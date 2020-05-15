TUSAŞ’ın geliştirdiği mobil uygulamayla şirketin ürünleri telefonlarımıza geliyor

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Ülkemizin önemli savunma sanayi şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), proje halinde olan ve envanterindeki ürünlerini kamuoyuna daha iyi tanıtmak için bir TUSAŞ mobil adlı uygulama geliştirdi.

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Şirket tarafından geliştirilen Anka, Atak, Milli Muharip Uçak ve Hürkuş gibi birçok ürünün detaylarının incelenebildiği uygulamada ayrıca artırılmış gerçeklik özelliği de bulunuyor. Kullanıcılar bu sayede envanterdeki ürünlerle öz çekim yapma imkânına sahip olacak. Uygulama, Google Cardboard desteğiyle sanal hangar turu tecrübesi vadediyor.

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TUSAŞ mobil hakkında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Uygulamayı herkesin cep telefonlarına yüklemesini istiyoruz. TUSAŞ olarak gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli ürünler hakkında detaylı bilgi almak, bu ürünler ile sanal ortamda buluşmak artık çok daha kolay oldu. TUSAŞ uygulamamızla, sanal hangar turu, artırılmış gerçeklik ile 360 derece ürünleri yakından görme, kariyer fırsatları gibi birçok bilgiye erişebileceksiniz.” ifadelerini kullanmış.

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Siz de uygulamayı denemek isterseniz aşağıdaki linke tıklamanız yeterli olacaktır.

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https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/tusas-urunleri-mobilde/1841985

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