    Game Pass’e eklenen ikinci yerli yapım: Supermarket Simulator Xbox’a geldi!

    Steam'de 4 milyon oyuncuya ulaşan Supermarket Simulator, Xbox'a geldi. Üstelik ilk günden Game Pass'e eklendi. Game Pass aboneleri Xbox'ta ve PC'de ücretsiz olarak oynayabiliyor.

    Game Pass’e eklenen ikinci yerli yapım: Supermarket Simulator! Tam Boyutta Gör
    Yerli yapımcı Nokta Games tarafından geliştirilen ve Steam'de 4 milyon oyuncuya ulaşan Supermarket Simulator ilk günden Game Pass’e eklenerek Xbox ve PC’ye geldi. Mount&Blade serisinin ardından Game Pass’e eklenen ikinci yerli yapım oldu.

    Microsoft ile yapılan anlaşmayla Xbox Series X|S ve PC için ilk günden Game Pass’e eklenmiş oldu. Oyunu Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium ve Xbox Game Pass PC aboneleri ücretsiz bir şekilde oynuyor. Game Pass aboneliğiniz yoksa 395 TL’ye oyunu satın alabilirsiniz.

    Game Pass’e eklenen ikinci yerli yapım: Supermarket Simulator! Tam Boyutta Gör
    Supermarket Simulator’ün konsol sürümü GameDev.ist desteğiyle NAISU tarafından portlandı. PlayStation versiyonu üzerinde çalışmalar devam ediyor. Öte yandan Co-Op güncellemesi alan oyunun Steam’deki fiyatı yüzde 30 indirime girerek 6,99 dolara indi. Artık PC'de ve Xbox'da arkadaşlarınızla birlikte market işletebilir, kargolarınızı araçla taşıyabilir, e-ticarete atılabilir ve mahalledeki çeşitli tedarikçilerden uygun fiyata ürün satın alabilirsiniz.

    GameDev.ist kurucu ortaklarından Sinan Akkol, şu açıklamayı yaptı:

    "Bugün yerli oyun sektöründe bir mihenk taşı daha yerine oturdu: Türkiye'den son yıllarda çıkan en başarılı bağımsız oyun olan Supermarket Simulator'ı Xbox ve PC Gamepass'e exclusive bir anlaşma ile getirmiş olmanın haklı gururunu GameDev.ist olarak yaşıyoruz!

    Bu muhteşem oyunu kan ter ve gözyaşıyla üreten Nokta Games'e, oyunun konsol portlamasını üstlenen NAISU'ya ve 4 milyon Supermarket Simulator oyuncusuna sonsuz teşekkürler ederiz!"

