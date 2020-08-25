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    Fortnite krizi sonrasında mahkemeden ilk karar çıktı: Fortnite için üzücü haber

    Fortnite'ın App Store'dan kaldırılması üzerine mahkemelik olan Apple ve Epic için ilk karar açıklandı. Fortnite'ın kaldırılmasında Apple haklı bulunurken, Unreal Engine için de koruma kararı çıktı.
    1 gün
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Fortnite krizi sonrasında mahkemeden ilk karar çıktı: Fortnite için üzücü haber
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    Fortnite'ın App Store'dan atılmasıyla birlikte, Apple ve Epic Games arasında başlayan davada ilk karar açıklandı. Dün görülen duruşmada Fortnite konusunda Apple haklı bulunurken, Unreal Engine için de olumlu karar çıktı.

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    "Epic Games alelen App Store kurallarını ihlal ederek kendi sonunu hazırladı"

    Mahkemeyi yürüten hakim Yvonne Gonzalez Rogers, Epic Games'in Apple ile olan stratejik anlaşmasını bilerek ihlal etmeyi seçtiğini ve bunun Fortnite'ın kaldırılmasına neden olduğunu açıkladı.

    Unreal Engine için ihtiyati tedbir kararı

    Ancak bu durumun Apple'ın Unreal Engine'e erişimi kesmesine neden olamayacağını belirten yargıç, Unreal Engine'ın Apple ile ayrı bir lisans anlaşması olduğunu ve bu anlaşmanın ihlal edilmediğini açıkladı. Bunun üzerine, Apple'ın Unreal Engine geliştirme araçlarına erişimi engellemesini yasaklayacak geçici bir kısıtlama kararı verildi. Bu kararın 28 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek olan ikinci duruşmaya kadar geçerli olduğu belirtildi.

    Fortnite krizi sonrasında mahkemeden ilk karar çıktı: Fortnite için üzücü haber
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    Neler olmuştu?

    Epic Games, 13 Ağustos'ta Apple'ın uygulama içi satın alma yöntemine ek olarak, kendi ödeme yöntemini de Fortnite'a dahil edince olanlar oldu. Çünkü Epic'in bu hamlesi, Apple'ın App Store politikalarına bir baş kaldırıştı. Peki iki şirketi karşı karşıya getiren App Store politikası neydi?

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    App Store politikalarına göre; uygulama içi satın alımlarda yalnızca Apple'ın geliştirmiş olduğu ödeme yöntemine yer verilmek zorunda. Bu ödeme yöntemi de her satın alma işlemi başına, toplam tutarın %30'unu komisyon olarak Apple'a aktarıyor. Epic Games de bu oranı yüksek bularak, Apple'ın ödeme sistemine kıyasla satın alımlarda yüzde 20 indirim sunan kendi ödeme sistemini Fortnite'a dahil etti. Haliyle Epic Games, App Store politikalarını alenen ihlal ederek, uygulama marketinden atıldı.

    Bunun üzerine Apple'ın Macintosh reklamıyla Apple'a gönderme yapan Epic Games, jet hızıyla Apple'a dava açtı. Epic'in bu hamleleri Facebook, Microsoft, Spotify, Tinder ve Match Group gibi teknoloji devleri tarafından da destek gördü.

    Epic Games CEO'su Tim Sweeney, bu süre zarfında Apple hakkında sert açıklamalarda bulunurken, Apple tarafı ise daha sessiz kalmayı tercih etti. Ancak dün Apple kanadından yapılan "misilleme" büyük yankı uyandırdı. Öyle ki eğer Fortnite iki hafta içerisinde Apple'ın istekleri doğrultusunda güncellenmezse, Epic Games'in Apple ekosistemi içerisindeki bütün geliştirici hesapları, 28 Ağustos'ta askıya alınacak.

    Apple'ın bu hamlesi, oldukça önemli. Zira Epic Games, şu anda birçok oyun ve uygulamada kullanılan Unreal Engine motorurunun da geliştiricisi konumunda. Eğer Apple, Epic'in lisanlarını iptal ederse PUBG gibi Unreal Engine motorunu kullanan birçok oyun, ilerleyen zamanlarda güncelleme alamayacak ve işletim sistemiyle çeşitli uyumluluk problemleri yaşayacak. Ayrıca Unreal Engine motorunun çalıştığı hiçbir uygulama ve oyun da Apple Silicon işlemcili yeni nesil Mac bilgisayarlarda kullanılamayacak.

    Unreal Engine, Apple'ın artırılmış gerçeklik projelerinde ve Foundation isimli bilim kurgu dizisinde de kullanılıyor. Anlaşılan o ki; olası bir lisans iptali durumunda başta Epic Games olmak üzere, Apple ve birçok yapımcı bu durumdan olumsuz yönde etkilenecek.

