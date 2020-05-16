Doom Eternal’ın ilk güncellemesi, şikayetlerle beraber geldi

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20 Mart tarihinde piyasaya çıkan Doom Eternal dün itibariyle ilk güncellemesini aldı. Yeni güncellemede oyuna yeni bir karakter geliştirme sistemi, çeşitli iyileştirmeler ve son olarak oyuncuların adını duyduğunda bile tüylerini diken diken eden Irdeto firmasına ait Denuvo hile koruma sistemi eklendi.

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Irdeto’nun yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığı ve özellikle çok oyunculu modlarda hile yapmanın önüne geçmek üzere geliştirilen sistem, Doom Eternal’a eklenmesiyle birlikte tepkilerin de merkezi haline geldi.

Oyuncuların Denuvo hile korumasına tepki göstermesinin nedeni ise sistemin oyunu ilk çalıştırdığınızda bilgisayara yüklediği kernel mod sürücüsü. Oyunu çalıştırdığınızda aktif olan ve oyundan çıktığınızda kendini kapatan sistem, kullanıcılara göre kişisel bilgilerin ele geçirilmesi için bir geçit görevi görebilir. Irdeto, Denuvo hile korumasıyla hiçbir kişisel verinin toplanmadığını söylese de sürücünün işletim sisteminin Doom’u yönetmesine yönelik birtakım bilgileri topladığı ve bunları Amazon sunucularına gönderdiği belirtilmiş.

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Denuvo hile korumasının oyuna eklenmesinden sonra Doom Eternal’ın Steam yorumları da eleştirilerden nasibini aldı. Steam’de artış gösteren olumsuz yorumlar, Reddit gibi mecralarda da kendine yer buldu. Konu hakkında yorum yapanlar, hile korumasının bilgisayardan kaldırılması yönünde paylaşımda bulunmuş durumda. Şikayetler arasında mavi ekran hataları, performans düşüşleri ve oyunun çalışmaması gibi hususlar bulunuyor.

Siz de Doom Eternal’a sahipseniz, yorumlarda yeni güncellemeyle ilgili tecrübelerinizi paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin.

https://www.pcgamer.com/uk/doom-eternals-first-update-includes-denuvo-anti-cheat/

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