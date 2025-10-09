Game Pass’e eklenen ikinci yerli yapım: Supermarket Simulator Xbox’a geldi!

Microsoft ile yapılan anlaşmayla Xbox Series X|S ve PC için ilk günden Game Pass’e eklenmiş oldu. Oyunu Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium ve Xbox Game Pass PC aboneleri ücretsiz bir şekilde oynuyor. Game Pass aboneliğiniz yoksa 395 TL’ye oyunu satın alabilirsiniz.
GameDev.ist kurucu ortaklarından Sinan Akkol, şu açıklamayı yaptı:
"Bugün yerli oyun sektöründe bir mihenk taşı daha yerine oturdu: Türkiye'den son yıllarda çıkan en başarılı bağımsız oyun olan Supermarket Simulator'ı Xbox ve PC Gamepass'e exclusive bir anlaşma ile getirmiş olmanın haklı gururunu GameDev.ist olarak yaşıyoruz!
Bu muhteşem oyunu kan ter ve gözyaşıyla üreten Nokta Games'e, oyunun konsol portlamasını üstlenen NAISU'ya ve 4 milyon Supermarket Simulator oyuncusuna sonsuz teşekkürler ederiz!"
