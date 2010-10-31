Doğrulandı: AMD Radeon HD 6900 serisi 4D ALU tasarımını baz alıyor

DirectX 11 destekli ikinci jenerayon ekran kartı ailesini, Radeon HD 6800 serisiyle birlikte endüstrinin beğenisine sunan AMD, yüksek performans segmenti için radikal değişiklikler planlıyor. Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerinde kullanılan Barts kod adlı yeni grafik biriminden farklı olarak, Radeon HD 6900 serisi için tasarlanan Cayman kod adlı grafik biriminin detayları netleşmeye başladı. AMD tarafından şimdiye kadar hazırlanan en güçlü grafik yongası olduğu belirtilen Cayman GPU'su için Radeon 9700 serisinde kullanılan RV300 GPU'sunun gerçekleştirdiği performans sıçramasının bir benzerini tekrarlayacağı iddia ediliyor.
Detaylı teknik özellikleri henüz açıklanmayan Cayman GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerine ait resmi bir döküman gün ışığına çıktı. AMD'ye ait döküman, Cayman GPU'sunda, paralel işlem birimlerinin (Stream/Shader Processors) verimliliğini arttırmaya yönelik köklü bir değişikliğe gidildiğini doğrulamış oldu. Radeon HD 5800 serisinde kullanılan Cypress GPU'sundan farklı olarak Cayman tasarımında 5D ALU (Mantık Birimi) terkibinden vazgeçen AMD, daha az zar alanında daha yüksek verimlilik sağlayan 4D ALU tasarımına geçiş yapıyor. Hangi konfigürasyona (3+1 ya da 2+2) sahip olduğu henüz bilinmeyen bu köklü değişiklik ile Evergreen serisinde %80 civarında olduğu öne sürülen paralel işlemci çalışma verimliliğinin daha yüksek seviyelere çıkartılacağı belirtiliyor.
Mantık Birimine yönelik tasarım değişikliği sayesinde, başka hiç bir değişikliğe yer verilmediği takdirde bile, benzer konfigürayonlardaki Cayman GPU'sunun Cypress GPU'sundan daha performanslı olacağı iddia ediliyor. 20 SIMD x 16 ALU x 5SP ile toplamda 1600 paralel işlem birimine sahip olan Cypress GPU'sundan farklı olarak Cayman GPU'su için muhtemel senaryonun 20 SIMD x 24 ALU x 4 SP ile toplamda 1920 paralel işlem birimine sahip olacağı yönünde bazı iddialar kulaktan kulağa dolaşsa da bu bilgi henüz doğrulanmadı. Gün ışığına çıkan resmi dökümanın diğer detaylarına baktığımızda ise Radeon HD 6900 serisiyle birlikte AMD cephesinde 2GB GDDR5 bellek kullanımının yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Hatırlanacağı üzere çift GPU'lu modelleri bir kenara bırakırsak, AMD sadece 6 monitör kullanımına olanak tanıyan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelinde standart olarak 2GB GDDR5 bellek kapasitesine yer vermişti. 32x ROP birimi ve 128 Z/Stencil gibi GPU özelliklerine sahip olacak Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970, bağlantı özellikleri açısındansa Radeon HD 6800 serisindeki anlayışı sürdürüyor ve çift DVI ile birlikte çift DisplayPort 1.2 ve HDMI 1.4 konnektörleriyle geliyor. Radeon HD 5800 serisine göre geometri performansını 2 kat arttıracağı belirtilen Radeon HD 6900 serisi AMD'nin bir başka dökümanına göre Radeon HD 5800 serisi ile kıyaslandığında Tessellation performansını da üç kat arttıracak.
Kasım ayı içerisinde lanse edilecek Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modelleri için henüz fiyat bilgisi açıklanmazken, çift GPU'lu Radeon HD 6990 ise son dakika değişikliği olmadığı takdirde Aralık ayının başı gibi lanse edilmiş olacak.
