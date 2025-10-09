Game Pass’e eklenen ikinci yerli yapım: Supermarket Simulator Xbox’a geldi!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Yerli yapımcı Nokta Games tarafından geliştirilen ve Steam'de 4 milyon oyuncuya ulaşan Supermarket Simulator ilk günden Game Pass’e eklenerek Xbox ve PC’ye geldi. Mount&Blade serisinin ardından Game Pass’e eklenen ikinci yerli yapım oldu.

Microsoft ile yapılan anlaşmayla Xbox Series X|S ve PC için ilk günden Game Pass’e eklenmiş oldu. Oyunu Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium ve Xbox Game Pass PC aboneleri ücretsiz bir şekilde oynuyor. Game Pass aboneliğiniz yoksa 395 TL’ye oyunu satın alabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Supermarket Simulator’ün konsol sürümü GameDev.ist desteğiyle NAISU tarafından portlandı. PlayStation versiyonu üzerinde çalışmalar devam ediyor. Öte yandan Co-Op güncellemesi alan oyunun Steam’deki fiyatı yüzde 30 indirime girerek 6,99 dolara indi. Artık PC'de ve Xbox'da arkadaşlarınızla birlikte market işletebilir, kargolarınızı araçla taşıyabilir, e-ticarete atılabilir ve mahalledeki çeşitli tedarikçilerden uygun fiyata ürün satın alabilirsiniz.

GameDev.ist kurucu ortaklarından Sinan Akkol, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün yerli oyun sektöründe bir mihenk taşı daha yerine oturdu: Türkiye'den son yıllarda çıkan en başarılı bağımsız oyun olan Supermarket Simulator'ı Xbox ve PC Gamepass'e exclusive bir anlaşma ile getirmiş olmanın haklı gururunu GameDev.ist olarak yaşıyoruz!

Bu muhteşem oyunu kan ter ve gözyaşıyla üreten Nokta Games'e, oyunun konsol portlamasını üstlenen NAISU'ya ve 4 milyon Supermarket Simulator oyuncusuna sonsuz teşekkürler ederiz!"

