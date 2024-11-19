Galaxy S25 Slim, 200 MP ana kamera ile gelebilir

Bu ayın başlarında güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, Samsung Galaxy S25 Slim'in Ultra ayarında kameraya sahip olacağını iddia etmiş ancak ayrıntı vermemişti. Şimdi Sanju Choudhary isimli başka bir kaynak, telefonun 1/1.56” büyüklüğünde ve 200 MP çözünürlüklü yeni ISOCELL HP5 sensörle geleceğini iddia etti ve bu kameraya, 50 MP 1/2.76" ISOCELL JN5 ultra geniş açı sensör ve yine aynı sensörü içeren 3.5x yakınlaştırma yapabilen periskop telefoto kameranın eşlik edeceğini belirtti.
Yeni ISOCELL ALoP kamera teknolojisini kullanabilir
Kaynak ayrıca, Galaxy S25 Slim'in ince profili göz önüne alındığında, Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni ISOCELL ALoP ( All Lenses on Prism) kamera teknolojisini kullanabileceğini iddia ediyor. Bu teknoloji lensleri prizmanın arkasında dikine konumlandırmak yerine, önüne yatay şekilde yerleştirerek geleneksel periskop tasarımını tersine çeviriyor. Bu sayede, periskop kamera modülünü daha kompakt ve ince hale getiriyor.
Samsung Galaxy S25 Slim'in 2025'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Model, başarılı olması durumunda Galaxy S26 serisinin tasarımını etkileyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..