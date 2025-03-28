InZoi'nin yapımcıları Denuvo engelini kaldırıyor; Oyunda modlara izin verilecek

The Sims ve InZoi gibi oyunlar yapıları gereği modlarla zenginleştirmeye son derece elverişli oyunlar. Hâl böyleyken InZoi'deki Denuvo sistemiyle bunun önünün tıkanmış olması, oyuncular tarafından pek hoş karşılanmadı. InZoi'yi daha ilk günden alan oyuncular sosyal medyada ve oyuncu forumlarında bu konudan şikayet edince, stüdyo da Denuvo konusunda kararını değiştirdi.
InZoi, Başkaları Tarafından Yapılan Modlara Kapıyı Araladı
Daha önce PUBG: Battlegrounds'ı da yapan Güney Koreli oyun stüdyosu Krafton, InZoi'yi korsana karşı korumak için kullandıkları Denuvo sistemini devre dışı bırakacaklarını açıkladı. Böylece başkaları tarafından yapılan modların InZoi'ye aktrarılmasının da önü açılmış oldu.
InZoi'nin yönetmeni ve yapımcısı olan Hyungjun Kim, oyunun resmi Steam sayfası üzerinden yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "“Denuvo'yu kaldırmanın, oyunun crack'lenme ve yasadışı olarak dağıtılma riskini artırdığının farkındayız. Diğer yandan bunun kıymetli bir fırsat yarattığına inanıyoruz: Çünkü bu sayede InZoi daha özgürce yapılandırılabilir hâle gelecek. Böylece oyuncular diğer oyuncular için yeni deneyimler yaratabilecekler. Bu özgürlüğü en başından itibaren sağlamanın, topluluk için inovasyonun ve uzunca süre devam edecek bir oyun keyfinin önünü açacağına inanıyoruz.”
Önümüzdeki dönemde de çokça konuşulacak gibi görünen InZoi'ye dair ilk izlenimlerimizi paylaştığımız ön inceleme videosunu aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo