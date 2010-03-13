Dokunmatik ekranlı ve QWERTY klavyeli Nokia C6 internette göründü

Haber Editörü
Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, geçtiğimiz haftalarda C serisinin ilk üyesi bütçe dostu C5'i lanse etmiş; hakkında rivayetler dolaşan C6 modelinin nasıl olacağını merak etmeye başlamıştık ta ki bugüne dek. QWERTY klavyeli C6 en sonunda internette göründü.
Dokunmatik ekranlı Nokia 5230'dan esintiler taşıyan C6, henüz üretici tarafından resmi olarak tanıtılmadı. Söylentilere göre yeni telefonda Symbian S60 5th Edition işletim sistemi, dokunmatik ekran (360x640 piksel?), dört band GSM - UMTS şebekesi desteği, 256 MB dahili bellek ve ekstra kapasite için microSD kart girişi yer alacak.
Nokia cephesinden gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
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qüzellll ne demek oluyor
Ben onu o anlamda söylemedim. N900'e kamyon dememin sebebi çok daha ağır optimizasyonları onlardan daha iyi kaldırmasıdır. Spor arabaya 10 tonluk bir yük yuklerseniz onu çekebilir mi? Ama kamyona yuklerseniz rahatlıkla o yükü çeker. Ne demek istediğimi şimdi anlamissindir
1)32GB dahili hafıza
2)Qwerty klavye
3)0.3 inç daha büyük ekran
4)5MP kamera
Arada fiyat farkına değer farklar var aslında. Ama dediğiniz gibi böyle dandik işlemci koyup bir sürü cihaz çıkartacağına adam akıllı bir işlemci koyup 1-2 cihaz çıkartsa daha iyi olur
Cihaz arayüzünün S60v5 olduğu açıkça ortada ve kullanılan işlemci de 434 yada 600MHz'lik bir Freescale
S^3 arayüzünün çok farklı olacağını mı düşünüyorsunuz?
Arayüz olarak fazla bir fark beklemeyin. Asıl fark performans ve multi touch olacak sadece.