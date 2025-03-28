Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    InZoi'nin yapımcıları Denuvo engelini kaldırıyor; Oyunda modlara izin verilecek

    Son günlerin çok konuşulan oyunu InZoi, yakında çok daha ilginç hâle gelebilir. Oyundaki Denuvo engelini kaldıran stüdyo, başkaları tarafından yapılan modlar için kapıyı araladı.
    InZoi Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasında son günlerin en çok konuşan yapımı InZoi oldu. The Sims'in çok daha gerçekçi bir versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz InZoi, dün erken erişime açıldı. Oyun henüz erken erişim aşamasında olmasına ve şu anda sadece PC'de oynanabilmesine rağmen kısa sürede yayıldı. Hatta Steam'de istek listesine en çok eklenen oyun oldu.

    The Sims ve InZoi gibi oyunlar yapıları gereği modlarla zenginleştirmeye son derece elverişli oyunlar. Hâl böyleyken InZoi'deki Denuvo sistemiyle bunun önünün tıkanmış olması, oyuncular tarafından pek hoş karşılanmadı. InZoi'yi daha ilk günden alan oyuncular sosyal medyada ve oyuncu forumlarında bu konudan şikayet edince, stüdyo da Denuvo konusunda kararını değiştirdi.

    InZoi, Başkaları Tarafından Yapılan Modlara Kapıyı Araladı

    Daha önce PUBG: Battlegrounds'ı da yapan Güney Koreli oyun stüdyosu Krafton, InZoi'yi korsana karşı korumak için kullandıkları Denuvo sistemini devre dışı bırakacaklarını açıkladı. Böylece başkaları tarafından yapılan modların InZoi'ye aktrarılmasının da önü açılmış oldu.

    InZoi'nin yönetmeni ve yapımcısı olan Hyungjun Kim, oyunun resmi Steam sayfası üzerinden yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "“Denuvo'yu kaldırmanın, oyunun crack'lenme ve yasadışı olarak dağıtılma riskini artırdığının farkındayız. Diğer yandan bunun kıymetli bir fırsat yarattığına inanıyoruz: Çünkü bu sayede InZoi daha özgürce yapılandırılabilir hâle gelecek. Böylece oyuncular diğer oyuncular için yeni deneyimler yaratabilecekler. Bu özgürlüğü en başından itibaren sağlamanın, topluluk için inovasyonun ve uzunca süre devam edecek bir oyun keyfinin önünü açacağına inanıyoruz.”

    Önümüzdeki dönemde de çokça konuşulacak gibi görünen InZoi'ye dair ilk izlenimlerimizi paylaştığımız ön inceleme videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    Profil resmi
    TheJudgé 1 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tod kampanya taraftarium 24 tivibu mu tv plus mı giyilmiş ayakkabı nasıl iade edilir uyku kaçıran reçetesiz ilaçlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 12
    Apple iPhone 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum