectX 10 destekli ilk GPU'su olan R600 ise Nvidia'nın çözümlerinden yaklaşık yarım yıl sonra 2007 Mayıs ayında tanıtılabilmişti.Tessellation gibi yeniliklere sahip olan ve işlem gücüyle dikkat çeken R600, yüksek güç tüketimi başta olmak üzere sürücü sorunları gibi nedenlerle AMD-ATi'nin beklentilerini karşılamakta sıkıntı yaşamıştı.
Nvidia'nın DirectX 10 konusunda öncü olması firmanın oyun stüdyoları ile yakınlaşmasına ve yeni nesil pek çok oyunun G80 platformu ekseninde hazırlanmasını sağlamıştı. Ancak yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş konusunda son dönemde liderliği kimselere kaptırmayan ve RV770 GPU'su için izlediği strateji ile yeniden rekabet potasına girmeyi başararak yüksek satış rakamlarına ulaşan AMD-ATi, DirectX 11 destekli oyunların gelişim sürecinde Nvidia'nın DirectX ile elde ettiğini bu sefer kendi lehine kullanabilir.
AMD-ATi,Computex 2009 fuarında 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 GPU silikonunu göstermişti.
DirectX 11 destekli oyunlar için stüdyolar ile yakın ilişiki içerisine giren ve önde gelen yapım firmalarına DirectX 11 destekli kart örnekleri gönderdiği belirtilen AMD-ATi görünüşe bakılırsa Windows 7 lansmanını takiben tanıtılması beklenen DirectX 11 destekli ilk oyunlarda avantaj saihibi taraf olabilir. Okula dönüş dönemi olarak bilinen ve yaz dönemi sonrasında endüstri de yeniden satışlarını artmaya başladığı sürecin başlangıcı olarak kabul gören Eylül ayında AMD-ATi'nin DX11 destekli ilk kartları anons edilebilir.
AMD-ATi, RV870 GPU'suna ek olarak alt segmentler için hazırladığı maliyet odaklı diğer GPU modellerini de Windows 7 lansmanından önce duyurabilir. Hatırlanacağı üzere firma tepe yöneticisi Dirk Meyer daha önce yaptığı açıklamasında "DirectX 11 destekli ilk dalga yılın ikinci yarısında gelecek" demişti. Son gelen bilgilere göre AMD-ATi, yıl sona ermeden DirectX 11 destekli en az dört yeni modelini endüstrinin beğenisine sunabilir ki bu modeller arasında RV810 ve/veya RV830 tabanlı modeller de yer alabilir.
AMD-ATi, DirectX 11 konusunda ilk olmak ve bu avantajı oyun stüdyoları ile yakın ilişki kurarak değerlendirmek istiyor.
Yeni nesil ekran kartlarının hacimli üretimi için cevabı merak edilen bir diğer önemli soru ise TSMC'nin 40nm üretim teknolojisine yönelik verimlilik problemlerinin ne zaman aşılacağı. Mevcut şartlar altında 40nm üretim teknolojisine %25 gibi oldukça düşük bir verimilik değeri ile devam eden Tayvan merkezli döküm firmasının ile yapılan çalışmalar doğrultusunda Ağustos ayında 40nm üretim teknolojisinde yaşanan verimlilik sıkıntısını aşması bekleniyor. Tabii bu sıkıntıdan etkilenen AMD-ATi gelecekte farklı bir yol izleyebilir.
Bir süre önce üretim tesislerini ATIC ortaklığında kurulan Globalfoundries firmasına devreden AMD-ATi'nin grafik işlemci üretiminde TSMC'nin yerine Globalfoundries firması ile çalışabileceği iddia ediliyor. Yeni nesil GPU tasarımları için 28nm üretim teknolojisi üzerinde çalışan Globalfoundries firması ile aynı zamanda Nvidia'nın da görüştüğü ve olası bir iş birliği üzerine düşündüğü iddia ediliyor. Peki TSMC tarafından üretilecek 40nm RV870 GPU'su performans noktasında kullanıcılara neler vaat edecek ?
ATi RV870'in RV770 konsepti üzerine inşa edileceği iddia ediliyor.
Bilindiği üzere AMD-ATi'nin tek rakibi artık Nvidia değil, Larrabee projesi ile Intel en az Nvidia kadar AMD-ATi için de ciddi bir tehlike. Bu durumun farkında olan ancak fazla yorum yapmayan AMD-ATi, yeni nesil GPU tasarımlarının hazırlanmasında Nvidia kadar Intel'den gelecek olası girişimleri hesaplayarak geliştiriyorlar. Henüz net bir rakam olmasa da RV770'e kıyasla ciddi ölçüde daha hızlı olması beklenen RV870 GPU'sunda AMD-ATi'nin performans kadar Stream teknolojisine de daha fazla önem vermesi bekleniyor.
Larrabee projesi ile harici ekran kartı pazarına adım atacak olan Intel'in de rekabet potasına girmesiyle daha fazla önem kazanacak görsel işlem çözümleri ve GPU tabanlı yüksek işlem sistemlerinde daha iddialı olmak isteyen AMD-ATi'nin RV870 GPU'su ile OpenCL ve DirectX 11 ile gelecek "Compute Shader" gibi özellikleri etkin bir şekilde kullanmak istediği, RV770 ile birlikte dünyada ilk defa TeraFLOP seviyesinde GPU hazırlayan firmanın, yüksek işlem kapasitesini daha yaygın bir şekilde kullanmak istediği söyleniyor.
