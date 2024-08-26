Çinli Dongfeng, 23 bin euro'luk elektrikli otomobilini Avrupa'da satışa sunuyor

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Tam Boyutta Gör Çinli Dongfeng, Avrupa'daki ürün yelpazesini genişletiyor. Şirket, 23 bin euro'dan başlayan fiyata sahip giriş seviyesi Nammi Box modelini İsviçre'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Uygun fiyatlı elektrikli otomobil, Citroen ë-C3 gibi Avrupalı rakipleriyle mücadele edecek.

Nammi Box özellikleri

Dongfeng'in S3 platformu üzerinde geliştirilen Nammi Box, 42,3 kWh'lik batarya paketine sahip. 94 beygir gücünde elektrik motora sahip araç, WLTP ölçümlerine göre 311 km menzil sunacak.

Şık görünüme sahip otomobil, ince bir LED ışık şeridiyle birbirine bağlanan ikiye bölünmüş farlarıyla dikkat çekiyor.bulunuyor. Nammi Box, gövdeyle aynı hizada duran kapı kolları, çerçevesiz pencereler ve gövdeyle kontrast oluşturan beyaz tavanıyla dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Aracın fiyatı düşünüldüğünde iç mekan gayet şık ve kaliteli görünüyor. Kapı panelleri ve gösterge panelinin alt yarısı boyunca uzanan beyaz kapitone deri, otomobile premium bir hissiyat veriyor. İki kollu direksiyon simidi ve arkasında küçük gösterge paneli ile ortada büyük bir bilgi eğlence ekranıyla iç mekan sade bir tasarıma sahip.

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İsviçre'de satılacak olan Nammi Box modelleri başlangıçta Çin'den ithal edilecek. Ancak Dongfeng'in, Avrupa'da bir fabrika açmak için İtalyan hükümetiyle görüştüğü bildiriliyor. Bu sayede şirket, Avrupa Birliği'nin gümrük vergilerinden kaçınmayı planlıyor.

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Dongfeng, 23 bin euro'luk elektrikli aracını Avrupa'ya getiriyor