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    Diş minesinde bulunan amelogenin proteini cinsiyet tayininde kullanılabilir

    Proteine ait 20 sekanslık aminoasit dizileri retrograd olarak incelendiğinde dişlerin hangi cinsiyete ait olduğu belirlenebiliyor. Yeni yöntemin çok daha başarılı sonuçlar vermesi umut vadedici.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji editörü
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    UC Davis kurumu araştırmacıları geçmiş döneme ait insan kalıntılarının diş minesinden cinsiyet tayini yapabilmeyi başardı. 300 ila 2,300 sene öncesine ait olduğu düşünülen 55 adet Amerikan yerlisi kalıntısı incelendi ve yerlilerin diş minesinden elde edilen protein cinsiyet tayini için kullanıldı. Yeni yöntemin DNA incelemesine ve kemik anatomisinden cinsiyet tayini yöntemlerine göre çok daha güvenilir olduğu belirtiliyor.

    Cinsiyet tayini

    Genel olarak cinsiyet tayini 2 farklı yöntem ile yapılıyor. İlk yöntemi kadın ve erkek cinsiyetlerin iskelet anatomilerinin incelenmesi oluşturuyor ancak bu yöntem yalnızca yetişkinlere ait iskeletlerde işe yarıyor yani iskeletin yetişkin bir bireye ait olması gerekiyor. Ayrıca bahsi geçen yöntem geniş popülasyonları istatistiksel olarak tespit etmek amacıyla kullanıyor.

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    Daha modern olan 2. yöntemi ise DNA incelemesi oluşturuyor ancak bu yöntemin de kendine ait bazı dezavantajları bulunuyor. Bu dezavantajlardan ilkini DNA eldesinin zor olması oluşturuyor, diğerini ise elde edilen DNA kontamine durumda bulunabiliyor.

    Araştırma ekibi yeni yöntemi test etmek amacıyla Muwekma Ohlone kabilesine ait California yakınlarındaki 2 farklı Ohlone köyüne ait kazılardan yararlandı. Araştırma ekibi kalıntılardaki dişlere ait mine tabakasından amelogenin adlı proteini elde etti. Amelogenin adlı proteinin diş minesinin gelişme işlemi olan amelogenez sırasında kadın bünyesinde AMELX, erkek bünyesinde ise AMELY genlerinin işlenmesi sonucu oluştuğu belirtiliyor.

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    İlgili proteine ait 20 sekanslık aminoasit dizileri retrograd olarak incelendiğinde dişlerin hangi cinsiyete ait olduğu belirlenebiliyor. Yeni yöntemin çocuklarda da işe yaraması ve diğer yöntemlere göre daha başarılı sonuçlar vermesi oldukça umut vadedici.

    Yeni araştırma Scientific Reports adlı dergide yayımlandı.



    https://www.nature.com/articles/s41598-020-68550-w Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 3 sa.
    paleoantolojide su anki trend fosillerdeki kemiklerdeki proteinlerin analizleri. dna elde edebilirseniz bir insan yada canli hakkinda cok fazla bilgi sagliyor ama dna cok hizli bozulur.10-20bin yildan eski orneklerden dna cikarmak cok zordur. ama proteinler oyle degil. dinozor devrinden kalma fosillerden bile elde edilebilmis protein ornekleri var. dogru protein izlerini bulurlarsa dinozorun ne renk oldugunu bile cikarabiliyorlar.
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    sething (sething ) 4 sa.
    Guzel haber..
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