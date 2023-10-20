Doping Hafıza, KPSS için neler sunuyor? Avantajları neler?

- KPSS Paketlerinde Neler Var?
- 7/24 Çalışma Özgürlüğü
- Ders Videoları ve Soru Bankaları Bir Arada
- Reflekslerle Matematik
- İnteraktif Konu Anlatımları
- Yapay Zeka Destekli Teknolojiler
- Özelleştirilmiş Program
- KPSS 2024 için Güncellendi
- Zaman Kazandıran Özet Bilgiler
- Eğitim Bilimleri
- ÖABT Çıkmış Sorular
- Kendinizle Yarışın
- Bire Bir Canlı Özel Ders
- Yorumlar
KPSS Paketlerinde Neler Var?
Doping Hafıza, KPSS’ye hazırlananlar için 8 farklı paket seçeneği sunuyor. Lisans, önlisans ve ortaöğretim seçenekleri mevcut. Öğretmen adayları için Eğitim Bilimleri'ni içeren paket seçeneğine de yer veriliyor. KPSS 2024 paketlerinde binlerce ders videosu ve binlerce videolu çözümlü soru bulunuyor. Doping Hafıza, sürekli güncellendiği için ders sayıları ve soru sayıları sürekli artıyor. Kullanıcılar dersleri telefon, tablet ve bilgisayardan online olarak takip edebiliyor.
Doping Hafıza KPSS paketleri: https://www.dopinghafiza.com/kpss-lisans
7/24 Çalışma Özgürlüğü
Doping Hafıza, öğrencilere 7/24 çalışma özgürlüğü sunuyor. Öğrenciler dilediği vakitte dilediği konuya çalışabiliyor. Özel sektörde çalışan KPSS adayları için molalarda, akşam vaktinde veya gece yatmadan önce çalışma fırsatı sunuyor. Daha önce seyredilen bir ders videosu, herhangi bir sınır olmadan tekrar izlenebiliyor. Ayrıca günde kaç saat çalışabileceğinizi belirterek kendinize uygun çalışma programı hazırlayabiliyorsunuz.
Ders Videoları ve Soru Bankaları Bir Arada
Ders videoları ve video çözümlü soru bankaları bir arada sunuluyor. Öğrencilerin hem ders çalışma hem de soru çözme konusundaki ihtiyaçları gideriliyor. Doping Hafıza, YouTube’daki ders videolarından farklı olarak soru bankası özelliği ile öne çıkıyor. Çok sayıda sorunun bulunduğu platformda, sorular için videolu çözümlere de yer veriliyor. Bir testi tamamladıktan sonra nerede yanlış yapıldığını ve yanlış yapılan soruların videolu çözümünü kolaylıkla görebilmek mümkün.
Doping Hafıza'daki soru sayısı her geçen gün çoğalıyor. Periyodik olarak yeni sorular yükleniyor. Böylece soru bankası sürekli olarak büyüyor.
Reflekslerle Matematik
Reflekslerle Matematik, gerekli tüm matematiksel becerilerin adım adım kazandırıldığı bir sistemdir. Öğrenci, her konuyu temelden ve reflekslere parçalanmış şekilde öğrenir. Her refleksten sonra soru çözer. Birikimli ilerleyerek kompleks soruları çözmek için gerekli donanıma sahip olur. Animasyonlar ve simülasyonlar, püf noktalar, pratik yöntemler ve tüm soru kalıplarının bulunduğu binlerce soruyla KPSS Matematik'i farklı ve yenilikçi bir biçimde öğretiyor.
İnteraktif Konu Anlatımları
Öğrencilerin konuyu daha hızlı şekilde anlaması ve ezberinde uzun süre tutabilmesi için interaktif konu anlatımları, hareketli infografikler, kavram haritaları, akıl haritası ve hafıza tekniklerine yer veriliyor. Derste hangi anlatım tekniğinin kullanıdlığı bilgisi, dersin isminin yanında belirtiliyor. İnteraktif dersler ile geleneksel dersleri ayırt edebiliyorsunuz.
