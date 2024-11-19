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Tam Boyutta Gör Samsung'un üzerinde çalıştığı ince modeli Galaxy S25 Slim'in kamera özellikleri hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre telefon gelişmiş kameralara sahip olacak.

Bu ayın başlarında güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, Samsung Galaxy S25 Slim'in Ultra ayarında kameraya sahip olacağını iddia etmiş ancak ayrıntı vermemişti. Şimdi Sanju Choudhary isimli başka bir kaynak, telefonun 1/1.56” büyüklüğünde ve 200 MP çözünürlüklü yeni ISOCELL HP5 sensörle geleceğini iddia etti ve bu kameraya, 50 MP 1/2.76" ISOCELL JN5 ultra geniş açı sensör ve yine aynı sensörü içeren 3.5x yakınlaştırma yapabilen periskop telefoto kameranın eşlik edeceğini belirtti.

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Yeni ISOCELL ALoP kamera teknolojisini kullanabilir

Kaynak ayrıca, Galaxy S25 Slim'in ince profili göz önüne alındığında, Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni ISOCELL ALoP ( All Lenses on Prism) kamera teknolojisini kullanabileceğini iddia ediyor. Bu teknoloji lensleri prizmanın arkasında dikine konumlandırmak yerine, önüne yatay şekilde yerleştirerek geleneksel periskop tasarımını tersine çeviriyor. Bu sayede, periskop kamera modülünü daha kompakt ve ince hale getiriyor.

Samsung Galaxy S25 Slim'in 2025'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Model, başarılı olması durumunda Galaxy S26 serisinin tasarımını etkileyebilir.

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Galaxy S25 Slim, 200 MP ana kamera ile gelebilir