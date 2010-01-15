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DirectX 11 rekabetindeki gecikme Nvidia'ya pazar payı kaybı olarak dönebilir

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 rekabetindeki gecikme Nvidia'ya pazar payı kaybı olarak dönebilir
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AMD 2 milyon GPU satışını Radeon HD 5870 pastası ile kutluyor.

ATi Radeon HD 5670 modelini 99$ seviyesinden pazara sunan ve Radeon HD 5830 modeli için geri sayıma başlayan AMD, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile 2 milyondan fazla DirectX 11 GPU'su sattığını açıklamıştı. Gelen son bilgilere göre Nvidia, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarında yaşadığı gecikmenin sıkıntılarını pazar kaybı yaşayarak daha ciddi şekilde hissetmeye başlayabilir.

Uzakdoğu merkezli yeni haberlere göre Nvidia'nın harici ekran kartı pazarında %65 seviyesindeki (2009) pazar payı, rekabette geri kalmasından ötürü %60 veya altına düşebilir. 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Fermi tabanlı GF100 GPU'sunu ve yeni nesil ekran kartlarını Mart ayında satışa sunacak olan Nvidia'nın ikinci çeyrek öncesinde model yaygınlığına ulaşması ve talepleri karşılaması beklenmiyor.

Radeon HD 5670, 5750, 5770, 5850, 5870 ve 5970 modelleri satışta olan, Radeon HD 5830, 5570 ve 5450 modellerini ise önümüzdeki haftalarda satışa sunacak olan AMD'nin ilk çeyrek itibariyle satış rakamlarını ciddi şekilde arttırması ve pazar payını geliştirmesi beklenirken, DirectX 11 destekli mobil çözümlerini de duyuran AMD'nin dizüstü bilgisayar pazarında da avantajlı konuşması bekleniyor.


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talh4wk 9 yıl
dx11 warken nvidiamı alcak millet :S
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igonam 9 yıl
@esg222
bana cevaben yazdıysan bunları sana önce okuduğunu anlamanı öneririm nvidia.yı savunduğum bir cümle yok çünkü yazımda..
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igonam 9 yıl
Piyasada Dx11 çözümü ati.de olunca f/p savunan ATI.ciler nerde kaldı merak ediyorum şu anda çokda uygun fiyatlara satılan 5xxx çözümleri ortada yok devam edin almaya... Nvidia çıkarsın önce dx11 çözümlerini 2 markanın modelleri performansları, fiyatları ve kalitelerini görelim ondan sonra almak daha mantıklı yeni bir grafik kartı, burada fb , gs , bjk gibi takım tutarcasına marka tutmak sadece o markaya kazandırır..
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esg222 9 yıl
Hala Nvidia'nın avukatlığını yapıyorsunuz. Bana Hd5850 ile eşdeğer bir kart söylesene ve hem fiyat açısından hemde fps oranı olarak. Gtx285 amp ile güçleri hemen hemen aynı, ama bu kartın sıfırını 750tl dolaylarında. Birde kalkmış hala ufukta görünmeyen fermi fermi diye bağırıyorsunuz. Fermi kartları çıkarsa 500-600 tl ye satılacakmı sizce? Görünen köy kılavuz istemez boş yere nvidia savunuculuğu yapmayın. Ben ati taraftarı değilim ama şu anda kozlar ati tarafında.
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DH Misafiri 9 yıl
nvidia GTXd11 isim değişikliğiyle idare eder şimdilik
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leop 9 yıl
Bi zahmet..
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CoreXXX 9 yıl
nvidiada pasta yapacakmış ama biraz sıcak bir pasta yapacakmış^^ malum kartlarıda çok sıcak:))
atide az değil yani meydanı boş buldu indirimde yapmıo alçaklar. pasta da şekil olmuş yani kaç watt çekio acaba:))
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mrkamilk 9 yıl
yakında nvidia eski bir ekran kartını süsler püsler isim değiştirir yetiştirir piyasaya merak etmeyin :)
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Chris Brown 9 yıl
HD5830 ve HD5670 in Satışa sunulması ile birlikte , pazar payı dahada artacak ATI nin.
Nvidia alıcıları belli zaten çıksın kapacaklar hemen , bizde onların sattıgı 2.elleri kadarız artık.
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Tolgá 9 yıl
fermi her yönü ile geleceği en iyi şekilde gelmeli fiyat olsun performans olsun ve diğer özellikler olarak.eğer dediğim gibi olursa pazar payını şuankinin üstüne bile çıkartabilir
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tarık1982 9 yıl
nvidia akıllı oynuyor arkadaşlar millet şimdi dx11 kandırmacası ati kartları alsın bakalım yarın crysis2 çıksın şöle gerçek dx11 destekli bir oyun zaten nvidia destekli olucak bak ozaman nvidiayı görün paymı kaybedecek showmu yapacak kart satışlarında
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Batuist 9 yıl
Bu kartların pazarda paylarını belirleyen en büyük faktör hazır sistem üreticileridir. Sistemlerine tek kart alıp takan kesim pazar payının yüzde kaçlık dilimini oluşturur acaba? Bence çok az.. casper gibi exper gibi adlarını daha yazmak istemediğim daha bir sürü gereksiz sistem üreticisi işine gelen ucuz basit kartları bilinçsiz tüketicilere kakalayıp yılda yüzbinlerce adet PC satıyorlar.. Hangi hazır sistemin içerisinde 5x serisi kart vardır?? toplamda hazır PClerde yüzde kaçı temsil eder bunlar?? çok cüz-i.. O yüzden nvidia yeni kart çıkarmasada gereksiz sistem üreticilerine yapılacak küçük kıyaklar ayrıcalıklar pazarda tutunmanın en kolay yoludur.. Atinin sattığını bu 2 milyonluk satış adedi sadece bilinçli kullanıcılara yaptığı satışın adedidir.. nvidianın pazar payını ise yine sistem üreticileri belirliyor..
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koxp94 9 yıl
@cenkyyy
sen fermiyi bekle de dx10 oyna o zaman
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charcharodon carcharias 9 yıl
koxp94

