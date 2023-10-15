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    DJI'ın yeni kamerası Osmo Pocket 3'ün özellikleri sızdırıldı

    DJI, 25 Ekim'de yeni kamerasını tanıtmaya hazırlanıyor. Vlogger ve içerik üreticilerin favorisi DJI Pocket 2, üç yıl sonra yenileniyor. İşte karşınızda DJI Osmo Pocket 3:

    DJI Osmo Pocket 3, çok yakında tanıtılacak ve sızdırılan tanıtım görsellerine göre önceki modele göre birçok iyileştirme-geliştirme söz konusu. DJI’ın yeni kamerası Osmo Pocket 3 özellikleri ile neler sunacak bakalım.

    DJI Osmo Pocket 3 beklenen özellikleri

    DJI Osmo Pocket 3 özellikleri Tam Boyutta Gör
    DJI Pocket 3’teki en önemli yükseltme yeni 1 inç kamera sensörü. Hatırlayacağınız üzere Pocket 2’de 1/1.7 inç sensör bulunuyordu. Bu, özellikle düşük ışık ve yüksek ISO durumlarında görüntü kalitesinin çok daha iyi olacağı anlamına geliyor. Yeni model ayrıca 4K 120fps video kaydı yapabilecek. Pocket 2’deki kare hızının iki katı. Osmo Pocket 3, D-Log M renk modunu da destekleyecek. Bu, kullanıcılara post prodüksiyonda daha fazla esneklik sağlayacak.

    DJI Osmo Pocket 3, yeni 2 inç dönen ekrana sahip olacak. Ekran, kameranın önüne veya arkasında döndürülebilecek. Böylece farklı açılardan çekim yapmak daha kolay olacak. Ekran üzerinden video kaydı da başlatılabilecek. Yeni modelde -önceki modelle aynı- 3 eksenli gimbal stabilizasyon sistemi olacak. Yeni ActiveTrack 6.0 sistemi sayesinde de zorlu koşullarda bile hareketli objeleri izlemek kolaylaşacak. Son olarak, stereo ses alan üç yerleşik mikrofona sahip olacak.

    DJI Osmo Pocket 3 ne zaman çıkacak?

    DJI, yeni kamerasını 25 Ekim’de resmî olarak tanıtacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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