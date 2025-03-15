BİM marketler Monster oyuncu bilgisayarları satacak

19 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri
19 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Monster markasının oyuncu bilgisayarları satışa sunulacak. Bir adet oyuncu kasası ve iki adet dizüstü bilgisayardan oluşan katalog nispeten tatmin edici donanıma sahip.
Monster Tulpad TD3 oyuncu kasasında Intel Core i5-14400F işlemci, GeForce RTX 4060 ekran kartı, 16GB RAM, 500GB SSD, Windows 11 işletim sistemi gibi özellikler 39950TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulacak.
Monster Tulpar T6 oyuncu dizüstü modelinde ise 16 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlükte ekran, 165Hz tazeleme hızı, Intel Core i7-13700HX işlemci, GeForce RTX 4070 ekran kartı, 32GB RAM, 1TB depolama gibi özellikler 64250TL.
Son olarak Monster Abra dizüstü bilgisayar 17.3 inçlik Full HD ekran, Intel Core i5-13500H işlemci, GeForce RTX 3050 ekran kartı, 16GB RAM, 500GB SSD gibi özellikleri 36250TL fiyat etiketi ile sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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