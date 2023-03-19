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    Midjourney v5 çıktı: İnanmayacaksınız ama bu haberdeki tüm görseller yapay zekaya ait

    ChatGPT, GPT-4 ve diğer büyük dil modelleri teknoloji gündemini etkisine atlına almışken metinde görsele üretken yapay zeka araçlarındaki gelişim de Midjourney v5 ile inanılmaz seviyelere uzandı.
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    Midjourney 5 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Midjourney, kendi adını taşıyan yapay zeka üretme aracının 5. sürümünü beta olarak yayınladı. Twitter üzerinden yapılan duyuruda son versiyonun çok daha gelişmiş görsel kalitesi, daha çeşitli sonuçlar, daha geniş stil yelpazesi, kusursuz dokular ve diğer iyileştirmelere sahip olduğu belirtildi. Bu söylemler kağıt üzerinde anlaşılamayacak öneme sahip diyebiliriz zira Midjourney v5 ile üretilen görseller kelimenin tam anlamıyla “inanılmaz” bir seviyeye ulaşmış durumda.

    Midjourney'nin 5. sürümü yayınlandı

    Midjourney v5 Tam Boyutta Gör
    Midjourney, v4 sürümünde zaten harika sonuçlar ortaya koysa da çoğu zaman eller ve gözler kısmında zorluk yaşıyordu. Bir manzara resmi istediğinizde evet, sonuçlar mükemmel ancak bir insan resmi istediğinizde eller ve yüz kısmında zaman zaman bozulmalar yaşanıyordu. Yeni sürüm de yapay zeka artık çok daha gelişmiş durumda. Bu nedenle eller ve yüz hatları son derece gerçekçi. Oluşturulan görseller o kadar gerçekçi ki çoğu zaman bunların harika bir fotoğrafçı tarafından çekildiğini düşünüyorsunuz.

    Fark çok büyük

    Midjourney 5 çıktı! Bu haberdeki tüm görseller yapay zekaya ait Tam Boyutta Gör
    Midjourney v5 ile AI sanat meraklıları da bölünmüş durumda. Ancak bu fikir ayrılığı yeni sürümün kötü olmasından değil, aksine çok başarılı olmasından kaynaklanıyor. Bazı yorumcular yeni sürüm hakkında “korkutucu” ve “fazla mükemmel” ifadelerini kullanırken diğerleri hayranlıklarını gizleyemedi. Önceki sürümler ile son sürüm arasındaki farkı hemen alttaki görselden görebilirsiniz. Bu görselin üretilmesi için aynı istem kullanıldı: "CRT televizyon setinin yanında silahları olan kaslı bir barbar, sinematik, 8K, stüdyo aydınlatması"
    Midjourney 5 çıktı! Bu haberdeki tüm görseller yapay zekaya ait Tam Boyutta Gör
    Ürkütücü faktör bir yana, V4 ile karşılaştırıldığında Midjourney v5'in kalitesi önemli ölçüde artmış. Grafik tasarımcı Julie Wieland bir süredir Midjourney v4'ü (geçtiğimiz Kasım ayında yayınlandı) kullanıyor ve sürüm 5'in "inanılmaz derecede gerçekçi" cilt dokularına sahip olduğunu söylüyor. Yansımalar, parlamalar ve gölgeler de dahil olmak üzere ışık efektleri de çok daha iyi. Belki de en önemlisi, yapay zeka çoğu zaman doğal görünen eller ve gözler üretiyor. 

    Midjourney 5 çıktı! Bu haberdeki tüm görseller yapay zekaya ait Tam Boyutta Gör
    Midjourney v5, sanki uzunca bir süre gözlüğünüzü takmayıp ardından tekrar gözlüğünüzü takmışsınız gibi. Bununla birlikte yeni sürüm doğal çözünürlüğü 512x512 pikselden 1024x1024 piksele yükseltti. Ek olarak bu nedenle görüntülerin oluşturulması öncekine kıyasla biraz daha vakit alıyor. Midjourney, tıpkı Stable Diffusion ve DALL-E gibi görüntü sentezleyiciler gibi çalışıyor ve milyonlarca insan yapımı sanat eseri üzerinde eğitilmiş bir yapay zeka modeli kullanarak "istemler" adı verilen metin açıklamalarına dayalı görüntüler üretiyor. Eğer denemek istiyorsanız buradaki Discord sunucularına giriş yaparak “istemler” üretebilirsiniz. Aşağıdaki galeriden ise Midjourney v5 tarafından üretilmiş görsellere göz atabilirsiniz.

     

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/97983-midjourney-version-5-improves-almost-every-aspect-ai.html https://arstechnica.com/information-technology/2023/03/ai-imager-midjourney-v5-stuns-with-photorealistic-images-and-5-fingered-hands/ https://bootcamp.uxdesign.cc/midjourney-v5-is-here-so-whats-new-df3f3a645295
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 6 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 2 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 3 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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