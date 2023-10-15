DJI'ın yeni kamerası Osmo Pocket 3'ün özellikleri sızdırıldı

DJI Osmo Pocket 3, çok yakında tanıtılacak ve sızdırılan tanıtım görsellerine göre önceki modele göre birçok iyileştirme-geliştirme söz konusu. DJI’ın yeni kamerası Osmo Pocket 3 özellikleri ile neler sunacak bakalım.

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DJI Osmo Pocket 3 beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör DJI Pocket 3’teki en önemli yükseltme yeni 1 inç kamera sensörü. Hatırlayacağınız üzere Pocket 2’de 1/1.7 inç sensör bulunuyordu. Bu, özellikle düşük ışık ve yüksek ISO durumlarında görüntü kalitesinin çok daha iyi olacağı anlamına geliyor. Yeni model ayrıca 4K 120fps video kaydı yapabilecek. Pocket 2’deki kare hızının iki katı. Osmo Pocket 3, D-Log M renk modunu da destekleyecek. Bu, kullanıcılara post prodüksiyonda daha fazla esneklik sağlayacak.

DJI Osmo Pocket 3, yeni 2 inç dönen ekrana sahip olacak. Ekran, kameranın önüne veya arkasında döndürülebilecek. Böylece farklı açılardan çekim yapmak daha kolay olacak. Ekran üzerinden video kaydı da başlatılabilecek. Yeni modelde -önceki modelle aynı- 3 eksenli gimbal stabilizasyon sistemi olacak. Yeni ActiveTrack 6.0 sistemi sayesinde de zorlu koşullarda bile hareketli objeleri izlemek kolaylaşacak. Son olarak, stereo ses alan üç yerleşik mikrofona sahip olacak.

DJI Osmo Pocket 3 ne zaman çıkacak?

DJI, yeni kamerasını 25 Ekim’de resmî olarak tanıtacak.

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