Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dokunmatik ekrana sahip Samsung S5620 ''Monte'' kameralara yakalandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
75,8b
1
34
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2009 yılı son çeyrek finansal raporunu ve satış miktarlarını bugün yayınlayan Samsung'un 3.0 inç dokunmatik ekranlı yeni bir cep telefonu Dailymobile.se adresinde görüntülendi.

S5620 Monte kod adlı yeni modelin kullanıcılara hızlı internet erişimi sağlayan HSDPA şebekesi desteği, TouchWIZ arayüzü, 3.5 mm jak girişi, günümüzde gitgide standart haline gelen WI-FI ve GPS bağlantıları, Bluetooth gibi özellikler sunacağı; telefonun 200 MB'lık dahili belleğinin microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebileceği söyleniyor.

Samsung S5620 Monte'nin ne zaman resmi olarak tanıtılacağı ve piyasaya sürülme tarihi üzerindeki sis perdesi aralanmadı.


http://dailymobile.se/2010/01/28/pictures-samsung-s5620-leaked-photos/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Q klavye yı bulamadım msj yazarken, nerden gırcem ayarlıcam ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
mükemmel telefon ama türkcell de youtube den videoları izlemiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
mükemmel telefon ama türkcell de youtube den videoları izlemiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
ARKADAŞLAR ŞUANDA SEÇİM AŞAMASINDAYIM AMA YARIN SEÇİM YAPCAM BEN SAMSUNG DAN YANAYM ERAN HASSASİYETİ 5800 KABA VE DOKUNMATİK DEĞİL YAW RESMEN BASMATİKMİŞ O TEL ÇOK KÖTÜ DOKUNMATİK VAR STANDART BİR İŞLETİM SİSTEMİ ÇOK İYİ ZATEN NASIL OLSA 5800 DA TUŞ YOK DOKUNUYON O ZMN ADAM GİBİ TEL OLUSN SAMSUNG AL KARDEŞİM
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bnn bu telefonu bi detgide gördm ve çok beğendm ama tek kararsızlığım renk konusu sizce siyah-turuncu mu almalıym kırmızı-beyaz mı ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
vatanda 460 değildir ama su an hiperucuz.com da 484 lira en ucuzu su an için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 9 yıl
Vatanbilgisayar sitesini her gün takip etmeniz lazım hatta günde bir kaç kere, döviz kuruna göre mi yoksa kendi prosedüflerine göre mi indirim yapıyorlar bilmem ama 2 gün önce vatanbilgisayarda Samsung telefonların fiyatı bir hayli düşürülmüştü, bugün yine yüksek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
vatanda nerde 460 lira bi cevap yazabilir misiniz lütfen??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
güzelmiş haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
laerrof 9 yıl
ya samsung bu nasıl iş ya cihaz tasarım olarakta donanım olarakta güzel ama gel gör ki böyle bir cihaza flaş koymamak gaflette değil cehalet neredeyse ya ben çok zorda kaldığım zaman fotoğraf çekerim telefondan ya da o an yanımda fotoğraf makinem yoksa kullanırım telefonu fotoğraf yönünü tercih etmem pek telefonların her ne kadar mercekte büyük gözükse gözüme flaş olmadığı için bu telefon kafadan elenir gibime geliyor çoğu kişi için ama wi-fi için alırım bu cihazı bir de o ışıl ışıl amoled ekran için






herkese iyi çalışmalar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 9 yıl
S serisi samsung telefonların alayı aynı ya tek değişen makyaj
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TexasRanger 9 yıl
kamerasında flash olmaması handikap ama fiyatı uygun olursa alınabilir bir telefon diye düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgabc 9 yıl

IhtiyarDelikanli

S serisi samsung telefonların alayı aynı ya tek değişen makyaj


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
kamerasının flash'ı yok..cık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
75819 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
wi-fi, gps ve
2 etiket daha kamera samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl iPad videosunu Türkçe alt yazı ile izleyin! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim