Kanamayı durduran manyetik sıvı geliştirildi

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Bir kişi kaza geçirdiğinde, yapılması gereken işlemler havayolu açıklığının sağlanması, solunum kontrolü ve dolaşımın sağlanması şeklinde ilerliyor. Dolaşımın kontrolü için de hastanın varsa kanamasının durdurulması ve volüm replasmanının sağlanması gerekiyor. Kanamanın daha etkin bir şekilde durdurulması için hastaya; manyetik sıvıların verilmesi yeni bir araştırma konusunu oluşturdu.

MIT kurumu tarafından Yonatan Tekleab önderliğinde yürütülen araştırma için yeni bir manyetik sıvı geliştirildi. Yeni manyetik sıvı ''magnetorheological suspension'' olarak adlandırılıyor yani yeni süspansiyon çok küçük manyetik katı parçacıklar içeriyor.

Yeni yöntem manyetik güçlerden yararlanıyor

Yeni projeye göre; 2 adet küçük ancak kuvvetli mıknatıs deri kenarlarına ( kesiğin her iki tarafına ) değdiriliyor. Daha sonra geliştirilen manyetik sıvı yaranın üzerine, kan akışının tersi yönüne doğru enjekte ediliyor. Manyetik sıvı ile dolu kan, mıknatıslara ulaştığında kan akışının yavaşlamasına hatta durmasına sebep oluyor.

Yeni yöntemin hastaneye ulaşmanın zor olduğu durumlarda geçici bir çözüm olarak kullanılacağı düşünülmekle birlikte hasta hastaneye ulaştığında mıknatıs bloğunun kaldırılacağı ve yaranın hastane ortamında kapatılabileceği bildiriliyor.

Yeni metot iç kanamalar için etkili olmasa da uzmanlar yeni yöntem sayesinde birçok hastanın hayatının kurtulacağını düşünüyor.

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Yeni araştırma the American Physical Society's Division of Fluid Dynamics platformunun 72. yıllık toplantısında sunuldu.

https://newatlas.com/medical/injectable-magnetic-fluid-blood-loss/