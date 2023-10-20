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    Doping Hafıza, KPSS için neler sunuyor? Avantajları neler?

    Bu içeriğimizde Doping Hafıza KPSS paketinin neler sunduğuna bakıyoruz. Doping Hafıza'nın öne çıkan özellikleri neler? Diğer online derslerden farkları neler?     
    Doping Hafıza, KPSS için neler sunuyor? Avantajları neler? Tam Boyutta Gör
    Hayatın her alanında olduğu gibi eğitim de dijitalleşmenin etkileri görülüyor. Öğrenciler, fiziksel kurslar yerine online eğitim araçlarına yöneliyor. Uzun süredir dijital eğitim alanında boy gösteren Doping Hafıza, KPSS’ye internet üzerinden hazırlanmak isteyen öğrencilerin ilgisini çekiyor. Bu içeriğimizde Doping Hafıza KPSS Paketi’nin içeriğine ve öne çıkan özelliklerine göz atıyoruz.

    KPSS Paketlerinde Neler Var?

    Doping Hafıza, KPSS’ye hazırlananlar için 8 farklı paket seçeneği sunuyor. Lisans, önlisans ve ortaöğretim seçenekleri mevcut. Öğretmen adayları için Eğitim Bilimleri'ni içeren paket seçeneğine de yer veriliyor. KPSS 2024 paketlerinde binlerce ders videosu ve binlerce videolu çözümlü soru bulunuyor. Doping Hafıza, sürekli güncellendiği için ders sayıları ve soru sayıları sürekli artıyor. Kullanıcılar dersleri telefon, tablet ve bilgisayardan online olarak takip edebiliyor.

    Doping Hafıza, KPSS için neler sunuyor? Avantajları neler? Tam Boyutta Gör
    Tüm paketlerde yapay zeka destekli akıllı test paneli, video çözümlü soru bankası ve video çözümlü deneme sınavı özelliği bulunuyor. KPSS Tüm Dersler Lisans 2024 ve KPSS Eğitim Bilimleri 2024 paketlerinde anlamadığınız yerleri bire bir özel ders ile öğrenme imkanı sunuluyor.

    Doping Hafıza KPSS paketleri: https://www.dopinghafiza.com/kpss-lisans

    7/24 Çalışma Özgürlüğü

    Doping Hafıza, öğrencilere 7/24 çalışma özgürlüğü sunuyor. Öğrenciler dilediği vakitte dilediği konuya çalışabiliyor. Özel sektörde çalışan KPSS adayları için molalarda, akşam vaktinde veya gece yatmadan önce çalışma fırsatı sunuyor. Daha önce seyredilen bir ders videosu, herhangi bir sınır olmadan tekrar izlenebiliyor. Ayrıca günde kaç saat çalışabileceğinizi belirterek kendinize uygun çalışma programı hazırlayabiliyorsunuz.

    Doping Hafıza, KPSS için neler sunuyor? Avantajları neler? Tam Boyutta Gör

    Ders Videoları ve Soru Bankaları Bir Arada

    Ders videoları ve video çözümlü soru bankaları bir arada sunuluyor. Öğrencilerin hem ders çalışma hem de soru çözme konusundaki ihtiyaçları gideriliyor. Doping Hafıza, YouTube’daki ders videolarından farklı olarak soru bankası özelliği ile öne çıkıyor. Çok sayıda sorunun bulunduğu platformda, sorular için videolu çözümlere de yer veriliyor. Bir testi tamamladıktan sonra nerede yanlış yapıldığını ve yanlış yapılan soruların videolu çözümünü kolaylıkla görebilmek mümkün.

    Doping Hafıza, KPSS için neler sunuyor? Avantajları neler? Tam Boyutta Gör
    Ayrıca ders videolarının içinde yeni konuya geçmeden önce, konuyla alakalı sorular yöneltiliyor. Tıpkı sınıf ortamında hocaların öğrencilere ansızın sorduğu sorular gibi anlık sorular mevcut. Bu sorular, öğrencinin aktif kalmasına ve yeni konuya geçmeden önce mevcut konuyu anlayıp anlamadığını tespit etmesiini sağlıyor. Ayrıca her video dersi tamamlandıktan sonra, videodaki konular hakkında değerlendirme testi başlıyor. Böylece dersi anlayıp anlamadığınızı sıcağı sıcağına test etme imkanınız oluyor.

    Doping Hafıza'daki soru sayısı her geçen gün çoğalıyor. Periyodik olarak yeni sorular yükleniyor. Böylece soru bankası sürekli olarak büyüyor.

    Reflekslerle Matematik

    Reflekslerle Matematik, gerekli tüm matematiksel becerilerin adım adım kazandırıldığı bir sistemdir. Öğrenci, her konuyu temelden ve reflekslere parçalanmış şekilde öğrenir. Her refleksten sonra soru çözer. Birikimli ilerleyerek kompleks soruları çözmek için gerekli donanıma sahip olur. Animasyonlar ve simülasyonlar, püf noktalar, pratik yöntemler ve tüm soru kalıplarının bulunduğu binlerce soruyla KPSS Matematik'i farklı ve yenilikçi bir biçimde öğretiyor.

    İnteraktif Konu Anlatımları

    Öğrencilerin konuyu daha hızlı şekilde anlaması ve ezberinde uzun süre tutabilmesi için interaktif konu anlatımları, hareketli infografikler, kavram haritaları, akıl haritası ve hafıza tekniklerine yer veriliyor. Derste hangi anlatım tekniğinin kullanıdlığı bilgisi, dersin isminin yanında belirtiliyor. İnteraktif dersler ile geleneksel dersleri ayırt edebiliyorsunuz.

