DH haber sayfalarının AMP sürümü yenilenen tasarımıyla yayında!

Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesi DonanımHaber olarak, bu kez bizden bir haberle sizlerleyiz. Öyle ki bir süredir üzerinde çalıştığımız haber sayfalarımızın yeni AMP sürümünü yayınlamış olmanın verdiği haklı sevinci siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz.
AMP haber sayfaları, artık daha modern ve kullanıcı odaklı
Çok daha modern bir arayüze kavuşan yeni AMP haber sayfaları ile haber içeriğini öne çıkaran kullanıcı odaklı bir deneyim vadediyoruz. Üstelik bu deneyimi, AMP teknololojisi sayesinde çok daha hızlı sunuyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz?
Açılımı "Hızlandırılmış mobil sayfalar" olan AMP teknolojisi sayesinde, haber sayfalarımızın ön bellekleri Google sunucularına önceden yüklendiği için sayfaların açılış aşamasında ön bellek yüklemesine gerek kalmıyor. Bu sayede haber sayfalarımızın açılış süresini uzatan önbellek yükleme işlemi, AMP teknolojisiyle ortadan kalkıyor ve sayfalarımız saniyeler içerisinde ekranlarınıza ulaşıyor.
Yenilenen AMP haber sayfalarımızda, artık en beğenilen yorumları da sizlerle buluşturuyoruz. Böylece içerikle ilgili okurlarımızdan gelen en faydalı yorumları, sayfadan ayrılmadan görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca "İlgili Haberler" modülümüzden de mevcut içerikle ilgili haberleri bir bakışta görüntüleyebiliyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: