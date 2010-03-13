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Dokunmatik ekranlı ve QWERTY klavyeli Nokia C6 internette göründü

9 yıl
69,8b
1
44
Diğer
knight
Haber Editörü
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Dokunmatik ekranlı ve QWERTY klavyeli Nokia C6 internette göründü
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, geçtiğimiz haftalarda C serisinin ilk üyesi bütçe dostu C5'i lanse etmiş; hakkında rivayetler dolaşan C6 modelinin nasıl olacağını merak etmeye başlamıştık ta ki bugüne dek. QWERTY klavyeli C6 en sonunda internette göründü.

Dokunmatik ekranlı Nokia 5230'dan esintiler taşıyan C6, henüz üretici tarafından resmi olarak tanıtılmadı. Söylentilere göre yeni telefonda Symbian S60 5th Edition işletim sistemi, dokunmatik ekran (360x640 piksel?), dört band GSM - UMTS şebekesi desteği, 256 MB dahili bellek ve ekstra kapasite için microSD kart girişi yer alacak.

Nokia cephesinden gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=tr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.bestofmicro.com%2Factualite%2F27560-nokia-c6.html&sl=auto&tl=en Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
bu telefon coook qüzellll :)
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halog 8 yıl

DH Misafiri

bu telefon coook qüzellll :)


qüzellll ne demek oluyor

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DH Misafiri 9 yıl
o kamyon dediğiniz N900 Iphone'uda Samsung'uda solluo rahat olun ;)
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Mr. Jingles 9 yıl
DH Misafiri
o kamyon dediğiniz N900 Iphone'uda Samsung'uda solluo rahat olun ;)

Ben onu o anlamda söylemedim. N900'e kamyon dememin sebebi çok daha ağır optimizasyonları onlardan daha iyi kaldırmasıdır. Spor arabaya 10 tonluk bir yük yuklerseniz onu çekebilir mi? Ama kamyona yuklerseniz rahatlıkla o yükü çeker. Ne demek istediğimi şimdi anlamissindir
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Mr. Jingles 9 yıl
Benim gördüğüm kadarıyla N97 ile 5800 arasındaki farklar;

1)32GB dahili hafıza
2)Qwerty klavye
3)0.3 inç daha büyük ekran
4)5MP kamera

Arada fiyat farkına değer farklar var aslında. Ama dediğiniz gibi böyle dandik işlemci koyup bir sürü cihaz çıkartacağına adam akıllı bir işlemci koyup 1-2 cihaz çıkartsa daha iyi olur
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prescott2400 9 yıl
wi-fi olursa kesinlikle tutar. fiyatı 600 civarı olur diye tahmin ediyorum. zaten daha üst seviyede bu özelliklerde n97 var. samsung corby e göre en avantajlı özelliği geniş çözünürlüklü ekranı olacaktır. samsung 320x240 iken c6 640x360 buda daha fazla video ve internet deneyimi demek. klavye konusunda şu an ben e71 kullanıyorum ve çok başarılı klavyesi var. bununda aşağı kalır olacağını sanmam. benim hayalim e71 kasasını kullanan ve aynı incelik ve zarafetteki bir tam dokunmatik ekranlı ve sürgülü klavyeli bir modelin çıkması.
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IRFUN4EVER 9 yıl
250 euro civarı bir fiyattan gelir ve maksimum tr fiyatı 700 lira gibi bişi olur. n97 de olan bütün özellikler bunda da olacak. muhtemelen dahili hafıza yerine sadece 2gblik bir microsd olacaktır. gps wifi 3.2 kamera da muhtemelen olur.
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kaansen32 9 yıl
Nokia bu işletim sistemini değiştirmediği sürece üst seviye cihazlarda bir yere gelemez android işletim sistemi ve 600 mhz nin üstünde bir işlemci takılırsa iyi olur yoksa herkesinde dediği gibi 5800 ın klavyeli hali bu alet n97 nin ana ekranını koymuşlar karışım bişey olmuş hep aynı hep aynı nokia
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Al PaC 9 yıl
Bu aletin üst seviye cihaz olmakla ilgisi yok lütfen tam bilgiye sahip olmadan yorum yapmayınız. Samsung uygun fiyatlı corby serisine alternatif olarak piyasaya sunacağı bir model. Gayet de kullanışlı olacağını düşünüyorum. Bar tipi dokunmatiklerden sonra böyle bir modele ihtiyacı vardı bence. 5230 veya 5530 dan biri fazlalık bence.
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Momo-Oz 9 yıl
600 lirayı geçmesinde wifi +3g si olsun tamamdır hemen alırım
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Iron Sky 9 yıl
Klavyeli 5800 :) aslinda hos gozukuyor..
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Mr. Jingles 9 yıl
N79 içinde SAR değeri yüksek diyorlardı ama iyi iş yaptı.SAR değerine bu kadar takmayın birşey olmaz.Şu an bu mesajları yazdığınız pc, izlediğiniz tv, dinlediğiniz radyo vs telefondan çok daha fazla radyasyon yayıyor
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ironman 9 yıl
C5 ve C6 nın SAR değerleri kaç acaba yüksek se fazla iş yapmaz..
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Mr. Jingles 9 yıl
Başka bir arkadaş S^3 olacağını söylemişti bende aradaki küçük bir ayrıntıyı gözden kaçırmışım; ekran görüntüsü

Cihaz arayüzünün S60v5 olduğu açıkça ortada ve kullanılan işlemci de 434 yada 600MHz'lik bir Freescale
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realceday 9 yıl

sugar_klavyeci

Başka bir arkadaş S^3 olacağını söylemişti bende aradaki küçük bir ayrıntıyı gözden kaçırmışım; ekran görüntüsü

Cihaz arayüzünün S60v5 olduğu açıkça ortada ve kullanılan işlemci de 434 yada 600MHz'lik bir Freescale

S^3 arayüzünün çok farklı olacağını mı düşünüyorsunuz?
Arayüz olarak fazla bir fark beklemeyin. Asıl fark performans ve multi touch olacak sadece.
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