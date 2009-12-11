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Dokunmatik ekranlı Nokia 5235, ''Comes With Music'' servisiyle geliyor

9 yıl
53,7b
1
19
Diğer
knight
Haber Editörü
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Dokunmatik ekranlı Nokia 5235, ''Comes With Music'' servisiyle geliyor
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Finlandiya kökenli mobil iletişim devi Nokia, dokunmatik ekranlı 5800 XpressMusic, 5530 ve N97 hamlelerinin ardından bütçe dostu 5230'u tanıtarak pazarın ilgi odağı haline gelmişti. Bugün, firma 5235 modelini anons ederek ürün gamını genişletmeye devam etti.

Gerek tasarım açısından gerekse donanımsal olarak 5230 ile göze çarpan farklılığı bulunmayan 5235, Nokia'nın ''Comes With Music'' servisiyle birlikte gelmesiyle 5230'dan ayrılıyor. Comes With Music servisi ile DRM korumalı yüzlerce parçayı yaklaşık 1 yıl boyunca telefonunuza bedava indirebiliyorsunuz.

111 x 51.7 x 15.5 mm ebatlarında ve 115 gram ağırlığında dizayna sahip Nokia 5235, quadband GSM - Dualband HSDPA şebekesiyle uyumlu çalışabilme, Symbian v9.4 işletim sistemi, 434 MHz ARM 11 işlemci, 3.2 inç 360x640 piksel 16 milyon renk dokunmatik TFT ekran (resistif), ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 70 MB dahili bellek, 16 GB'a kadar microSD kart desteği, Bluetooth v2.0, A2DP profili, 2 megapiksel CMOS sensörlü kamera, 640x480@30 FPS video kaydı, GPS alıcısı, FM radyo ve 1320 mAh lityum iyon batarya gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Telefon, iki farklı renk seçeneğiyle 2010'un ilk çeyreğinde 145 Euro civarında piyasaya sürülecek.


http://conversations.nokia.com/2009/12/11/nokia-5235-comes-with-music-rolls-into-view/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
amq ... bende 5230 war çok ta memnunum her bi bok war aq ... alttarafı bi wfi + flas + kamera eksik die chakma chakma bu ne amına koyam sanki sizde sper bi telefon warda konuşuonz salak herifler ... 5800 war dior mal oysa onda o telfon bile yok ama burda qeliip konşuyorsuz bn bu olayı anlamıorm aq .. .
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DH Misafiri 9 yıl
en iyisi 'nokia n97 mini'
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DH Misafiri 9 yıl
sanmam bu tek hoparlör 5800 çift ama 5800ında sesi fazla yüksek deil.6233bile çift hoparlör ama 5800a 4hoparlör koysunlar anca 6233e yetişir :D
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NomadCRY 9 yıl
Evet 5800ın hoparlör sesi 6233e yetişemiyor ama kalite olarak onu eziyor geçiyor
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DH Misafiri 9 yıl
sanmıyorum bu tek hoparlör 5800 çift ama farketmez 5800ın seside az zaten.bi 6233 kadar ses çıkartamıyor 5800 :S
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DH Misafiri 9 yıl
WLAN yok arkadaşlar en önemlisi bu
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DH Misafiri 9 yıl
arkadslar bunun sesi 5800 kadar cıkıyormudur acaba
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qpcole 9 yıl
Fena değil...
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korner12 9 yıl
2 Megapixel kamera... Çok ilginç ya... Resmen çin malı 5800 gibi olmuş... suyunu çıkarttılar iyice...
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the_alien89 9 yıl
5800'ın çakması resmen.. sitilini değiştrse daha iyi olurdu
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` quaD. 9 yıl
Telefonun ön tasarımı 5800'a benziyor..
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PC76 9 yıl
5800 kırpılmış versiyonu gibi
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