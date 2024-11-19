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    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 Slim, 200 MP ana kamera ile gelebilir

    Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy S25 Slim modelinin kamera özellikleri hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Telefon, 200 MP ana kameraya ve yeni periskop kamera teknolojisine sahip olabilir.
    Galaxy S25 Slim, 200 MP ana kamera ile gelebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un üzerinde çalıştığı ince modeli Galaxy S25 Slim'in kamera özellikleri hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre telefon gelişmiş kameralara sahip olacak. 

    Bu ayın başlarında güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, Samsung Galaxy S25 Slim'in Ultra ayarında kameraya sahip olacağını iddia etmiş ancak ayrıntı vermemişti. Şimdi Sanju Choudhary isimli başka bir kaynak, telefonun 1/1.56” büyüklüğünde ve 200 MP çözünürlüklü yeni ISOCELL HP5 sensörle geleceğini iddia etti ve bu kameraya, 50 MP 1/2.76" ISOCELL JN5 ultra geniş açı sensör ve yine aynı sensörü içeren 3.5x yakınlaştırma yapabilen periskop telefoto kameranın eşlik edeceğini belirtti.

    Yeni ISOCELL ALoP kamera teknolojisini kullanabilir

    Kaynak ayrıca, Galaxy S25 Slim'in ince profili göz önüne alındığında, Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni ISOCELL ALoP ( All Lenses on Prism) kamera teknolojisini kullanabileceğini iddia ediyor. Bu teknoloji lensleri prizmanın arkasında dikine konumlandırmak yerine, önüne yatay şekilde yerleştirerek geleneksel periskop tasarımını tersine çeviriyor. Bu sayede, periskop kamera modülünü daha kompakt ve ince hale getiriyor.

    Samsung Galaxy S25 Slim'in 2025'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Model, başarılı olması durumunda Galaxy S26 serisinin tasarımını etkileyebilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 10 saat önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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