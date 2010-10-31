Doğrulandı: AMD Radeon HD 6900 serisi 4D ALU tasarımını baz alıyor

DirectX 11 destekli ikinci jenerayon ekran kartı ailesini, Radeon HD 6800 serisiyle birlikte endüstrinin beğenisine sunan AMD, yüksek performans segmenti için radikal değişiklikler planlıyor. Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerinde kullanılan Barts kod adlı yeni grafik biriminden farklı olarak, Radeon HD 6900 serisi için tasarlanan Cayman kod adlı grafik biriminin detayları netleşmeye başladı. AMD tarafından şimdiye kadar hazırlanan en güçlü grafik yongası olduğu belirtilen Cayman GPU'su için Radeon 9700 serisinde kullanılan RV300 GPU'sunun gerçekleştirdiği performans sıçramasının bir benzerini tekrarlayacağı iddia ediliyor.

Detaylı teknik özellikleri henüz açıklanmayan Cayman GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerine ait resmi bir döküman gün ışığına çıktı. AMD'ye ait döküman, Cayman GPU'sunda, paralel işlem birimlerinin (Stream/Shader Processors) verimliliğini arttırmaya yönelik köklü bir değişikliğe gidildiğini doğrulamış oldu. Radeon HD 5800 serisinde kullanılan Cypress GPU'sundan farklı olarak Cayman tasarımında 5D ALU (Mantık Birimi) terkibinden vazgeçen AMD, daha az zar alanında daha yüksek verimlilik sağlayan 4D ALU tasarımına geçiş yapıyor. Hangi konfigürasyona (3+1 ya da 2+2) sahip olduğu henüz bilinmeyen bu köklü değişiklik ile Evergreen serisinde %80 civarında olduğu öne sürülen paralel işlemci çalışma verimliliğinin daha yüksek seviyelere çıkartılacağı belirtiliyor.

Mantık Birimine yönelik tasarım değişikliği sayesinde, başka hiç bir değişikliğe yer verilmediği takdirde bile, benzer konfigürayonlardaki Cayman GPU'sunun Cypress GPU'sundan daha performanslı olacağı iddia ediliyor. 20 SIMD x 16 ALU x 5SP ile toplamda 1600 paralel işlem birimine sahip olan Cypress GPU'sundan farklı olarak Cayman GPU'su için muhtemel senaryonun 20 SIMD x 24 ALU x 4 SP ile toplamda 1920 paralel işlem birimine sahip olacağı yönünde bazı iddialar kulaktan kulağa dolaşsa da bu bilgi henüz doğrulanmadı. Gün ışığına çıkan resmi dökümanın diğer detaylarına baktığımızda ise Radeon HD 6900 serisiyle birlikte AMD cephesinde 2GB GDDR5 bellek kullanımının yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Hatırlanacağı üzere çift GPU'lu modelleri bir kenara bırakırsak, AMD sadece 6 monitör kullanımına olanak tanıyan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelinde standart olarak 2GB GDDR5 bellek kapasitesine yer vermişti. 32x ROP birimi ve 128 Z/Stencil gibi GPU özelliklerine sahip olacak Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970, bağlantı özellikleri açısındansa Radeon HD 6800 serisindeki anlayışı sürdürüyor ve çift DVI ile birlikte çift DisplayPort 1.2 ve HDMI 1.4 konnektörleriyle geliyor. Radeon HD 5800 serisine göre geometri performansını 2 kat arttıracağı belirtilen Radeon HD 6900 serisi AMD'nin bir başka dökümanına göre Radeon HD 5800 serisi ile kıyaslandığında Tessellation performansını da üç kat arttıracak.

Kasım ayı içerisinde lanse edilecek Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modelleri için henüz fiyat bilgisi açıklanmazken, çift GPU'lu Radeon HD 6990 ise son dakika değişikliği olmadığı takdirde Aralık ayının başı gibi lanse edilmiş olacak.