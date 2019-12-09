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    2020 zorunlu trafik sigortası fiyatları belli oldu

    Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte merak edilen zorunlu trafik sigortası 2020 fiyatları açıklandı. Tavan fiyat uygulaması kapsamında yapılan artışla birlikte İstanbul'da ödenecek en az rakam 791 lira.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 zorunlu trafik sigortası fiyatları belli oldu
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    2017 yılında devlet, zorunlu trafik sigortası fiyatlarına müdahale etmiş ve fahiş zamların önüne geçmek amacıyla tavan fiyat uygulamasına geçmişti. Bu kapsamda sigorta primlerinde aylık yüzde 1,5 oranında artış yapılabileceği belirtilmişti. Bu şartlar altında yeni yılda ödenecek zorunlu trafik sigortası fiyatları ortaya çıktı.

    Araç sahiplerinin her yıl yenilemek zorunda olduğu trafik sigortası fiyatları illere, aracın türüne ve risk durumuna göre değişiklik gösteriyor. Örneğin; İstanbul ve İzmir’deki araç sahiplerinin aynı primi ödemediği gibi, hiç kazası olmayan kişilerle risk durumu yüksek kişilerin primleri de farklılık gösteriyor. Sigorta primlerinde risk durumu 1-7 basamak arasında belirleniyor. Hasar riski en yüksek olan sürücüler 1. basamakta, hiç hasarı olmayanlar 7. basamakta yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Tesla’nın Cyberquad elektrikli ATV’si Cybertruck ile aynı tarihte piyasaya sürülebilir"

    2020 zorunlu trafik sigortası fiyatlarına göre, İstanbul’da hiç kazası olmayan bir otomobilin sigorta bedeli en yüksek 791 lira olacak. En riskli gruptakiler için bu bedel 3 bin 598 lira olacak. Ankara’da hiç kazası olmayan bir otomobilin sigorta bedeli en yüksek 769 lira. 1. basamak yani en riskli gruptaki araç için bu rakam 3 bin 496 lira. İzmir’de ise söz konusu fiyatlar sırasıyla 746 lira ve 3 bin 394 lira olacak.

    Zorunlu trafik sigortasını hiç yaptırmamış veya yenilememiş kişilerin trafiğe çıkması kesinlikle yasak. Trafik ekiplerinin yapılan kontrollerde sigortası bulunmayan araçları bağlama hakkı bulunuyor. Bunun yanı sıra sigorta yaptırmayan kişilere 108 lira para cezası kesiliyor.



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    jerry smith 3 gün en beğenilen
    Başkanlık sistemi geliyeah, ekonomi şahlaneah dediler şimdi uçan kuşa borçumuz her şey ateş pahası, herşeyin fiyatı bu kadar yükselirken neden maaşlar aynı oranda artmıyor. Al sana ekonomik şahlanma teşekürler Türkiye.
    Başkanlık sistemi geliyeah, ekonomi şahlaneah dediler şimdi uçan kuşa borçumuz her şey ateş pahası, herşeyin fiyatı bu kadar yükselirken neden maaşlar aynı oran...
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    3 Yanıt Yanıtla +64
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    ali_0017 3 gün jerry smith
    Maaşların artması çözüm değil ki. Maaşlar artarsa işletmelerin gideri artar. İşletmelerin gideri artarsa ürettikleri ve sattıkları ürünün fiyatı artar. Kısır döngü.
    Maaşların artması çözüm değil ki. Maaşlar artarsa işletmelerin gideri artar. İşletmelerin gideri artarsa ürettikleri ve sattıkları ürünün fiyatı artar. Kısır d...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    jerry smith 3 gün deoks
    Sana ne edebiyatı yapcaz gerçekler bunlar. Sen git başka yerde a habercilik yap.
    Yanıtla +9
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    1 Avatar
    redferrari 1 gün
    Sigorta Birliği başına atansam yapacağım ilk iş kaza yapandan yüksek,yapmayandan düşük fiyata poliçe keserim, sahibinden ilana baktım adam tam 12 kazaya karışmış yazık günah birde gururla tramer resmini yüklemiş,
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    Kulak Misafiri 1 gün
    Neyseki tavan fiyat geldi de, bir de sigorta şirketleri kitleyemiyor. Olmasaydı artık ülkedeki ekonomik krizi bahane edip 2.000’e dayarlardı.
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    souledge 2 gün
    ee sigorta bu kadarsa kaskoya ne oldu ? istanbulda en iyi sürücü bile olsan kasko şart oldu
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    Jwjsu 3 gün yeni yorumcu
    Vallahi şaşılacak iş... Hani ekonomi kötüydü? Hani yemek bulamıyordunuz? İşe bak Amerikan gavurunu geçmişiz tüketim çılgınlığı alım gücünün yüksekliğini görüyorsunuz. Sokakta en ucuz araç 200.000 TL vallahi. Daha buna yorum yapmaya gerek var mı ALLAH aşkına... Sizin ekonomi iyi demek için aylık 1 maaş ile Mercedes s class almanız lazım... Tatlı su mualifleri sizi... Ulan kapıya bant alacaktım tüm elektronik herşey satılmış raflar bomboş. 1 saat sıra bekledim kasalar full çekiyor...
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    ToisAndro 3 gün Jwjsu
    İnsanların bu pahalılikta indirimli günleri beklemesi çok normal değil mi?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    onuray89 2 gün Jwjsu
    işte bir elit akpli daha... az kaldı devriniz geçiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    flegga34 2 gün Jwjsu
    Herkesi kendin gibi mi zannettin trol. Ekmeğin kesilecek devran dönecek az kaldı sabret. Harun gibi yaşıyorsunuz bu hayatı kim gibi gideceksiniz iyi bilirsin
    Yanıtla +1
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    PURECAUCASIANWHITE 3 gün ~~hyperion
    minimum yılda 3 milyar hiç hareket etmeden harcıyor arabalar birde kullanırsan minimum 4-5
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    AsiretinMarjinalCocugu 3 gün
    O değil de her bogaz köprüsünden geçişimde ( en az haftada 8-10 defa) içim gidiyor, şirket aracı olmasına rağmen.Bu araba benim olsa, kafadan sırf karşı yakaya geçtim diye kemiksiz 100 lira vereceğim.



    Şimdi sigorta da arttı, MTV düzenlemesi gelecek, ÖTV düzenlemesi gelecek, köprü ve otoyollarda yoğunluğa göre para devri gelecek az daha sabredin.Daha tam şahlanamadik.
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    LLithya 3 gün
    Kaskoyla bir olsa keşke. Şu zorunlu kelimesi çok dokunuyor. Yine zorunlu olsun tabii ki de ama zorunlu kelimesi geçmesin mübarek :)
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    lunique 3 gün
    Zorunluluktan 2 araç kullanıyoruz. İkisinin kasko su sigortası bakımı vergisi bir dünya para. Birinde olan hasarsızlık diğerinide etkilemiyor. En üstten başlatıyorlar.
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    kara412145 3 gün yeni yorumcu
    Oranlar yine can yakıyor bu devirde araba sahibi olmakta çok zor bir olay valla
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    ~~hyperion 3 gün
    Arabam yok mutluyum. Hiç kontak açmadan kapıda yatırsan senede vergisi sigortası ıvırı zıvırı 3 4 bin masrafı var.
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