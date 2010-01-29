Dokunmatik ekrana sahip Samsung S5620 ''Monte'' kameralara yakalandı

Haber Editörü
2009 yılı son çeyrek finansal raporunu ve satış miktarlarını bugün yayınlayan Samsung'un 3.0 inç dokunmatik ekranlı yeni bir cep telefonu Dailymobile.se adresinde görüntülendi.
S5620 Monte kod adlı yeni modelin kullanıcılara hızlı internet erişimi sağlayan HSDPA şebekesi desteği, TouchWIZ arayüzü, 3.5 mm jak girişi, günümüzde gitgide standart haline gelen WI-FI ve GPS bağlantıları, Bluetooth gibi özellikler sunacağı; telefonun 200 MB'lık dahili belleğinin microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebileceği söyleniyor.
Samsung S5620 Monte'nin ne zaman resmi olarak tanıtılacağı ve piyasaya sürülme tarihi üzerindeki sis perdesi aralanmadı.
http://dailymobile.se/2010/01/28/pictures-samsung-s5620-leaked-photos/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
herkese iyi çalışmalar...