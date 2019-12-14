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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Donuk tedavisi için sprey jel geliştirildi

    Donuk tedavisinin güncel yaklaşımdaki uygulamasında ilgili doku önce ılık suya daldırılıyor daha sonra ise ilgili doku antibiyotikli krem veya antienflamatuar kremler ile muamele ediliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Donuk tedavisi için sprey jel geliştirildi
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    Soğuktan donan uzuvların tedavisinin hızlı yapılması oldukça büyük önem arz ediyor çünkü tedaviye geç kalındığında ilgili doku gangrene ve gangreni takriben de amputasyona gidebiliyor.  Yeni geliştirilen sprey formuna sahip jel ise hastaneye ve herhangi bir sağlık merkezine erişimin mümkün olmadığı durumlarda ve alanlarda donuk tedavisinde başarı gösterecek gibi görünüyor.

    Donuk tedavisinin güncel yaklaşımdaki uygulamasında ilgili doku önce ılık suya daldırılıyor daha sonra ise ilgili doku antibiyotikli krem veya antienflamatuar kremler ile muamele ediliyor ancak uç şartlarda bu tedavi mümkün olmayabiliyor. Örnek vermek gerekirse bir dağın tepesine çıkan dağcıların sıcak suya erişimi olmayabiliyor ve ilgili kremler soğuktan donabiliyor.

    Yeni geliştirilen jel sprey formunda

    Donuk tedavisi için sprey jel geliştirildi
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    Bahsi geçen durumları göz önünde bulunan Hintli araştırma ekibi  donuk tedavisinde yararlı olabilecek deneysel jel geliştirdi.

    Yeni jel antikoagülan bir madde olan heparin maddesini içeriyor. Ayrıca jelin içeriğinde ibuprofen ve propilen glikol maddeleri bulunuyor. Propilen glikol jeli donmaya karşı korurken ibuprofen de ağrıyı ve enflamasyonu baskılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Beta blokerlerin kronik alkolizm tedavisinde kullanılması düşünülüyor"

    Geliştirilen jel laboratuvar deneylerine tabi tutuldu ve sıçanlarda oluşturulan donuk yaralarına uygulandı. Jel uygulandıktan 14 gün sonra sıçanlardaki yaraların tamamıyla iyileştiği gözlemlendi. Aynı zamanda tedavisiz bırakılan kontrol grubu sıçanlarının yaralarının ise %40'ının iyileştiği; antibiyotikli kremler ile tedavi edilen grubun yaralarının ise %80 oranında iyileştiği bildiriliyor.

    Yeni araştırma ACS Biomaterials Science & Engineering adlı dergide yayımlandı.



    https://newatlas.com/medical/spray-gel-frostbite-treatment/ Yorum Yaz
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    cceviz 3 sa.
    Bu yaşıma kadar kangren zannettim ben onu
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