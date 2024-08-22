BMW, Avrupa'da ilk defa Tesla'yı geride bıraktı: İşte en çok satan elektrikli otomobiller

Jato Dynamics'in verilerine göre, geçen ay Avrupa'da geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %2 artışla 1,03 milyon araç tescil edildi. Almanya, Fransa ve Belçika'da satışların düşmesine rağmen diğer AB pazarları büyümeyi desteklemeye yardımcı oldu.
Jato'nun verilerine göre, Avrupa'daki elektrikli araç satışları Temmuz 2024'te yıllık bazda %6 düştü. Geçtiğimiz ay 139.300 adet elektrikli araç satışı gerçekleşti ve elektrikli araçların pazar payı %14,6'dan %13,5'e geriledi.
BMW, ilk defa Tesla'yı geride bıraktı
Tesla'nın satışları %16 düşerek 14.561'e gerilese de, şirket yıl başından bu yana en çok elektrikli araç satan üretici olma ünvanını koruyor. Tesla, Temmuz ayına kadar Avrupa'da 178.700 adet araç sattı. BMW 97.525, Volkswagen ise 88.445 adet araç satışı gerçekleştirdi. Ancak, Tesla'ya rakip birçok modelin piyasaya çıkması, şirketin pazar payını eritecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.