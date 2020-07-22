Diş minesinde bulunan amelogenin proteini cinsiyet tayininde kullanılabilir

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UC Davis kurumu araştırmacıları geçmiş döneme ait insan kalıntılarının diş minesinden cinsiyet tayini yapabilmeyi başardı. 300 ila 2,300 sene öncesine ait olduğu düşünülen 55 adet Amerikan yerlisi kalıntısı incelendi ve yerlilerin diş minesinden elde edilen protein cinsiyet tayini için kullanıldı. Yeni yöntemin DNA incelemesine ve kemik anatomisinden cinsiyet tayini yöntemlerine göre çok daha güvenilir olduğu belirtiliyor.

Cinsiyet tayini

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Genel olarak cinsiyet tayini 2 farklı yöntem ile yapılıyor. İlk yöntemi kadın ve erkek cinsiyetlerin iskelet anatomilerinin incelenmesi oluşturuyor ancak bu yöntem yalnızca yetişkinlere ait iskeletlerde işe yarıyor yani iskeletin yetişkin bir bireye ait olması gerekiyor. Ayrıca bahsi geçen yöntem geniş popülasyonları istatistiksel olarak tespit etmek amacıyla kullanıyor.

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Daha modern olan 2. yöntemi ise DNA incelemesi oluşturuyor ancak bu yöntemin de kendine ait bazı dezavantajları bulunuyor. Bu dezavantajlardan ilkini DNA eldesinin zor olması oluşturuyor, diğerini ise elde edilen DNA kontamine durumda bulunabiliyor.

Araştırma ekibi yeni yöntemi test etmek amacıyla Muwekma Ohlone kabilesine ait California yakınlarındaki 2 farklı Ohlone köyüne ait kazılardan yararlandı. Araştırma ekibi kalıntılardaki dişlere ait mine tabakasından amelogenin adlı proteini elde etti. Amelogenin adlı proteinin diş minesinin gelişme işlemi olan amelogenez sırasında kadın bünyesinde AMELX, erkek bünyesinde ise AMELY genlerinin işlenmesi sonucu oluştuğu belirtiliyor.

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İlgili proteine ait 20 sekanslık aminoasit dizileri retrograd olarak incelendiğinde dişlerin hangi cinsiyete ait olduğu belirlenebiliyor. Yeni yöntemin çocuklarda da işe yaraması ve diğer yöntemlere göre daha başarılı sonuçlar vermesi oldukça umut vadedici.

Yeni araştırma Scientific Reports adlı dergide yayımlandı.

https://www.nature.com/articles/s41598-020-68550-w

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