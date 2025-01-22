Yeni Samsung Galaxy AI özellikleri neler? Bu özellikler Galaxy S24 ve S23 serisine de gelecek!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Samsung, bugünkü Galaxy Unpacked etkinliği ile yeni Galaxy S25 serisini tanıttı. Lansmanın ana konusu Galaxy AI yapay zeka oldu. Samsung, Galaxy AI’a eklenecek yeni yapay zeka özelliklerini duyurdu.

Yeni yapay zeka özelliklerinin birkaçı Galaxy S25 serisine özel olacak. Pek çoğu ise Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 ve diğer eski Galaxy modellerine gelecek.

2025’te kullanıma sunulacak Galaxy AI yenilikleri neler?

Bas Konuş Gemini’a Doğrudan Eriş

Samsung, Google’ın sesli asistanı Google Gemini’a hızlı erişim için yan tuşa kısayol getiriyor. One UI 7 güncellemesi ile birlikte artık yan tuşa basılı tutarak doğrudan Gemini ile sohbet edebilirsiniz.

Samsung Uygulamalarına Gemini Entegre Edildi

Samsung'un Takvim, Not ve Anımsatıcı gibi yerleşik uygulamalarına Gemini yapay zekası entegre edildi. Kullanıcılar sesli olarak Gemini ile Samsung uygulamalarına eklemeler yapabilecek. Notlar, takvime kayıtlı etkinlikler ve anımssatıcılar hakkında Gemini AI'dan sesli olarak bilgi alabilecek.

Gemini Live

Google Gemini sizinle hemen hemen her şey hakkında sohbet edebilecek. Lansmanda gösterilen örnekte kullanıcı "Fotoğraf nasıl olmuş" diye soruyor ve Gemini, fotoğrafı nasıl geliştireceğine yönelik detaylı öneriler sunuyor.

Now Brief: Günün Öne Çıkanları

Tam Boyutta Gör

Galaxy S25 serisine özel olarak geliştirilen Now Brief, gün boyunca yapacaklarınız ve yaptıklarınız hakkında size özet sunuyor. Güne başlangıçta AI destekli uyku analizleri, hava durumu ve o günkü etkinlikleriniz hakkında bir özet gösteriyor. Günün sonunda ise günlük etkinliklerinize dair analizlere erişebilir ve günün öne çıkanlarını gözden geçirebilirsiniz.

Samsung Galaxy S25 Ultra tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 sa. önce eklendi

Now Bar

Tam Boyutta Gör Now Bar, her ne kadar bir Galaxy AI özelliği olarak lanse edilmese de yapay zekadan faydalanması nedeniyle bu içeriğimizde yer alabilir. Now Bar, One UI güncellemesi ile birlikte tüm Galaxy modellerine gelecek. Now Bar, iPhone ailesindeki Dinamik Ada arayüzüne benzer bir kullanım sunuyor.

Kilit ekranın alt bölümündeki küçük barda; telefonunuzdaki olup bitenler hakkındaki bilgilere, kişiselleştirilmiş bilgilere ve önerilere hızlı erişim imkanı tanıyor. Çalan müziği kontrol edebilir, sayacı takip edebilir, yol tariflerini görüntüleyebilir,

Videodaki Sesleri Yapay Zeka ile Filtreleyin

Tam Boyutta Gör

Galaxy AI artık fotoğrafların yanı sıra videolarda da çeşitli düzenlemeler yapmanıza izin veriyor. Ses Stüdyosu özelliği sayesinde videonuzdaki ses seviyelerini düzenleyebiliyorsunuz. Videodaki rüzgar, gürültü, müzik ve konuşma sesi seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Sanal Diyaftam Değişimi

Virtual Aperture, lenslerde fiziksel bir değişiklik olmaksızın, diyaframın değiştirilebilirmiş gibi hissedilmesini sağlayan bir algoritma kullanıyor

AI ile Portre Çekimleri

Ters ışık koşullarında bile gerçekçi tonlarda ve doğal cilt dokusu görünümüne sahip fotoğraflar yakalayabilirsiniz. My Filter özelliğini kullanarak fotoğraflarınıza daha şık bir görünüm kazandırabilir veya çekim sırasında ya da sonrasında kaydedilmiş fotoğraflardan kendi filtrelerinizi oluşturabilirsiniz.

Circle to Search Yeni Yeteneklere Kavuştu

Circle to Search uygulamasında yapılan güncellemeler, telefon ekranında arama yapmayı daha yararlı, hızlı ve bağlamsal hale getiriyor. Circle to Search, artık ekrandaki telefon numaralarını, e-mailleri ve URL'leri hızlı bir şekilde algılıyor ve tek bir dokunuşla arama yapılmasına, e-mail göndermeye veya bir web sitesini ziyaret etmeye olanak tanıyor.

Enerji Skoru

Genel sağlık verilerinizin bir özetini sunan Enerji Skoru ile sağlığınızın günlük hayatınızı nasıl etkilediğini tüm detaylarıyla öğrenin. Günlük olarak Enerji Skoru'nuzu iyileştirmeye yönelik faydalı ipuçları alın. Kişisel sağlık hedeflerinize ulaşmak için günlük rutininizi sağlık ipuçlarına göre planlayabilirsiniz.

Güncelleniyor...

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Samsung telefonlar için yeni Galaxy AI özellikleri neler?