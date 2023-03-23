Donald Trump'ın bu 'tutuklu fotoğrafları' yapay zekanın tehlikesini gösteriyor

Tam Boyutta Gör Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçim kampanyası sırasında Stormy Daniels'a “sus payı” vermekle suçlanıyor. Trump hakkındaki iddianamenin kabul edilmesi ve tutuklanması bekleniyor. Trump, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından “salı günü tutuklanacağım” demişti ancak şimdiye kadar resmi bir karar alınmış değil. Yasal süreç bir yana dursun, sosyal medya yapay zeka ile oluşturulmuş “tutuklu Trump” fotoğraflarıyla çalkalanıyor.

Görüntüler Midjourney v5 ile oluşturuldu

Donald Trump'ın tutuklandığını gösteren bir dizi fotogerçekçi yapay zeka görüntüsü internette viral oldu. Son derece gerçekçi olan bu görüntüler teknolojinin hünerlerini ve aynı zamanda tehlikelerini gözler önüne seriyor. Dramatik görüntüler, eski başkanın bir grup polis memuru tarafından itilip kakılarak hapse atılmadan önce yere yığıldığını gösteriyor. Bu görüntüler Trump'ın bir yetişkin içerik modeline sus payı ödediği iddialarıyla suçlanmasından sonra paylaşıldı ve kısa sürede 4 milyon görüntülenmeye ulaştı.

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Paylaşılan görüntülerin tamamı Elliot Higgins tarafından Midjourney v5 sürümü kullanılarak yapıldı. Midjourney, metin istemlerinden görsel sonuçlar üretmeye yaraya bir yapay zeka aracı konumunda. Görüntülerin paylaşılmasından sonra bazı insanlar bunların gerçek olduğuna inanırken Higgins ise Midjourney'den men edildi.

Obama ve Merkel'in de sahte fotoğrafları yapıldı

Tam Boyutta Gör Trump'ın görüntüleri dikkatli gözler için açıkça sahte olsa da yapay zekanın inanılmaz yeteneklerinin farkında olmayan, sosyal medyada gezinen sıradan insanlar bunlara inanabilir. Öte yandan Trump, kendisinin sahte görüntüleri paylaşılan tek siyasetçi değil. Barack Obama ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sahilde bir gün geçirdiklerini gösteren bir dizi fotoğraf da bu hafta paylaşılmıştı. Julian AI Art adlı Instagram sayfası tarafından paylaşılan bu fotoğraflar için de yine Midjourney v5 kullanıldı.

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