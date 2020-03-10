Team17, Worms 2020 oyununun yolda olduğunu duyurdu

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Savaşçı solucanlar geri dönüyor. Worms serisinin yapımcı şirketi olan Team17 Digital, fenomen haline gelmiş bu oyunun yeni versiyonunun çok yakında yayınlanacağını açıkladı.

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Farklı bir Worms oyunu bizi bekliyor

Şirketin yayınladığı kısa tanıtım videosunda, eski bir TV'de önceki Worms oyunlarından bazı bölümler gösteriliyor ve videonun sonuna doğru ise savaşçı solucanlardan biri elindeki metal jopla TV'yi paramparça ediyor. Resmi Worms twitter hesabında yayınlanan açıklamaya bakılırsa, daha önce görmediğimiz türden bir Worms oyunu ile karşılaşacağız.



Oyunun ne gibi yenilikler sunacağı konusunda ise henüz açıklanmış bir bilgi mevcut değil. Uzun yıllardır oyunseverler tarafından severek oynanan Worms serisi, sırayla oynanan taktik tabanlı bir 2D savaş oyunu diyebiliriz. Fenomen oyun Android, PlayStation 3, Xbox 360, iOS, Microsoft Windows ve Bada platformlarında oynanabiliyor.

https://twitter.com/WormsTeam17/status/1237015284558561282

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