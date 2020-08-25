Fortnite krizi sonrasında mahkemeden ilk karar çıktı: Fortnite için üzücü haber

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Fortnite'ın App Store'dan atılmasıyla birlikte, Apple ve Epic Games arasında başlayan davada ilk karar açıklandı. Dün görülen duruşmada Fortnite konusunda Apple haklı bulunurken, Unreal Engine için de olumlu karar çıktı.

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"Epic Games alelen App Store kurallarını ihlal ederek kendi sonunu hazırladı"

Mahkemeyi yürüten hakim Yvonne Gonzalez Rogers, Epic Games'in Apple ile olan stratejik anlaşmasını bilerek ihlal etmeyi seçtiğini ve bunun Fortnite'ın kaldırılmasına neden olduğunu açıkladı.

Unreal Engine için ihtiyati tedbir kararı

Ancak bu durumun Apple'ın Unreal Engine'e erişimi kesmesine neden olamayacağını belirten yargıç, Unreal Engine'ın Apple ile ayrı bir lisans anlaşması olduğunu ve bu anlaşmanın ihlal edilmediğini açıkladı. Bunun üzerine, Apple'ın Unreal Engine geliştirme araçlarına erişimi engellemesini yasaklayacak geçici bir kısıtlama kararı verildi. Bu kararın 28 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek olan ikinci duruşmaya kadar geçerli olduğu belirtildi.

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Neler olmuştu?

Epic Games, 13 Ağustos'ta Apple'ın uygulama içi satın alma yöntemine ek olarak, kendi ödeme yöntemini de Fortnite'a dahil edince olanlar oldu. Çünkü Epic'in bu hamlesi, Apple'ın App Store politikalarına bir baş kaldırıştı. Peki iki şirketi karşı karşıya getiren App Store politikası neydi?

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App Store politikalarına göre; uygulama içi satın alımlarda yalnızca Apple'ın geliştirmiş olduğu ödeme yöntemine yer verilmek zorunda. Bu ödeme yöntemi de her satın alma işlemi başına, toplam tutarın %30'unu komisyon olarak Apple'a aktarıyor. Epic Games de bu oranı yüksek bularak, Apple'ın ödeme sistemine kıyasla satın alımlarda yüzde 20 indirim sunan kendi ödeme sistemini Fortnite'a dahil etti. Haliyle Epic Games, App Store politikalarını alenen ihlal ederek, uygulama marketinden atıldı.

Bunun üzerine Apple'ın Macintosh reklamıyla Apple'a gönderme yapan Epic Games, jet hızıyla Apple'a dava açtı. Epic'in bu hamleleri Facebook, Microsoft, Spotify, Tinder ve Match Group gibi teknoloji devleri tarafından da destek gördü.

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, bu süre zarfında Apple hakkında sert açıklamalarda bulunurken, Apple tarafı ise daha sessiz kalmayı tercih etti. Ancak dün Apple kanadından yapılan "misilleme" büyük yankı uyandırdı. Öyle ki eğer Fortnite iki hafta içerisinde Apple'ın istekleri doğrultusunda güncellenmezse, Epic Games'in Apple ekosistemi içerisindeki bütün geliştirici hesapları, 28 Ağustos'ta askıya alınacak.

Apple'ın bu hamlesi, oldukça önemli. Zira Epic Games, şu anda birçok oyun ve uygulamada kullanılan Unreal Engine motorurunun da geliştiricisi konumunda. Eğer Apple, Epic'in lisanlarını iptal ederse PUBG gibi Unreal Engine motorunu kullanan birçok oyun, ilerleyen zamanlarda güncelleme alamayacak ve işletim sistemiyle çeşitli uyumluluk problemleri yaşayacak. Ayrıca Unreal Engine motorunun çalıştığı hiçbir uygulama ve oyun da Apple Silicon işlemcili yeni nesil Mac bilgisayarlarda kullanılamayacak.

Unreal Engine, Apple'ın artırılmış gerçeklik projelerinde ve Foundation isimli bilim kurgu dizisinde de kullanılıyor. Anlaşılan o ki; olası bir lisans iptali durumunda başta Epic Games olmak üzere, Apple ve birçok yapımcı bu durumdan olumsuz yönde etkilenecek.

Ancak bugün çıkan ihtiyati tedbir kararıyla birlikte, Apple'ın Unreal Engine ile ilgili herhangi bir kısıtlamaya gitmesinin önü kesilmiş oldu.

https://www.macrumors.com/2020/08/24/apple-epic-court-battle-august-28-removal/

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