Global dizüstü satışları artma eğiliminde

Özellikle pandemi sonrası oluşan yüksek enflasyonla birlikte büyük bir durgunluğa giren bilgisayar pazarında dizüstü segmenti yavaş yavaş sıyrılmaya başlıyor. 2023 yılı dizüstü segmenti için toparlanma dönemi olabilir.

Dizüstü segmenti toparlanıyor mu?

Yapılan sektör araştırmalarına göre yılın ikinci çeyreğinde 37.6 milyon adet dizüstü satılacağı tahmin ediliyor. İlk çeyrekte 33.9 milyon civarındaki satışın üzerine yüzde 11 gibi bir çeyrek dönem performansı ortaya çıkabilir.

25 Mart ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

2021 son çeyreğinden itibaren düşüş yaşayan pazar ilk kez yükseliş yaşamış olacak. Üreticilerin siparişleri azaltması ile 2022 yılından kalan stokların temizlenmesi sonrasında segmentin biraz rahatladığı dile getiriliyor.

Özellikle Computex fuarı ile birlikte Nvidia GeForce RTX 4000 alt seviye ekran kartlarının piyasaya çıkacak olması yılın ikinci yarısı için hareketlilik getirebilir. Segmentin çeyrek dönemlerde küçük artışlar yaşasa da 2022 yılına göre düşük bir satış rakamı elde edeceği tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.