2020 zorunlu trafik sigortası fiyatları belli oldu

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2017 yılında devlet, zorunlu trafik sigortası fiyatlarına müdahale etmiş ve fahiş zamların önüne geçmek amacıyla tavan fiyat uygulamasına geçmişti. Bu kapsamda sigorta primlerinde aylık yüzde 1,5 oranında artış yapılabileceği belirtilmişti. Bu şartlar altında yeni yılda ödenecek zorunlu trafik sigortası fiyatları ortaya çıktı.

Araç sahiplerinin her yıl yenilemek zorunda olduğu trafik sigortası fiyatları illere, aracın türüne ve risk durumuna göre değişiklik gösteriyor. Örneğin; İstanbul ve İzmir’deki araç sahiplerinin aynı primi ödemediği gibi, hiç kazası olmayan kişilerle risk durumu yüksek kişilerin primleri de farklılık gösteriyor. Sigorta primlerinde risk durumu 1-7 basamak arasında belirleniyor. Hasar riski en yüksek olan sürücüler 1. basamakta, hiç hasarı olmayanlar 7. basamakta yer alıyor.

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2020 zorunlu trafik sigortası fiyatlarına göre, İstanbul’da hiç kazası olmayan bir otomobilin sigorta bedeli en yüksek 791 lira olacak. En riskli gruptakiler için bu bedel 3 bin 598 lira olacak. Ankara’da hiç kazası olmayan bir otomobilin sigorta bedeli en yüksek 769 lira. 1. basamak yani en riskli gruptaki araç için bu rakam 3 bin 496 lira. İzmir’de ise söz konusu fiyatlar sırasıyla 746 lira ve 3 bin 394 lira olacak.

Zorunlu trafik sigortasını hiç yaptırmamış veya yenilememiş kişilerin trafiğe çıkması kesinlikle yasak. Trafik ekiplerinin yapılan kontrollerde sigortası bulunmayan araçları bağlama hakkı bulunuyor. Bunun yanı sıra sigorta yaptırmayan kişilere 108 lira para cezası kesiliyor.