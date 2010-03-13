Dokunmatik ekranlı ve QWERTY klavyeli Nokia C6 internette göründü

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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, geçtiğimiz haftalarda C serisinin ilk üyesi bütçe dostu C5'i lanse etmiş; hakkında rivayetler dolaşan C6 modelinin nasıl olacağını merak etmeye başlamıştık ta ki bugüne dek. QWERTY klavyeli C6 en sonunda internette göründü.

Dokunmatik ekranlı Nokia 5230'dan esintiler taşıyan C6, henüz üretici tarafından resmi olarak tanıtılmadı. Söylentilere göre yeni telefonda Symbian S60 5th Edition işletim sistemi, dokunmatik ekran (360x640 piksel?), dört band GSM - UMTS şebekesi desteği, 256 MB dahili bellek ve ekstra kapasite için microSD kart girişi yer alacak.

Nokia cephesinden gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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