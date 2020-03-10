DoNotPay eklentisi ile Netflix hesabının şifresini paylaşmak tarih oluyor

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Kısa süre önce yapay zeka desteğiyle yasal tavsiyeler veren bir aracın yapımcısı firma DoNotPay, yeni bir Google Chrome eklentisi çıkardı ve bu eklenti sayesinde abonelik hizmetlerinizin şifresini kimseye vermenize gerek kalmayacak. Netflix başta olmak üzere tarayıcı üzerinden oturum açılan tüm sistemlerde çalışan eklenti, karşı tarafa şifrenizi vermeden hesabınızı kullanma yetkisi veriyor ve kendinizi bu sayede güvenceye almış oluyorsunuz.

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Eklentiyi kurduktan sonra Netflix sayfasına Chrome üzerinden girip oturum açtıktan sonra, DoNotPay eklentisine gelip “Generate Link” butonuna tıklamak, özel ve paylaşılabilir bir link üretiyor. Bu link ile gönderdiğiniz kişi, hiçbir oturum açma bilgisi girmeden sizin hesabınıza erişim sağlayabiliyor. Eklenti ayrıca karşı tarafla takas özelliğine de sahip. Bu özellik ile siz karşı tarafın hesabına erişim sağlarken o da sizinkine erişebiliyor.

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Gönderdiğiniz kişi, eklenti tarafından oluşturulan linke tıkladığında, kendi bilgilerini doğrulamalarının ardından sizin hesabınıza erişebiliyor. Şifrenizi bilmeden hesabınızda oturum açmayı sağlamak için eklenti, tarayıcınızdaki çerezleri transfer ediyor ve bu transfer işlemini de güvenli hâle getiriyor. Çerezin transfer edilmesiyle hedef tarayıcı, oturum açma bilgileri istemeden sizin hesabınıza girebiliyor. Bu yöntemle karşı tarafın şifrenize erişebilmesi için hiçbir yol kalmamış oluyor.

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Eklentiyi indirmek için buradan DoNotPay Google Chrome eklentisi sayfasına gidebilirsiniz. Eklentiyi kurduktan sonra kayıt olmak zorunlu değil zira sistem, farklı özellikleri kullanmak için sizden bilgiler istiyor. Sadece hesap paylaşmak istiyorsanız kayıt kısmından çıkabilirsiniz.

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