    Ancak bugün çıkan ihtiyati tedbir kararıyla birlikte, Apple'ın Unreal Engine ile ilgili herhangi bir kısıtlamaya gitmesinin önü kesilmiş oldu. 



    https://www.macrumors.com/2020/08/24/apple-epic-court-battle-august-28-removal/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    RAIZEN 1 gün en beğenilen
    Tekel olmak böyle bir şey arkadaşlar. ABD lobisinin 5G'yi Çin'e kaptırmamak için çırpınmasının sebebi tam olarak bu yüzden.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    gowlet 1 gün (düzenlendi)
    Defalarca söyledim. Tekel olsun olmasın, etik olarak Epic haklı olsa bile yaptığı anlaşmaya uymuyor. Suçlu arkadaşlar suçlu haklı tarafı yok bu adamların.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    AlkanExclusive 1 gün
    O zaman anlaşmayı kabul etmeyecek ve imzalamayacaktı. 1 yıl sonra mı aklına gelmiş %30'luk komisyonun fazla olduğu? Ticari sözleşme ortada, iyi olmuş. Hem ihlal et hem dava aç....
    O zaman anlaşmayı kabul etmeyecek ve imzalamayacaktı. 1 yıl sonra mı aklına gelmiş %30'luk komisyonun fazla olduğu? Ticari sözleşme ortada, iyi olmuş. Hem ihlal...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    WhyNot? (Koray ) 16 sa.
    Dava ne kadar hızlı işleme alındı ve karar verildi, vay be.
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    Clusive 16 sa.
    Beğenmiyorsan çek uygulamanı mağazadan. Anlaşmayı imzalarken aklın neredeydi?
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    AlkanExclusive 1 gün
    O zaman anlaşmayı kabul etmeyecek ve imzalamayacaktı. 1 yıl sonra mı aklına gelmiş %30'luk komisyonun fazla olduğu? Ticari sözleşme ortada, iyi olmuş. Hem ihlal et hem dava aç....
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    seyhmus21 (seyhmus arkan) 1 gün
    App Store da olan bir uygulama içerisinde Apple ödeme sistemi olması lazım zorunlu değil ödeme sistemini pas geçemez Spotify de aynı şeyi denedi ama Apple’ın komisyon almasını engelleyemedi en sonunda Premium alma kısmını komple kaldırdı.
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    alihakki (ali hakkı Demiral) 1 gün
    Epic anlaşmayı bozmuş olabilir ama apple telefonlara haricen uygulamada yüklenemiyor eskisi gibi değil diye biliyorum, yani adamlar tamen kapalı herşeyi kendine bağladılar, arkadaşımın dediğine göre alman gereken izinler var ve öyle başka cihazlarda derlediğin app ları apple store yükleyemiyorsun sanal manal anlamam apple da derlicen appleda kullancan ve her yıl apple da uygulama yüklemek için 100$ basıcan. Yani harbi tekelleşmeye çalışıyor.Umarım epic apple'ın burnunu sürter yere.
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    IamTheOne76 (ŞAKİR KARATAŞ) 1 gün
    İlerde işler değişecek, yok öyle şimdi ben ağayım paşayım. Unreal Engine gelecek vadediyor. 1 üretici ile sınırlı kalmaz bu da güzel bir tecrübe oldu.
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    gowlet 1 gün (düzenlendi)
    Defalarca söyledim. Tekel olsun olmasın, etik olarak Epic haklı olsa bile yaptığı anlaşmaya uymuyor. Suçlu arkadaşlar suçlu haklı tarafı yok bu adamların.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    RAIZEN 1 gün en beğenilen
    Tekel olmak böyle bir şey arkadaşlar. ABD lobisinin 5G'yi Çin'e kaptırmamak için çırpınmasının sebebi tam olarak bu yüzden.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Drummerrrr (Oguz Han) 1 gün RAIZEN
    Yahu tek bir marka ve eko sisteminden bahsediyoruz . Kendi alaninda alternatifi zaten yok ve tekel konumunda olmasi gayet normal. Tabiki baska firmalar kendini bunlara göre sekillendirecek! Epic games Ev sahibini evinden kovmaya calisan kiraci konumunda.
    Yanıtla +3
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    Bloodin 1 gün
    Doğru karar verilmiş, Epic'in imzalamış olduğu anlaşmayı bozması hangi uygulamada bozduysa onun store'dan kaldırılması ile cezalandırılmalı. Epic'in tüm Unreal Engine'e ulaşımının kısıtlanması ise yasalar tarafından kabul edilmeyecek bir tehdit ve karşı misillemedir.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 1 gün Bloodin
    Unreal Engine’e ulaşım kısıtlanmıyor, sadece Apple geliştirici hesapları feshediliyor.
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    gowlet 1 gün
    Nerde o “Amerigada bir gurum var böyle rahat bişey yaptıtmaz eypıl hağsıııız” diyenler?
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 gün gowlet
    Şuan epic haksiz ancak tekel oldugunu kanıtlarsa işin rengi değişir
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    2657 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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