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Zanlımca anlaşıldı durum. Herkes seviyesinden yukarı yazmasın.
Direct X olmasa idi şu an halen daha SADECE TV ye bağımlı olurdu insanoğlu.
Direct X 11 daha iyi olacaktır ama daha iyisi çıkmayacaktır anlamında birşey söylenmiyor ki her zaman yeni birşeyler çıkacak. Pazar böyle dünya böyle...
DX versiyonlarının farkı 300-500 dolarlık ekranlarda kusuruma bakmazsanız fark anlaşılmaz. Ya da seviye seviye ekran kartlarının olduğu piyasa da...
Fark görmek isteyten gider konsollardan alır. Ve orada gerçek DirectX i görür.
XBOX360' da.
Uzatmanın anlamı yok anlayan anlamıştır çoktan.
İyi geceler Herkese.
TURK-ŞAD - yekoo arkadaşlarıma katılıyorum. Kıs bir özet geçmişler kendileri genel durum hakkında halkımızın.
4890 alın da uyumlu oyunlarda , Dx9 la Dx10-11 arasındaki 7 farkı bulun.
Örnk;
Assassins creed
Crysis
Prototype
vss...
dx9 dan ona geçemedim ben ne crysisi ne hitman 4ü ne oblivionu ne call of duty 4 ü oynayabildim adamlar modern warfare 2 yi çıkartıcaklar nerdeyse birde dx 11 güncellemesimi yapıcaz 1600 dolar intel i7 işlemcili bir bilgisayar alıcağımıza bi xbox alalım daha iyi galiba he dh ahalisi siz ne düşünüyorsunuz ya da oynamıyorum oyun felan yeter artık ya ben counter strike oynarım
Bazı bilincsiz kullanıcı ve satıcılar saolsun cogu kisiyi kandırıcaklar bunun sayesinde ve cogu kisi sazan gibi atlıycak. Yeni bir kart alıcak kisi oke alsın ama elinde güzel bir kartı olan kisiler bile dx11 nedeniyle cıktıgı gün direk atlıycaktır almak icin oysaki daha ortada tam manalı oyun cıkmamıs olucak dx11 icin ve o kisiler yüzünden firmalar yüksek basarı saglıycak ve bu nedenle kazıklamaya devam ;) sorun ordan kaynaklanıyor yoksa teknolojinin gelismesi güzel bir olay. Acıkcası ben kartımı yeni seriyle birlikte değiştirmeyi düsünüyorum ama nedeni basit [tabi biraz zaman gecip fiyatları inicek ve daha yeni bir seri olmıycak] önümüzdeki sene eminim artık modası gecicek ve gün gectikce değer kaybedicek o nedenle eğer cok büyük atılım yapıcak bir gpu cıkarmıycak durumda olursa her 2 firmada o zaman direk olarak değiştirmeyi ve 2. elden satmayı uygun görüyorum...
Çünkü Ati si, Nvidia sı önce şunlar şunlar olacak diyor sonra bakıyorsun kırpılmış. Haydaaaaa; ne oldu ? - Yan yattı çamur oldu kıl dı tüy dü, kırpa kırpa önümüze konan la lanse edilenin arasında dağ kadar fark oluyor.
Hani deseler ki "aha işte mal bu biz yaptık bunu" belki bir eski versiyona göre % 20 performans atışı söz konusu, insanlar mutlu olacak. Ama resmen "yalan" söylüyorlar. Ne için ? Performans artışı % 200 olacak deniyor, % 50 bile anca zor. Bu kez hayal kırıklığı...
Sonra pişirip satıyorlar, kalanları toplayıp ısıtıp yine satıyorlar. Ya G92 efsane oldu. XP gibi mübarek bir türlü gündemden inmiyorlar...
Her türlüsü yapıldı be kardeşim... DDR2 lisi 3 lüsü 128 biti 448 biti yani anlam veremeyeceğimiz kadar çok. 90nm de kullanıldı yetmedi 60 yetmedi 55.
Ati nin de yemediği halt kalmadı.
Biz ne yapıyoruz durmadan goy goy, başka birşey yok...
Almayın kardeşim boşverin ya, ilk 40 nm dx11 gpu yapmış. Ya hadi olur 10 tane gpu üreticisi çıkar yaparsın göğsünü gere gere anlatırsın. Ulan topu tıpu 2 tane var 3 tane yok. Intel daha seri üretimde değil...
Neye bu böbürlenme afra tafra ? Yaptın başın göre mi erdi ? Yeni bir teknoloji mi ürettin ? Yaptığın iş silikonun üretim boyunu küçültüp DX11 desteği ekledin başka ne yaptın ? Ha birde biz yaptık bunu ya bir gidin...
hocam sizinde dediğiniz gibi bilinçsiz kullancı! birşeyi araştırmadan almamak lazım.bu ati firmasının değil alan kişinin kendi sorumsuzluğu olur,ati firması veya nvidia zorla birşey aldırmıyor ki.bu benim ürünüm der tanıtır,alıp almamak son kullanıcıya kalmış.
ama satıcılar konusunda haklısınız,elindeki ürünü satmak için en kötü özelliği bile cilalayıp cilalayıp öyle sunuyorlar.G
Bakalım minimum fps ne olacak. Bu kartların bile 9-10 fps'lere düşmesi olası..