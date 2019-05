Dokunmatik ekranlı Nokia 5235, ''Comes With Music'' servisiyle geliyor

Tam Boyutta Gör

Finlandiya kökenli mobil iletişim devi Nokia, dokunmatik ekranlı 5800 XpressMusic, 5530 ve N97 hamlelerinin ardından bütçe dostu 5230'u tanıtarak pazarın ilgi odağı haline gelmişti. Bugün, firma 5235 modelini anons ederek ürün gamını genişletmeye devam etti.

Gerek tasarım açısından gerekse donanımsal olarak 5230 ile göze çarpan farklılığı bulunmayan 5235, Nokia'nın ''Comes With Music'' servisiyle birlikte gelmesiyle 5230'dan ayrılıyor. Comes With Music servisi ile DRM korumalı yüzlerce parçayı yaklaşık 1 yıl boyunca telefonunuza bedava indirebiliyorsunuz.

111 x 51.7 x 15.5 mm ebatlarında ve 115 gram ağırlığında dizayna sahip Nokia 5235, quadband GSM - Dualband HSDPA şebekesiyle uyumlu çalışabilme, Symbian v9.4 işletim sistemi, 434 MHz ARM 11 işlemci, 3.2 inç 360x640 piksel 16 milyon renk dokunmatik TFT ekran (resistif), ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 70 MB dahili bellek, 16 GB'a kadar microSD kart desteği, Bluetooth v2.0, A2DP profili, 2 megapiksel CMOS sensörlü kamera, 640x480@30 FPS video kaydı, GPS alıcısı, FM radyo ve 1320 mAh lityum iyon batarya gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Telefon, iki farklı renk seçeneğiyle 2010'un ilk çeyreğinde 145 Euro civarında piyasaya sürülecek.