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    Donald Trump'ın bu 'tutuklu fotoğrafları' yapay zekanın tehlikesini gösteriyor

    Eski ABD Başkan Donald Trump, 2016 seçim kampanyası sırasında Stormy Daniels'a “sus payı” vermekle suçlanıyor. Yapay zeka tarafından yapılan tutuklu Trump fotoğrafları ise endişe verici.
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    Donald Trump'ın bu fotoğrafları yapay zekanın gücünü gösteriyor Tam Boyutta Gör
    Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçim kampanyası sırasında Stormy Daniels'a “sus payı” vermekle suçlanıyor. Trump hakkındaki iddianamenin kabul edilmesi ve tutuklanması bekleniyor. Trump, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından “salı günü tutuklanacağım” demişti ancak şimdiye kadar resmi bir karar alınmış değil. Yasal süreç bir yana dursun, sosyal medya yapay zeka ile oluşturulmuş “tutuklu Trump” fotoğraflarıyla çalkalanıyor.

    Görüntüler Midjourney v5 ile oluşturuldu

    Donald Trump'ın tutuklandığını gösteren bir dizi fotogerçekçi yapay zeka görüntüsü internette viral oldu. Son derece gerçekçi olan bu görüntüler teknolojinin hünerlerini ve aynı zamanda tehlikelerini gözler önüne seriyor. Dramatik görüntüler, eski başkanın bir grup polis memuru tarafından itilip kakılarak hapse atılmadan önce yere yığıldığını gösteriyor. Bu görüntüler Trump'ın bir yetişkin içerik modeline sus payı ödediği iddialarıyla suçlanmasından sonra paylaşıldı ve kısa sürede 4 milyon görüntülenmeye ulaştı.

    Paylaşılan görüntülerin tamamı Elliot Higgins tarafından Midjourney v5 sürümü kullanılarak yapıldı. Midjourney, metin istemlerinden görsel sonuçlar üretmeye yaraya bir yapay zeka aracı konumunda. Görüntülerin paylaşılmasından sonra bazı insanlar bunların gerçek olduğuna inanırken Higgins ise Midjourney'den men edildi.

    Obama ve Merkel'in de sahte fotoğrafları yapıldı

    Donald Trump'ın bu fotoğrafları yapay zekanın gücünü gösteriyor Tam Boyutta Gör
    Trump'ın görüntüleri dikkatli gözler için açıkça sahte olsa da yapay zekanın inanılmaz yeteneklerinin farkında olmayan, sosyal medyada gezinen sıradan insanlar bunlara inanabilir. Öte yandan Trump, kendisinin sahte görüntüleri paylaşılan tek siyasetçi değil. Barack Obama ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sahilde bir gün geçirdiklerini gösteren bir dizi fotoğraf da bu hafta paylaşılmıştı. Julian AI Art adlı Instagram sayfası tarafından paylaşılan bu fotoğraflar için de yine Midjourney v5 kullanıldı.

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 10 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    muşta nerede satılır ibanda harf olur mu divxplanet yeni adresi tansiyon 22 olursa ne olur fiber modem vdsl destekler mi

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