    Doping Hafıza, KPSS için neler sunuyor? Avantajları neler? Tam Boyutta Gör

    Yapay Zeka Destekli Teknolojiler

    Doping Hafıza, bu sene yapay zeka destekli akıllı teknolojiler ile güncellendi. Yapay zekadan yararlanarak öğrencinin eksikleri tespit ediliyor. Hangi konulara daha fazla çalışması gerektiği söyleniyor.

    Doping Hafıza, KPSS için neler sunuyor? Avantajları neler? Tam Boyutta Gör

    Doping Hafıza, KPSS için neler sunuyor? Avantajları neler? Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka ders koçuna anlamadığınız konuları sorarak ek bilgi alabiliyorsunuz. Yapay zekalı chatbot olarak görev yapan bu teknoloji 7/24 sorularınızı anında yanıtlıyor. Dilerseniz Koçum Yanımda seçeneği üzerinden canlı öğretmene bağlanarak birebir canlı destek alabiliyorsunuz.

    Doping Hafıza, KPSS için neler sunuyor? Avantajları neler? Tam Boyutta Gör

    Özelleştirilmiş Program

    Doping Hafıza, bilgi birikiminize ve çalışma müsaitliğinize göre özelleştirilmiş çalışma programı hazırlıyor. Dilerseniz kendinize uygun hazır çalışma programı oluşturabiliyorsunuz. Ders çalışma günlerini ve saatlerini belirleyerek özel program hazırlayabiliyorsunuz. Başka bir seçenekte ise Seviye Tespit Sınavı’na katılıyor ve seviyenize göre özelleştirilmiş özel program oluşturabiliyorsunuz.

    Doping Hafıza, KPSS için neler sunuyor? Avantajları neler? Tam Boyutta Gör

    KPSS 2024 için Güncellendi

    Soruların ve derslerin içeriği 2024 sınavına uygun olarak güncellendi. Ders esnasında hocaların notlarında ve soruların içeriğinde bu güncellemenin etkisini görüyoruz. Günceller hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Ayrıca sınava kadar değişmesi muhtemel veriler hakkında (örneğin nüfus sayısı) hocalar gerekli bilgilendirmeyi yapıyor ve bu verinin güncellendiğinde videonun güncellenerek yenisinin ekleneceği ifade ediliyor. Soru bankasındaki sorular ve derslerin içeriği, 2023 KPSS sınavında çıkanlara göre revize edilmiş. Doping Hafıza, KPSS 2024 sınavı için güncelleri sunuyor.

    Zaman Kazandıran Özet Bilgiler

    KPSS’ye hazırlanan adaylar için zaman tasarrufu büyük önem taşıyor. Kimi adaylar uzun vakit ayırabilirken, pek çok adayın ders çalışmak için kısıtlı vakti oluyor. Sınavda çıkacak konulara yönelik özetlenmiş verilere ihtiyaç duyuyor. Doping Hafıza, konular hakkında sınava yönelik gerekli detayların bulunduğu ancak özetlenmiş bilgiler içeriyor. Deyim yerindeyse konuları hap haline getirerek sunuyor. Bu da zamandan tasarruf sağlıyor. Ayrıca ezber yapmayı kolaylaştırıyor.

    Doping Hafıza, KPSS için neler sunuyor? Avantajları neler? Tam Boyutta Gör

    Eğitim Bilimleri

    KPSS Eğitim Bilimleri paketi bu sene Temmuz ayında sisteme eklendi. Sınıf yönetimi, program geliştirme, öğretim yöntemleri gibi dersler içeriyor. Eğitim Bilimleri paketinde hareketli infografikler, konu anlatımları, kavram haritaları, interaktif sorular, video sonrası soruları ve video çözümlü soru bankası mevcut.

    ÖABT Çıkmış Sorular

    Öğretmen adayları için en yüksek puan getirisi olan ve sınava hazırlananların mutlaka göz attığı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için çıkmış sorular sisteme eklendi. Alanınızla ilgili bugüne kadar çıkmış tüm ÖABT sorularını ve çözümlerine Doping Hafıza’dan ulaşabilirsiniz.

    Kendinizle Yarışın

    Doping Hafıza, KPSS için neler sunuyor? Avantajları neler? Tam Boyutta Gör
    Sistemdeki raporlar ile çalışma performansınızı ölçebiliyorsunuz. Görsel açıdan zenginleştirilmiş bu raporlar ile ne kadar vakit ayırdığınızı, yanıtlarınızda ne kadar başarılı olduğunuzu, hedeflerinizi ne kadar tutturduğunuzu görebiliyorsunuz. Bu grafiklere bakarak kendinizi motive etme fırsatı buluyorsunuz.

    Bire Bir Canlı Özel Ders

    Sistemdeki videolar ve soru çözümlerinin yetersiz kaldığı noktalarda daha iyi öğrenebilmek için bire bir canlı özel ders alabiliyorsunuz. Platformdaki Şimdi Anladım uygulaması üzerinden canlı görüşme başlatabiliyorsunuz.

    Doping Hafıza KPSS paketleri: https://www.dopinghafiza.com/kpss-lisans

    Doping Hafıza'nın arayüzünden ekran görüntülerine aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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