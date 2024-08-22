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    BMW, Avrupa'da ilk defa Tesla'yı geride bıraktı: İşte en çok satan elektrikli otomobiller

    BMW geçtiğimiz ay Avrupa'da ilk kez Tesla'dan daha fazla elektrikli otomobil sattı. Temmuz ayında Avrupa'da en çok satan elektrikli araç modelleri neler?       
    BMW, Avrupa'da ilk defa Tesla'yı geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    BMW geçtiğimiz ay Avrupa'da ilk kez Tesla'dan daha fazla elektrikli otomobil sattı. Avrupa'da elektrik otomobil satışları yavaşlamasına rağmen BMW satışlarını arttırmayı başardı.

    Jato Dynamics'in verilerine göre, geçen ay Avrupa'da geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %2 artışla 1,03 milyon araç tescil edildi. Almanya, Fransa ve Belçika'da satışların düşmesine rağmen diğer AB pazarları büyümeyi desteklemeye yardımcı oldu.

    Jato'nun verilerine göre, Avrupa'daki elektrikli araç satışları Temmuz 2024'te yıllık bazda %6 düştü. Geçtiğimiz ay 139.300 adet elektrikli araç satışı gerçekleşti ve elektrikli araçların pazar payı %14,6'dan %13,5'e geriledi.

    BMW, ilk defa Tesla'yı geride bıraktı

    BMW, Avrupa'da ilk defa Tesla'yı geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Temmuz ayında elektrikli araç satışları %35 artarak 14.869'a ulaşan BMW, ilk kez Tesla'yı geride bırakarak pazar lideri oldu. Tesla, 14.561 adet ile ikinci, Volkswagen ise 12.213 adet ile üçüncü sırada yer aldı. Özellikle iX1 ve i4 modellerinin satışlarındaki artış BMW'nin başarısında rol oynadı. Bu iki model satışlarda 6. ve 7. sırada yer aldı. Tesla Model Y ise en çok satan model oldu.
    BMW, Avrupa'da ilk defa Tesla'yı geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Volvo'nun da satışları önemli ölçüde artarak pazar payını %5,5 gibi dikkat çekici bir oranda artırmayı başardı. Volvo'nun yeni EX30'u, en çok satan ikinci elektrikli model oldu.

    Tesla'nın satışları %16 düşerek 14.561'e gerilese de, şirket yıl başından bu yana en çok elektrikli araç satan üretici olma ünvanını koruyor. Tesla, Temmuz ayına kadar Avrupa'da 178.700 adet araç sattı. BMW 97.525, Volkswagen ise 88.445 adet araç satışı gerçekleştirdi. Ancak, Tesla'ya rakip birçok modelin piyasaya çıkması, şirketin pazar payını eritecek gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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