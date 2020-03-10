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    Team17, Worms 2020 oyununun yolda olduğunu duyurdu

    İngiltere merkezli Team17 Digital tarafından geliştirilen Worms serisine bir yenisi daha ekleniyor. Şirket yayınladığı tanıtım videosuyla birlikte Worms 2020'yi resmi olarak duyurdu.
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    Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Team17, Worms 2020 oyununun yolda olduğunu duyurdu
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    Savaşçı solucanlar geri dönüyor. Worms serisinin yapımcı şirketi olan Team17 Digital, fenomen haline gelmiş bu oyunun yeni versiyonunun çok yakında yayınlanacağını açıkladı.

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    Farklı bir Worms oyunu bizi bekliyor

    Şirketin yayınladığı kısa tanıtım videosunda, eski bir TV'de önceki Worms oyunlarından bazı bölümler gösteriliyor ve videonun sonuna doğru ise savaşçı solucanlardan biri elindeki metal jopla TV'yi paramparça ediyor. Resmi Worms twitter hesabında yayınlanan açıklamaya bakılırsa, daha önce görmediğimiz türden bir Worms oyunu ile karşılaşacağız.

    Oyunun ne gibi yenilikler sunacağı konusunda ise henüz açıklanmış bir bilgi mevcut değil. Uzun yıllardır oyunseverler tarafından severek oynanan Worms serisi, sırayla oynanan taktik tabanlı bir 2D savaş oyunu diyebiliriz. Fenomen oyun Android, PlayStation 3, Xbox 360, iOS, Microsoft Windows ve Bada platformlarında oynanabiliyor.



    https://twitter.com/WormsTeam17/status/1237015284558561282 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    GAMEHUNTER (MESUT KAYNACI) 1 hf.
    En güzeli Worms Armageddon'du. Onu Remastered yapıp HD yapsalar yeter.
    Yanıtla +3
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    XanthiN (Ozan ) 1 hf.
    Mazisi bende derindir. Arkadaşlarla be oynardık be.
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    TheShadow (The Shadow) 1 hf.
    Lütfen ama lütfen Worms Armageddon gibi akıcı yapsınlar şu oyunu. Yeni çıkanların hepsi ağır aksak. Nerede o eski rope akrobasileri...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Bay Robot ( tunc) 1 hf.
    Keşke üç boyutlu yapsalardı...
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    fatalrhymex (serif fatalrhyme) 1 hf.
    Worms world party den sonra en çok zevk aldığım sürüm wmd olmuştu. İnşallah bunu da o klasik 2 boyutlu tadında çıkartırlar. Arkadaşlarla oynanacak en zevkli oyunlardan birisidir bence
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf.
    Ara sıra oynarım Worms World Party.

    Eğer iyi olursa gelsin. Her zaman yer var.
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