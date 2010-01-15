DirectX 11 rekabetindeki gecikme Nvidia'ya pazar payı kaybı olarak dönebilir

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AMD 2 milyon GPU satışını Radeon HD 5870 pastası ile kutluyor.

ATi Radeon HD 5670 modelini 99$ seviyesinden pazara sunan ve Radeon HD 5830 modeli için geri sayıma başlayan AMD, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile 2 milyondan fazla DirectX 11 GPU'su sattığını açıklamıştı. Gelen son bilgilere göre Nvidia, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarında yaşadığı gecikmenin sıkıntılarını pazar kaybı yaşayarak daha ciddi şekilde hissetmeye başlayabilir.

Uzakdoğu merkezli yeni haberlere göre Nvidia'nın harici ekran kartı pazarında %65 seviyesindeki (2009) pazar payı, rekabette geri kalmasından ötürü %60 veya altına düşebilir. 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Fermi tabanlı GF100 GPU'sunu ve yeni nesil ekran kartlarını Mart ayında satışa sunacak olan Nvidia'nın ikinci çeyrek öncesinde model yaygınlığına ulaşması ve talepleri karşılaması beklenmiyor.

Radeon HD 5670, 5750, 5770, 5850, 5870 ve 5970 modelleri satışta olan, Radeon HD 5830, 5570 ve 5450 modellerini ise önümüzdeki haftalarda satışa sunacak olan AMD'nin ilk çeyrek itibariyle satış rakamlarını ciddi şekilde arttırması ve pazar payını geliştirmesi beklenirken, DirectX 11 destekli mobil çözümlerini de duyuran AMD'nin dizüstü bilgisayar pazarında da avantajlı konuşması bekleniyor.