Çinli Dongfeng, 23 bin euro'luk elektrikli otomobilini Avrupa'da satışa sunuyor

Nammi Box özellikleri
Dongfeng'in S3 platformu üzerinde geliştirilen Nammi Box, 42,3 kWh'lik batarya paketine sahip. 94 beygir gücünde elektrik motora sahip araç, WLTP ölçümlerine göre 311 km menzil sunacak.
Şık görünüme sahip otomobil, ince bir LED ışık şeridiyle birbirine bağlanan ikiye bölünmüş farlarıyla dikkat çekiyor.bulunuyor. Nammi Box, gövdeyle aynı hizada duran kapı kolları, çerçevesiz pencereler ve gövdeyle kontrast oluşturan beyaz tavanıyla dikkat çekiyor.
İsviçre'de satılacak olan Nammi Box modelleri başlangıçta Çin'den ithal edilecek. Ancak Dongfeng'in, Avrupa'da bir fabrika açmak için İtalyan hükümetiyle görüştüğü bildiriliyor. Bu sayede şirket, Avrupa Birliği'nin gümrük vergilerinden kaçınmayı planlıyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.