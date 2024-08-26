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    Çinli Dongfeng, 23 bin euro'luk elektrikli otomobilini Avrupa'da satışa sunuyor

    Çinli Dongfeng, Avrupa'daki ürün yelpazesini genişletiyor. Şirket, 23 bin euro'dan başlayan fiyata sahip Nammi Box modelini İsviçre'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Otomobil neler sunuyor?
    Dongfeng, 23 bin euro'luk elektrikli aracını Avrupa'ya getiriyor Tam Boyutta Gör
    Çinli Dongfeng, Avrupa'daki ürün yelpazesini genişletiyor. Şirket, 23 bin euro'dan başlayan fiyata sahip giriş seviyesi Nammi Box modelini İsviçre'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Uygun fiyatlı elektrikli otomobil, Citroen ë-C3 gibi Avrupalı rakipleriyle mücadele edecek.

    Nammi Box özellikleri

    Dongfeng'in S3 platformu üzerinde geliştirilen Nammi Box, 42,3 kWh'lik batarya paketine sahip. 94 beygir gücünde elektrik motora sahip araç, WLTP ölçümlerine göre 311 km menzil sunacak.

    Şık görünüme sahip otomobil, ince bir LED ışık şeridiyle birbirine bağlanan ikiye bölünmüş farlarıyla dikkat çekiyor.bulunuyor. Nammi Box, gövdeyle aynı hizada duran kapı kolları, çerçevesiz pencereler ve gövdeyle kontrast oluşturan beyaz tavanıyla dikkat çekiyor.

    Dongfeng, 23 bin euro'luk elektrikli aracını Avrupa'ya getiriyor Tam Boyutta Gör
    Aracın fiyatı düşünüldüğünde iç mekan gayet şık ve kaliteli görünüyor. Kapı panelleri ve gösterge panelinin alt yarısı boyunca uzanan beyaz kapitone deri, otomobile premium bir hissiyat veriyor. İki kollu direksiyon simidi ve arkasında küçük gösterge paneli ile ortada büyük bir bilgi eğlence ekranıyla iç mekan sade bir tasarıma sahip. 

    İsviçre'de satılacak olan Nammi Box modelleri başlangıçta Çin'den ithal edilecek. Ancak Dongfeng'in, Avrupa'da bir fabrika açmak için İtalyan hükümetiyle görüştüğü bildiriliyor. Bu sayede şirket, Avrupa Birliği'nin gümrük vergilerinden kaçınmayı planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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