DJI'ın yeni kamerası Osmo Pocket 3'ün özellikleri sızdırıldı

DJI Osmo Pocket 3, çok yakında tanıtılacak ve sızdırılan tanıtım görsellerine göre önceki modele göre birçok iyileştirme-geliştirme söz konusu. DJI’ın yeni kamerası Osmo Pocket 3 özellikleri ile neler sunacak bakalım.
DJI Osmo Pocket 3 beklenen özellikleri
DJI Osmo Pocket 3, yeni 2 inç dönen ekrana sahip olacak. Ekran, kameranın önüne veya arkasında döndürülebilecek. Böylece farklı açılardan çekim yapmak daha kolay olacak. Ekran üzerinden video kaydı da başlatılabilecek. Yeni modelde -önceki modelle aynı- 3 eksenli gimbal stabilizasyon sistemi olacak. Yeni ActiveTrack 6.0 sistemi sayesinde de zorlu koşullarda bile hareketli objeleri izlemek kolaylaşacak. Son olarak, stereo ses alan üç yerleşik mikrofona sahip olacak.
DJI Osmo Pocket 3 ne zaman çıkacak?
DJI, yeni kamerasını 25 Ekim’de resmî olarak tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.