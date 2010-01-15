DirectX 11 rekabetindeki gecikme Nvidia'ya pazar payı kaybı olarak dönebilir

AMD 2 milyon GPU satışını Radeon HD 5870 pastası ile kutluyor.
ATi Radeon HD 5670 modelini 99$ seviyesinden pazara sunan ve Radeon HD 5830 modeli için geri sayıma başlayan AMD, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile 2 milyondan fazla DirectX 11 GPU'su sattığını açıklamıştı. Gelen son bilgilere göre Nvidia, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarında yaşadığı gecikmenin sıkıntılarını pazar kaybı yaşayarak daha ciddi şekilde hissetmeye başlayabilir.
Uzakdoğu merkezli yeni haberlere göre Nvidia'nın harici ekran kartı pazarında %65 seviyesindeki (2009) pazar payı, rekabette geri kalmasından ötürü %60 veya altına düşebilir. 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Fermi tabanlı GF100 GPU'sunu ve yeni nesil ekran kartlarını Mart ayında satışa sunacak olan Nvidia'nın ikinci çeyrek öncesinde model yaygınlığına ulaşması ve talepleri karşılaması beklenmiyor.
Radeon HD 5670, 5750, 5770, 5850, 5870 ve 5970 modelleri satışta olan, Radeon HD 5830, 5570 ve 5450 modellerini ise önümüzdeki haftalarda satışa sunacak olan AMD'nin ilk çeyrek itibariyle satış rakamlarını ciddi şekilde arttırması ve pazar payını geliştirmesi beklenirken, DirectX 11 destekli mobil çözümlerini de duyuran AMD'nin dizüstü bilgisayar pazarında da avantajlı konuşması bekleniyor.
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bana cevaben yazdıysan bunları sana önce okuduğunu anlamanı öneririm nvidia.yı savunduğum bir cümle yok çünkü yazımda..
atide az değil yani meydanı boş buldu indirimde yapmıo alçaklar. pasta da şekil olmuş yani kaç watt çekio acaba:))
Nvidia alıcıları belli zaten çıksın kapacaklar hemen , bizde onların sattıgı 2.elleri kadarız artık.
sen fermiyi bekle de dx10 oyna o zaman
Hocam sende al 5xxx serisi kartını oyna dx11 oyunlarını diyeceğim ama hangilerini Sanırım daha piyasada sadece çakma dx11 dürt2 var; belki yıl sonunda 2-3 oyun daha olur.
Yapmayın gözünüzü seveyim; bırakın isteyen alsın şimdiden kartını isteyende fermiyi beklesin.
Şu an sıfır sistem toplayanların tek mantıklı seçeneği zaten 5xxx serisi (fermiyi beklemek istemiyorlarsa) Benim tek anlamadığım dx11 diye ellerindeki gtx200; 4870, 4890 gibi kartları ellerinden yok pahasına çıkaranlar; yazık oldu güzelim kartlara diyeceğim ama neyse ikinci elde ucuza kart alma şansı doğdu bütçesi çok yüksek olmayan arkadaşlara.
Haa varsa aranızda bu gibi kartları elinden ucuza çıkaracak ben talibim arkadaşlar
Asıl konuya gelecek olursak Nvidia'nın pazar payı kaybedip kaybetmediğini yoldan geçen adama sorsan cevap verecek neredeyse. Bu tip konuların, haberlerin üyeleri birbirine düşürmek için açıldığını düşünüyorum artık ciddi ciddi; çünkü haberin elle tutulacak hiç bir tarafı yok!!!
Edit; imla