Trump'tan geri adım; Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar yeni tarifelerden muaf tutulacak

Tam Boyutta Gör Beyaz Saray'a geri döndüğü ilk günlerde teknoloji liderleriyle epey içli dışlı görünen Donald Trump, son haftalarda ise bu görüntüyle ters düşen pek çok karara imza attı. Donald Trump tarafından açıklanan ek gümrük vergileri, Silikon Vadisi'nde ciddi bir krize sebep oldu. Özellikle Çin, Tayvan, Vietnam gibi teknoloji dünyası için kritik role sahip ülkelere ağır gümrük vergileri getirilmesi, Apple ve Nvidia gibi şirketleri zorlu günlerin beklediği şeklinde yorumlandı. Nitekim bu durum borsaya da yansıdı ve pek çok teknoloji şirketi son günlerde kayda değer kayıplar yaşadı.

Ortaya çıkan bu tablo Donald Trump yönetimini de pek memnun etmemiş olacak ki Trump şimdi bu kararından kısmen de olsa geri adım atıyor. İlk olarak Çin dışındaki ülkelere uyguladığı tarifeleri yumuşatan ABD, şimdi de akıllı telefon ve bilgisayar gibi elektronik eşyalara muafiyet getirdi. Akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra harddiskler, işlemciler ve bellek çipleri de tarifelerden muaf olacak.

Havacılıkta biniş kartları ve check-in işlemleri tarihe karışıyor 2 sa. önce eklendi

Önümüzdeki Dönemde Elektronik Eşyalara Özel Tarifeler Belirlenebilir

Apple, Nvidia, Microsoft gibi Amerikalı teknoloji şirketlerini epey rahatlatacağı düşünülen bu muafiyet, kullanıcılar açısından da sevindirici bir gelişme olarak okunabilir. Zira yeni tarifelerin fiyat etiketlerine yansıması kaçınılmazdı. Şimdi bu konuda geri adım atılmış olması, üst üste gelecek zam haberlerini en azından bir süre ertelemiş oldu.

En azından bir süre ertelemiş oldu diyoruz çünkü bu topyekûn muafiyet önümüzdeki aylarda yerini yeni bir düzenlemeye bırakabilir. Trump yönetiminin belli başlı ürünlerde o ürüne özel olarak belirlenmiş tarifeler uygulayabileceği konuşuluyor. Örneğin Çin'den gelecek diğer ürünlere %125'lik tarife uygulanırken, belli başlı elektronik parçalara %10, %20 gibi daha düşük bir tarife uygulanabilir. Bu çerçevenin ne şekilde çizileceğini bekleyip göreceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Akıllı telefonlar Trump'ın yeni tarifelerinden muaf tutulacak