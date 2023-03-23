Donald Trump'ın bu 'tutuklu fotoğrafları' yapay zekanın tehlikesini gösteriyor

Görüntüler Midjourney v5 ile oluşturuldu
Donald Trump'ın tutuklandığını gösteren bir dizi fotogerçekçi yapay zeka görüntüsü internette viral oldu. Son derece gerçekçi olan bu görüntüler teknolojinin hünerlerini ve aynı zamanda tehlikelerini gözler önüne seriyor. Dramatik görüntüler, eski başkanın bir grup polis memuru tarafından itilip kakılarak hapse atılmadan önce yere yığıldığını gösteriyor. Bu görüntüler Trump'ın bir yetişkin içerik modeline sus payı ödediği iddialarıyla suçlanmasından sonra paylaşıldı ve kısa sürede 4 milyon görüntülenmeye ulaştı.
Paylaşılan görüntülerin tamamı Elliot Higgins tarafından Midjourney v5 sürümü kullanılarak yapıldı. Midjourney, metin istemlerinden görsel sonuçlar üretmeye yaraya bir yapay zeka aracı konumunda. Görüntülerin paylaşılmasından sonra bazı insanlar bunların gerçek olduğuna inanırken Higgins ise Midjourney'den men edildi.
Obama ve Merkel'in de sahte fotoğrafları yapıldı
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)