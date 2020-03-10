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    DoNotPay eklentisi ile Netflix hesabının şifresini paylaşmak tarih oluyor

    DoNotPay Google Chrome eklentisi, günümüz modern problemlerinden birine oldukça modern ve yaratıcı bir çözüm sunuyor. Bu çözüm sayesinde kimseye Netflix şifresi vermeniz gerekmeyecek.
    1 hf.
    9,8b
    1
    11
    Tarayıcılar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    DoNotPay eklentisi ile Netflix hesabının şifresini paylaşmak tarih oluyor
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    Kısa süre önce yapay zeka desteğiyle yasal tavsiyeler veren bir aracın yapımcısı firma DoNotPay, yeni bir Google Chrome eklentisi çıkardı ve bu eklenti sayesinde abonelik hizmetlerinizin şifresini kimseye vermenize gerek kalmayacak. Netflix başta olmak üzere tarayıcı üzerinden oturum açılan tüm sistemlerde çalışan eklenti, karşı tarafa şifrenizi vermeden hesabınızı kullanma yetkisi veriyor ve kendinizi bu sayede güvenceye almış oluyorsunuz.

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    Eklentiyi kurduktan sonra Netflix sayfasına Chrome üzerinden girip oturum açtıktan sonra, DoNotPay eklentisine gelip “Generate Link” butonuna tıklamak, özel ve paylaşılabilir bir link üretiyor. Bu link ile gönderdiğiniz kişi, hiçbir oturum açma bilgisi girmeden sizin hesabınıza erişim sağlayabiliyor. Eklenti ayrıca karşı tarafla takas özelliğine de sahip. Bu özellik ile siz karşı tarafın hesabına erişim sağlarken o da sizinkine erişebiliyor.

    DoNotPay eklentisi ile Netflix hesabının şifresini paylaşmak tarih oluyor
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    Gönderdiğiniz kişi, eklenti tarafından oluşturulan linke tıkladığında, kendi bilgilerini doğrulamalarının ardından sizin hesabınıza erişebiliyor. Şifrenizi bilmeden hesabınızda oturum açmayı sağlamak için eklenti, tarayıcınızdaki çerezleri transfer ediyor ve bu transfer işlemini de güvenli hâle getiriyor. Çerezin transfer edilmesiyle hedef tarayıcı, oturum açma bilgileri istemeden sizin hesabınıza girebiliyor. Bu yöntemle karşı tarafın şifrenize erişebilmesi için hiçbir yol kalmamış oluyor.

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    Eklentiyi indirmek için buradan DoNotPay Google Chrome eklentisi sayfasına gidebilirsiniz. Eklentiyi kurduktan sonra kayıt olmak zorunlu değil zira sistem, farklı özellikleri kullanmak için sizden bilgiler istiyor. Sadece hesap paylaşmak istiyorsanız kayıt kısmından çıkabilirsiniz.



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    murderuo (ugur okur) 1 hf. en beğenilen
    ekstra olarak Donatpay i yapan firma bilgilerinize de erişmiş oluyor. tşk. güzelmiş.
    Yanıtla +67
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 hf.
    Ne güzel paylaşım yapın ayağına adamlar bedavaya binlerce netflix hesabına sahip oluyor :D
    Yanıtla +26
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    kymelria (. .) 1 hf.
    Chrome eklentisine hesap bilgilerini vermek mi?

    İsteyen kişiye şifreyi direk vereyim daha güvenli
    Yanıtla +22
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mion 1 hf.
    Torrentte bedava zaten.
    Yanıtla +3
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    Emyame (Mert Yerlikaya) 1 hf.
    Saçma sapan bir gönderi
    Yanıtla +1
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    obsesoz (Özkan Gülek) 1 hf.
    Donotpay bilgi sızıntısı için özür diledi..Tanıdık geldi mi!
    Yanıtla +8
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    The Hollow 1 hf.
    “DoNotPay does not store the cookies or have access to them,” Browder said. “We use VGS [Very Good Security], which provides encryption and PCI II compliance and is trusted by many fintech companies. The cookies are also encrypted in transit and can only be seen by the people you are sharing them with.”

    Bence gayet iyi. Kullanmak istemeyen kullanmasın zaten. Sonuç olarak alt tarafı bir streaming servisinin çerezi söz konusu. Ne olacak benim çerezleri satıp, hesabıma 10 kişi mi bağlanacak. Biz de anlamayacağız... Kimin hangi IP'den, hangi ülkeden, hangi saatte, hangi platformdan, hatta hangi tarayıcıdan giriş yaptığı zaten Netflix kayıtlarında görünüyor. Çoğu streaming platformunda da bunlar görünüyor. Dev şirketlere ceza kesiliyorken bu şirketi öyle bir durumda yerler.
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    QRocKfire (ibrahim yıldırım) 1 hf.
    Donatpay güvenilir görünmüyor.Şifre e maili eklenti görenmiş olur.Bir çok şifre çalınma olayı yaşanabilir.
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    kymelria (. .) 1 hf.
    Chrome eklentisine hesap bilgilerini vermek mi?

    İsteyen kişiye şifreyi direk vereyim daha güvenli
    Yanıtla +22
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 hf.
    Ne güzel paylaşım yapın ayağına adamlar bedavaya binlerce netflix hesabına sahip oluyor :D
    Yanıtla +26
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    Batuhangover01 1 hf.
    Bu özelliği benim üzerime denemek isteyenler için gönüllü numune olabilirim 😂
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    9834 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    donotpay, netflix hesap ve
    5 etiket daha netflix hesap paylaşma şifresiz hesap paylaşma Yazılım Web Siteleri Internet
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