Yapay Zeka Destekli Teknolojiler
Doping Hafıza, bu sene yapay zeka destekli akıllı teknolojiler ile güncellendi. Yapay zekadan yararlanarak öğrencinin eksikleri tespit ediliyor. Hangi konulara daha fazla çalışması gerektiği söyleniyor.
Yapay zeka ders koçuna anlamadığınız konuları sorarak ek bilgi alabiliyorsunuz. Yapay zekalı chatbot olarak görev yapan bu teknoloji 7/24 sorularınızı anında yanıtlıyor. Dilerseniz Koçum Yanımda seçeneği üzerinden canlı öğretmene bağlanarak birebir canlı destek alabiliyorsunuz.
Özelleştirilmiş Program
Doping Hafıza, bilgi birikiminize ve çalışma müsaitliğinize göre özelleştirilmiş çalışma programı hazırlıyor. Dilerseniz kendinize uygun hazır çalışma programı oluşturabiliyorsunuz. Ders çalışma günlerini ve saatlerini belirleyerek özel program hazırlayabiliyorsunuz. Başka bir seçenekte ise Seviye Tespit Sınavı’na katılıyor ve seviyenize göre özelleştirilmiş özel program oluşturabiliyorsunuz.
KPSS 2024 için Güncellendi
Soruların ve derslerin içeriği 2024 sınavına uygun olarak güncellendi. Ders esnasında hocaların notlarında ve soruların içeriğinde bu güncellemenin etkisini görüyoruz. Günceller hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Ayrıca sınava kadar değişmesi muhtemel veriler hakkında (örneğin nüfus sayısı) hocalar gerekli bilgilendirmeyi yapıyor ve bu verinin güncellendiğinde videonun güncellenerek yenisinin ekleneceği ifade ediliyor. Soru bankasındaki sorular ve derslerin içeriği, 2023 KPSS sınavında çıkanlara göre revize edilmiş. Doping Hafıza, KPSS 2024 sınavı için güncelleri sunuyor.
Zaman Kazandıran Özet Bilgiler
KPSS’ye hazırlanan adaylar için zaman tasarrufu büyük önem taşıyor. Kimi adaylar uzun vakit ayırabilirken, pek çok adayın ders çalışmak için kısıtlı vakti oluyor. Sınavda çıkacak konulara yönelik özetlenmiş verilere ihtiyaç duyuyor. Doping Hafıza, konular hakkında sınava yönelik gerekli detayların bulunduğu ancak özetlenmiş bilgiler içeriyor. Deyim yerindeyse konuları hap haline getirerek sunuyor. Bu da zamandan tasarruf sağlıyor. Ayrıca ezber yapmayı kolaylaştırıyor.
Eğitim Bilimleri
KPSS Eğitim Bilimleri paketi bu sene Temmuz ayında sisteme eklendi. Sınıf yönetimi, program geliştirme, öğretim yöntemleri gibi dersler içeriyor. Eğitim Bilimleri paketinde hareketli infografikler, konu anlatımları, kavram haritaları, interaktif sorular, video sonrası soruları ve video çözümlü soru bankası mevcut.
ÖABT Çıkmış Sorular
Öğretmen adayları için en yüksek puan getirisi olan ve sınava hazırlananların mutlaka göz attığı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için çıkmış sorular sisteme eklendi. Alanınızla ilgili bugüne kadar çıkmış tüm ÖABT sorularını ve çözümlerine Doping Hafıza’dan ulaşabilirsiniz.
Kendinizle Yarışın
Bire Bir Canlı Özel Ders
Sistemdeki videolar ve soru çözümlerinin yetersiz kaldığı noktalarda daha iyi öğrenebilmek için bire bir canlı özel ders alabiliyorsunuz. Platformdaki Şimdi Anladım uygulaması üzerinden canlı görüşme başlatabiliyorsunuz.
Doping Hafıza KPSS paketleri: https://www.dopinghafiza.com/kpss-lisans
Doping Hafıza'nın arayüzünden ekran görüntülerine aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.