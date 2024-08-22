BMW, Avrupa'da ilk defa Tesla'yı geride bıraktı: İşte en çok satan elektrikli otomobiller

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BMW geçtiğimiz ay Avrupa'da ilk kez Tesla'dan daha fazla elektrikli otomobil sattı. Avrupa'da elektrik otomobil satışları yavaşlamasına rağmen BMW satışlarını arttırmayı başardı.

Jato Dynamics'in verilerine göre, geçen ay Avrupa'da geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %2 artışla 1,03 milyon araç tescil edildi. Almanya, Fransa ve Belçika'da satışların düşmesine rağmen diğer AB pazarları büyümeyi desteklemeye yardımcı oldu.

Jato'nun verilerine göre, Avrupa'daki elektrikli araç satışları Temmuz 2024'te yıllık bazda %6 düştü. Geçtiğimiz ay 139.300 adet elektrikli araç satışı gerçekleşti ve elektrikli araçların pazar payı %14,6'dan %13,5'e geriledi.

BMW, ilk defa Tesla'yı geride bıraktı

Tam Boyutta Gör Temmuz ayında elektrikli araç satışları %35 artarak 14.869'a ulaşan BMW, ilk kez Tesla'yı geride bırakarak pazar lideri oldu. Tesla, 14.561 adet ile ikinci, Volkswagen ise 12.213 adet ile üçüncü sırada yer aldı. Özellikle iX1 ve i4 modellerinin satışlarındaki artış BMW'nin başarısında rol oynadı. Bu iki model satışlarda 6. ve 7. sırada yer aldı. Tesla Model Y ise en çok satan model oldu.

Tam Boyutta Gör Volvo'nun da satışları önemli ölçüde artarak pazar payını %5,5 gibi dikkat çekici bir oranda artırmayı başardı. Volvo'nun yeni EX30'u, en çok satan ikinci elektrikli model oldu.

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Tesla'nın satışları %16 düşerek 14.561'e gerilese de, şirket yıl başından bu yana en çok elektrikli araç satan üretici olma ünvanını koruyor. Tesla, Temmuz ayına kadar Avrupa'da 178.700 adet araç sattı. BMW 97.525, Volkswagen ise 88.445 adet araç satışı gerçekleştirdi. Ancak, Tesla'ya rakip birçok modelin piyasaya çıkması, şirketin pazar payını eritecek gibi görünüyor.

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