@cenkyyy
sen fermiyi bekle de dx10 oyna o zaman


Hocam sende al 5xxx serisi kartını oyna dx11 oyunlarını diyeceğim ama hangilerini
Sanırım daha piyasada sadece çakma dx11 dürt2 var; belki yıl sonunda 2-3 oyun daha olur.
Yapmayın gözünüzü seveyim; bırakın isteyen alsın şimdiden kartını isteyende fermiyi beklesin.
Şu an sıfır sistem toplayanların tek mantıklı seçeneği zaten 5xxx serisi (fermiyi beklemek istemiyorlarsa) Benim tek anlamadığım dx11 diye ellerindeki gtx200; 4870, 4890 gibi kartları ellerinden yok pahasına çıkaranlar; yazık oldu güzelim kartlara diyeceğim ama neyse ikinci elde ucuza kart alma şansı doğdu bütçesi çok yüksek olmayan arkadaşlara.
Haa varsa aranızda bu gibi kartları elinden ucuza çıkaracak ben talibim arkadaşlar


Asıl konuya gelecek olursak Nvidia'nın pazar payı kaybedip kaybetmediğini yoldan geçen adama sorsan cevap verecek neredeyse. Bu tip konuların, haberlerin üyeleri birbirine düşürmek için açıldığını düşünüyorum artık ciddi ciddi; çünkü haberin elle tutulacak hiç bir tarafı yok!!!

Edit; imla
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UzmaN345 9 yıl
rekabetten olamdıgı için atnin kartları biraz pahalı nvidia çıkarınca fiyatlar bir nevi duser diye dusunuyorum zaten ben nvidanin dx 11 çok geride oldunu soylemıstım e ocaktan önce kart çıkaramcayanı yazmısstım ama ben bile yanıldım te marta kaldı buyuk kayıp yasadı ve tabiki marta kalamsı kaybı çok buyuttu ve %60 kayıp ben nvidianın genel baskanı olsam çok kişinin işini bitirirdim ati 2 milyon kart satmıs D
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