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İyi de 6000 serisi daha çıkmadan nasıl böyle 6000 serisinde iş yok dersin anlamıyorum. Tamam diğer dediklerine katılıyorum biraz ama AMD 6900 lerin daha farklı olacaklarını ve 6800 lerin 5700 serisi ile benzer olduğunu 6900 serisinde ise Tessellation gibi özelliklerin çok farklı olacağını söylemişti zaten. 6800 lere bakıp 6000 serisi fos çıktı dememelisin bence.
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Bir de Forumda 6800 serisine bakıp (ki 2 tane karttan bahsediyoruz) 6900 ler sanki çıkmış gibi "Tessellation hakkında atıp tuttular hiç te dedikleri gibi değil" diyen adamlar da var.
Oysa ki AMD Tessellation performansının epey artacağını ama 6900 serisinde bunun olacağını söyledi. Buna rağmen 6800 için öyle konuşan var. Bu adamların da anlaması kıt mıdır nedir?
Bence AMD 6800 serisi ile iyi iş yaptı. 6850 mesela. 5770 overclock konusunda kötüydü. 6850 ise overclock ile 6870 performansı veriyor. Üstelik 6870 neredeyse GTX470 seviyesine yakın kart.
Üstelik fiyatı da 199$. Ha belki diyeceksiniz ki GTX470 de 260$ a düştü diye. Ben bakıyorum hâlâ 325$ fiyatı var. GTX470 260$ a düştüğü zaman 6850 de 180$ a düşer. Arada 135 Lira fark var. Üstelik PSu olarak da sistemi o kadar zorlamıyor. Bence 6850 serinin en verimli kartı ve bence AMD iyi iş çıkardı. Kim ne derse desin...
@halilbas035
Kardeş. Senin dediğin ekran kartına yüklenme olayı yeni konsol çıkınca olacak inşallah. O zamana kadar oyunlar bu konsollara göre çıktığı sürece kalitesinde bir artma olacağını pek sanmıyorum..
Yok işte ortada oyun. Sorun orada. Çıkartırlar diyorsunuz da önümüzdeki gelecek oyunlara bakıyorum hiçbir nane yok grafiklerde. Tamam sıfırdan sistem toplayanlar ilk defa ekran kartı alanlar bütçeleri elverdiğince 6 serisinden kart alacaktır tabii ki, 5 serisi almaktansa. Ama 6 serisinin hiçbir artısı yok ki. Tabii sadece ati için konuşmuyorum, 580 çıksa onun da herhangi grafiksel teknolojik olarak bir artısı olmayacak. Hani bir dx12 gelse ya da ne bileyim bari physx gibi bir teknoloji geliştirsin ATI ve 6 serisine özel yapsın da bir albenisi olsun şu 6 serisinin yahu. Sırf performans için kart çıkartmış adamlar, e zaten ortada zorlayan oyun yok ki ben ne yapayım ekstra performansı.
Deli manyak tessellationlı bir oyun duyurulsa şu an, en erken 2011 in sonunda çıkar. "EN ERKEN".
2011 in sonunda 7 serisi gelmeyecek mi zaten? Kim bakacak şu an ayılıp bayıldığımız 6970 lere 6990'lara? Kimsenin umrunda olmayacak bile 6 serisi.
Ama ATI de Nvidia da kurnaz firmalar. İçimizi biliyorlar resmen. 6 serisi çıktı ya, sırf adı daha gelişmiş, 5 değil de 6 serisi diye insanlar gidip alacaklar. Daha büyük rakam ya koskoca 6 serisi bak. Sırf ismi yüzünden satıyorlar işte. Millet de koşup alıyor ne yapsın. 2 ay sonra 7 serisi çıksa gidip onu da alırlar.
5970 trde 1400den giriş yapmışdı şuan kur 1400lerde 1200-1250 arası gelirse iyi olur