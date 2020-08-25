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    DJI Osmo Mobile 4 yeni manyetik bağlantı mekanizmasıyla karşınızda [Güncelleme]

    Dronelarıyla adından sıkça söz ettiren DJI firmasının yeni gimbalı Osmo Mobile 4 tanıtıldı. İşte manyetik bağlantı mekanizması ve Dolly zoom efektiyle dikkat çeken gimbalın özellikleri ve fiyatı:
    1 gün (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    DJI Osmo Mobile 4 yeni manyetik bağlantı mekanizmasıyla karşınızda [Güncelleme]
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    Güncelleme: DJI Osmo Mobile 4 duyuruldu. Sızdırılan özelliklerin tamamı doğru çıkarken, gimbalın fiyatı ise 149$ olarak açıklandı.

    Dronelarıyla adından sıkça söz ettiren DJI markası, yeni gimbalını -Osmo Mobile 4- duyurmaya hazırlanırken, isabetli sızıntı kaynağı Roland Quandt gimbalın tüm detaylarını gözlere önüne serdi.

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    Manyetik bağlantı mekanizmasıyla esnek kullanım sunacak

    DJI Osmo Mobile 4 yeni manyetik bağlantı mekanizmasıyla karşınızda [Güncelleme]
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    Yakın zamanda duyurulacak olan DJI Osmo Mobile 4, iki yeni manyetik bağlantı noktasıyla selefi Osmo Mobile 3'e kıyasla çok daha esnek bir kullanım sunacak. Öyle ki gimbal ile birlikte kutudan çıkacak olan manyetik tutma halkası ve klips sayesinde, tıpkı manyetik araç içi telefon tutucularda olduğu gibi tek dokunuşta telefonu gimbala takabilmek mümkün olacak.

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    Bu çerçevede tutma halkası genel kullanım için tasarlanırken, bu halkayı cihazlarına yapıştırmak istemeyen kullanıcılar için de kolaylıkla çıkarılıp takılabilen bir klipse yer veriliyor.

    Dolly zoom efekti verebilen dinamik yakınlaştırma özelliği

    DJI Osmo Mobile 4'ün en önemli yeniliklerinden biri de sinema filmi tarzında yakınlaştırma efektlerinin uygulanabildiği DynamicZoom adı verilen sistem olacak. Dolly zoom, hitchcock zoom ya da vertigo efekti olarak da bilinen bu yakınlaştırma efekti sayesinde, konu kadrajda sabit kalırken arka plana yakınlaştırma ya da uzaklaştırma yapılabilecek.

    Daha çok yazılımsal özelliklere odaklanan DJI, bir önceki nesil Osmo Mobile 3'deki ActiveTrack 3.0 izleme tekenolojisine bu modelde de yer veriyor. Yapay zeka destekli bu özellik sayesinde, gimbal sizin belirlediğiniz nesneleri otomatik olarak takip edebiliyor. Bununla birlikte hikaye modu ve hareket kontrolü gibi Osmo Mobile 3'de karşımıza çıkan diğer özelliklerin de yeni modele entegre edildiği aktarılıyor.

    USB Type-C üzerinden şarj olan 2450 mAh büyüklüğündeki gömülü bataryadan beslenen gimbal, tek şarjla 15 saate kadar kullanım ömrü vaat ediyor. 390 gram ağırlığındaki Osmo Mobile 4, akıllı telefonlarla olan bağlantısını ise Bluetooth 5.0 protokolü üzerinden gerçekleştiriyor. 

    Osmo Mobile 3'ün lansman fiyatından 20$ daha pahalı olan DJI Osmo Mobile 4, 149$'dan satışa sunulmuş durumda. 



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    Cihan (Cihan ) 9 sa.
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