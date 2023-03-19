Midjourney v5 çıktı: İnanmayacaksınız ama bu haberdeki tüm görseller yapay zekaya ait

ChatGPT, GPT-4 ve diğer büyük dil modelleri teknoloji gündemini etkisine atlına almışken metinde görsele üretken yapay zeka araçlarındaki gelişim de Midjourney v5 ile inanılmaz seviyelere uzandı.