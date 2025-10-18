RTX 5090 ekran kartlı Red Magic 16 Pro gaming laptop tanıtıldı

REDMAGIC 16 PRO neler sunuyor?
REDMAGIC 16 Pro Gaming Laptop’un kalbinde 24 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip, 5.4 GHz'e kadar hızlara ulaşan Intel Core Ultra 9-275HX işlemci yer alıyor. RED MAGIC, bu işlemcinin 14. nesil HX serisinden %40 daha yüksek performans sunduğunu iddia ediyor. Ayrıca, daha iyi çoklu görev ve oyun performansı için Intel APO optimizasyonunu destekliyor. Bilgisayar, NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 Ti olmak üzere üç ekran kartı seçeneğiyle sunuluyor. 64 GB RAM ve 2 TB’a kadar SSD depolama alanıyla geliyor.
Bilgisayar, CPU ve GPU'nun yoğun yük altında sistemi serin tuttuğu söylenen Magic Cooling Architecture 2.0 soğutma sistemiyle donatılmış. Tasarımın önceki modele göre daha yüksek hava akışı sağladığı ve toplamda üç aktif fan bulunduğu iddia ediliyor.
Portlara bakıldığında, Thunderbolt 5, 2.5G LAN, HDMI 2.1 FRL ve üç USB-A bağlantı noktasının yer aldığı görülüyor. Top Player System, performans modları arasında hızlı geçişe imkan verirken, MORA AI asistanı sesli kontrol, oyun desteği ve temel görev yardımı sağlıyor. Laptop, 99 Wh bataryadan güç alıyor.
REDMAGIC 16 PRO gaming laptop fiyatı ne kadar?
REDMAGIC 16 PRO Gaming Laptop, Çin’de 16999 yuan (2385 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıkıyor. Ekran kartı, bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:
- RTX 5070 Ti (32GB + 1TB): 16999 yuan (2.385 dolar)
- RTX 5080 (32GB + 1TB): 22499 yuan (3.156 dolar)
- RTX 5090 (64GB + 2TB): 29999 yuan (4.209 dolar)
REDMAGIC 16 PRO özellikleri
- Ekran: 16 inç, 2560×1600, 300Hz, 4ms GTG, MagicCloud Ultra Competition Screen 2.0
- İşlemci: Intel Core Ultra 9-275HX
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090 / RTX 5080 / RTX 5070 Ti
- Bellek: 32GB / 64GB RAM
- Depolama: 1TB / 2TB SSD
- Soğutma sistemi: MagicCool 2.0, 3D Buz Kompozit Isı Boruları 2.0 (4+2 matris), VC ısı yayıcılar, 2+1 3D IceBlade fan düzeni
- Portlar: Thunderbolt 5, 2.5G LAN, HDMI 2.1 FRL, 3 × USB-A
- Yazılım: Top Player System (tek tıkla performans modlarını değiştirme), MORA AI assistant (ses, soru cevap, oyun rehberi, görev yardımı)
- Tasarım: Temperli alüminyum-silikat cam panel, yarı moleküler C-side kaplama, özelleştirilebilir RGB aydınlatma
