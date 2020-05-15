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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TUSAŞ’ın geliştirdiği mobil uygulamayla şirketin ürünleri telefonlarımıza geliyor

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ),geliştirdiği mobil uygulama ile şirketin proje halindeki ve envanterindeki ürünlerini inceleyebiliyoruz.
    19 sa.
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    Mobil Uygulamalar
    Gökhan G.
    Editör
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    TUSAŞ’ın geliştirdiği mobil uygulamayla şirketin ürünleri telefonlarımıza geliyor
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    Ülkemizin önemli savunma sanayi şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), proje halinde olan ve envanterindeki ürünlerini kamuoyuna daha iyi tanıtmak için bir TUSAŞ mobil adlı uygulama geliştirdi.

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    Şirket tarafından geliştirilen Anka, Atak, Milli Muharip Uçak ve Hürkuş gibi birçok ürünün detaylarının incelenebildiği uygulamada ayrıca artırılmış gerçeklik özelliği de bulunuyor. Kullanıcılar bu sayede envanterdeki ürünlerle öz çekim yapma imkânına sahip olacak. Uygulama, Google Cardboard desteğiyle sanal hangar turu tecrübesi vadediyor.

    TUSAŞ’ın geliştirdiği mobil uygulamayla şirketin ürünleri telefonlarımıza geliyor
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    TUSAŞ mobil hakkında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Uygulamayı herkesin cep telefonlarına yüklemesini istiyoruz. TUSAŞ olarak gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli ürünler hakkında detaylı bilgi almak, bu ürünler ile sanal ortamda buluşmak artık çok daha kolay oldu. TUSAŞ uygulamamızla, sanal hangar turu, artırılmış gerçeklik ile 360 derece ürünleri yakından görme, kariyer fırsatları gibi birçok bilgiye erişebileceksiniz.” ifadelerini kullanmış.

    TUSAŞ’ın geliştirdiği mobil uygulamayla şirketin ürünleri telefonlarımıza geliyor
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    Siz de uygulamayı denemek isterseniz aşağıdaki linke tıklamanız yeterli olacaktır.

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    TUSAS TUSAS TUSAS TUSAS TUSAS - TURK HAVACILIK VE UZAY SANAYI ANONIM SIRKETI Oyunlar Ücretsiz 575.8 MB



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/tusas-urunleri-mobilde/1841985 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    raxetul (Emrah Urhan) 6 sa.
    Tanıtımlar, kitaplar uygulama şeklinde olmamalı. Savunma sanayi ürünleri Youtube kanalı açıp ayrı listeler halinde tanıtılmalı. Böyle yayılma ihtimali çok az. Broşür için kitap basmaktan farkı yok.
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    smart1978 (X Y) 9 sa.
    TUSAS, Turk-Amerikan ortak yatirim sirketi olarak kurulmustur.

    Guzel gelismeler
    tusas.com/...

    Logosunu da begendim.
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    Kampaku 10 sa. yeni yorumcu
    Babam kesin çok sever bu uygulamayı. İşi gücü bırakmış YouTube'dan savunma sanayi videolarını izleyip duruyor. Bana da o alanda uzmanlaşmamı tembihliyor sürekli. Sanırım bu sektörlerin fanları baya ağır.
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    muroooo19 (murat aksdjas) 10 sa.
    Mı 6 ilede uyumlu değilmiş.
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    bahner (100 HRC) 17 sa.
    Ne yazık ki eski telefonlarda (Note 4) çalışmıyor.
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    sonere3818@gmail.com 15 sa. bahner
    Senin telle alakası yok bendede çalışmıyor bi sıkıntı var not:(tel Huawei mate 10 pro Android 9)
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